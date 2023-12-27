Глава РФС: «Возможно, уже весной саудовские арбитры будут работать в РПЛ»

1703687274

вчера, 17:27

Президент РФС рассказал, когда арбитры из Саудовской Аравии могут приступить к обслуживанию матчей РПЛ .

В октябре РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве в области судейства. Это подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги и высшей лиги Саудовской Аравии.

Возможно, уже весной мы их пригласим (для работы в РПЛ ). Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасёва. Мне кажется, он не откажется от ещё одной поездки (в Саудовскую Аравию).

В ноябре Сергей Иванов обслуживал матч чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Ахдуд» и «Аль-Хазм» в качестве ВАР. Сергей Карасёв в прошлом месяце в качестве главного арбитра работал на встрече «Абха» — «Аль-Ахли», а в декабре — был судьёй ВАР на поединке «Аль-Ахдуд» — «Аль-Иттифак».