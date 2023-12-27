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Глава РФС: «Возможно, уже весной саудовские арбитры будут работать в РПЛ»

вчера, 17:27

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда арбитры из Саудовской Аравии могут приступить к обслуживанию матчей РПЛ.

В октябре РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве в области судейства. Это подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги и высшей лиги Саудовской Аравии.

Возможно, уже весной мы их пригласим (для работы в РПЛ). Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасёва. Мне кажется, он не откажется от ещё одной поездки (в Саудовскую Аравию).

В ноябре Сергей Иванов обслуживал матч чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Ахдуд» и «Аль-Хазм» в качестве ВАР. Сергей Карасёв в прошлом месяце в качестве главного арбитра работал на встрече «Абха» — «Аль-Ахли», а в декабре — был судьёй ВАР на поединке «Аль-Ахдуд» — «Аль-Иттифак».

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 06:48
Пора уже и арабами укомплектовывать команды.
Интерес
Интерес
вчера в 23:47
Зачем???
Tex
Tex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:52
это будет ультиматум века. Как СА справится без таких признанных специалистов международного уровня, не представляю...
alexamit
alexamit
вчера в 21:45
Идиоты сидят в РФС.Не хватало нам только ещё скандалов от арабов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:37
Будут плохо судить - мы им Турбина и Кукуляка...по обмену...опытом...
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 20:56
Предполагая, какие оскорбления приготовят на случай неудачного судейства невоздержанные фаны, скажем, Спартака, есть риск крупного международного скандала. По краю ходим.
112910415
112910415
вчера в 19:39
блин, нам-то зачем такие судьи ?!
Дед и ушко
Дед и ушко ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:05
Кто с арабами работал, таких предположений озвучивать не будет; саудиты и порядок несовместимы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:52
Два матча наши лучшие арбитры просиживали штаны на ВАРе, и только один, второстепенный, Карасёв обслуживал в поле. БОльшего унижения для судейского корпуса РФС придумать сложно. Но наши чиновники придумали и теперь гордятся, что международное сотрудничество развивается и то ли ещё будет !
Никакого самоуважения и гордости. Подстилки, которые бросили у входных дверей футбола СА и вытирают о них ноги. Если бы уважали себя, российский футбол и нашу страну, поставили арабам ультиматум: либо обслуживаем матчи лидеров либо ноги российских арбитров не будет в вашей стране. Не уважают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:47
Наши фанаты уже срочно придумывают новые "дразнилки" с учётом восточного колорита...)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:05
Ну и зачем такое сотрудничество.
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:55
Чего кардинального от их судейства не стоит ожидать. Это действительно не более чем обмен опытом.
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Интересный проект придумали. Посмотрим как будут судить саудиты. А вдруг к ним претензий будет больше, чем к нашим.)
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:37
обмен опытом всегда хорошо
Вещий
Вещий
вчера в 17:33
Интересно будет посмотреть на их судейство... и какие косяки они допустят.
a56rfbd2vnqu
a56rfbd2vnqu
вчера в 17:30
Ждём Криштиану Роналду в Сочи для сохранения прописки в РПЛ, Карима Бензема - в ЦСКА вместо Заболотного, Калиду Кулибали - на позицию Джикии и Малкома - вместо Малкома в Зените.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:30
Может саудиты помогут навести порядок в нашей РПЛ
Гость
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