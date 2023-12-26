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Матч АПЛ впервые за 15 лет отработал чернокожий арбитр

вчера, 22:46
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед2 : 3Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон ТаунМатч завершен

Матч 19-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун» (2:3) отсудил Сэм Эллисон.

Он стал первым за 15 лет чернокожим арбитром, отработавшим игру Английской Премьер-Лиги в качестве главного судьи.

Первым чернокожим рефери в турнире был Юрай Ренни, который завершил карьеру в 2009 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
идут процессы потихоньку
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:33
Женщина-негр, желательно с нетрадиционной ориентацией и после операции по смене пола.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ну на 3,5 из 5 можно ему поставить. 2-й гол Лутона был забит из за судейской ошибки. На огбене (когда его подрезал защитник Шеффилда) был либо фол или от ворот, а он показывает на угловой и вследствие него Лутон сравнял счёт . когда забросы были на нападающего Шеффилда,то ни одного нарушения не зафиксировано было, хотя 3 как минимум было во 2-м тайме. видно что дёргается, но это видимо из-за отсутствия опыта. ему пока что матчи даже середняков лучше не давать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:08
Отработал и отработал, что дальше) Я сомневаюсь, что 15 лет в английской федерации судей был филиал ку-клукс-клана, просто чернокожих рефери особо не было, видимо.

Вот, если бы половина английских судей сделали бы камиг-аут, я бы не удивился, по крайней мере, Оливер точно нетрадиционной ориентации.
Elliada
Elliada
вчера в 23:04
То женщина, то негр. Кто еще должен отсудить?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:52
Интересно , а игроки перед матчем колено преклоняли ?)
Гость
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