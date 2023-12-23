Глава судейского комитета высказался о лучшем арбитре России в 2023 году

Глава судейского комитета РФС дал комментарий касательно лучшего арбитра России по итогам 2023 года.

Лучший судья России в 2023 году? Так не особо правильно мерить, надо смотреть на чемпионаты. Но если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасёв демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче «Оренбург» — «Факел». Но там он просто не увидел, а VAR , к сожалению, не подсказал. А так Карасёв в хорошей форме, и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасёва.