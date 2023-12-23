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Глава судейского комитета высказался о лучшем арбитре России в 2023 году

сегодня, 17:25

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий касательно лучшего арбитра России по итогам 2023 года.

Лучший судья России в 2023 году? Так не особо правильно мерить, надо смотреть на чемпионаты. Но если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасёв демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче «Оренбург» — «Факел». Но там он просто не увидел, а VAR, к сожалению, не подсказал. А так Карасёв в хорошей форме, и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасёва.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:24, ред.
На мой взгляд, неэтично со стороны Главы судейского комитета называть Карасёва лучшим арбитром. Как и любого другого на его месте. Я бы сказал так: " Кто-то судил лучше, кто-то чуть хуже, но ошибки были у всех, поэтому выделять кого - либо из ребят я бы не стал. Все старались, и не вина арбитров, что какая - то команда проиграла. Не было решающих, голевых ошибок, а это в судействе самое главное. Нарекания на работу арбитров были, есть и будут всегда, в том числе и несправедливые".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:24, ред.
Все мы люди, а человеку свойственно ошибаться. Карасёв не безгрешен, но у него не было явного судейства с пристрастием, как у Безбородова. Глава судейского комитета выбрал Карасёва, Пусть будет он. Жираф бАльшой Яму видней ))).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:16
Все арбитры хорошие...последние 5 сезонов....
В этом пока что то не дорабатывают.....таблица выглядит непривычно...
Но впереди концовка первенства...есть время исправиться....
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:44
Есть такое поверие, что, если что-то вызывает эмоции, не важно положительные и отрицательные, значит, это что-то цепляет, и это что-то хорошее. Мол равнодушие всё губит.

Так вот, это явно не относится к арбитрам. Хороший арбитр должен вызывать именно равнодушие с обеих соперничающих сторон. Если после игры никто не может ни хорошего, ни плохого сказать про арбита, значит, он отработал идеально.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 17:29
А мне помнится только ленивый не ругал Карася !
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