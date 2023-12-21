После рестарта в каждом туре РПЛ будет система определения офсайдных линий

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда система определения офсайдных линий заработает на матчах РПЛ в полном объёме.
Сейчас как раз уже подписали официальный контракт и началось его исполнение. Китайцы сейчас привезут оборудование, мы доучим операторов, потому что РПЛ рестартует с восьми матчей. Пока гарантировать не могу, потому что у меня пока нет ни графика поставки серверов, ни прочего. Пока мы это делали на собственном оборудовании РФС, но для проведения большего количества матчей его недостаточно.
Минимум один матч в матчдэй мы будем проводить с системой определения офсайдных линий. Но будем стремиться к большему, будем исходить из ситуации с операторами. Задача такая стоит, но до этого два месяца. Могут возникнуть сложности: та же поставка оборудования, может, на границе что-то будет. Не хотелось бы сказать, что стартует, а потом год объяснять, почему нет. По части сроков буду осторожен.
Ранее Каманцев высказался на тему взаимодействия с УЕФА.
Микроскопическое определение офсайда это полная чушь, игрокам это наверняка не надо, это в интересах судей....
Скоро будем наблюдать не игру, а решение "роботов": был гол или нет, был офсайд или нет, правильно ввёл мяч игрок из-за боковой или нет...
Даю подсказку любителям электроники - надоть разобраться ещё с вратарями - зачастую вводят мяч в игру пересекая линию штрафной... Пусть ловилы круглого знают, что китайский стеклянный глаз присматривает и за ними))
Микроскопическое определение офсайда это полная чушь, игрокам это наверняка не надо, это в интересах судей....
Скоро будем наблюдать не игру, а решение "роботов": был гол или нет, был офсайд или нет, правильно ввёл мяч игрок из-за боковой или нет...
Даю подсказку любителям электроники - надоть разобраться ещё с вратарями - зачастую вводят мяч в игру пересекая линию штрафной... Пусть ловилы круглого знают, что китайский стеклянный глаз присматривает и за ними))