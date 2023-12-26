Матч АПЛ впервые за 15 лет отработал чернокожий арбитр

Матч 19-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун» (2:3) отсудил Сэм Эллисон.
Он стал первым за 15 лет чернокожим арбитром, отработавшим игру Английской Премьер-Лиги в качестве главного судьи.
Первым чернокожим рефери в турнире был Юрай Ренни, который завершил карьеру в 2009 году.
Вот, если бы половина английских судей сделали бы камиг-аут, я бы не удивился, по крайней мере, Оливер точно нетрадиционной ориентации.
Вот, если бы половина английских судей сделали бы камиг-аут, я бы не удивился, по крайней мере, Оливер точно нетрадиционной ориентации.