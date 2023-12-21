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После рестарта в каждом туре РПЛ будет система определения офсайдных линий

сегодня, 12:44

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда система определения офсайдных линий заработает на матчах РПЛ в полном объёме.

Сейчас как раз уже подписали официальный контракт и началось его исполнение. Китайцы сейчас привезут оборудование, мы доучим операторов, потому что РПЛ рестартует с восьми матчей. Пока гарантировать не могу, потому что у меня пока нет ни графика поставки серверов, ни прочего. Пока мы это делали на собственном оборудовании РФС, но для проведения большего количества матчей его недостаточно.

Минимум один матч в матчдэй мы будем проводить с системой определения офсайдных линий. Но будем стремиться к большему, будем исходить из ситуации с операторами. Задача такая стоит, но до этого два месяца. Могут возникнуть сложности: та же поставка оборудования, может, на границе что-то будет. Не хотелось бы сказать, что стартует, а потом год объяснять, почему нет. По части сроков буду осторожен.

Ранее Каманцев высказался на тему взаимодействия с УЕФА.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:23
Скоро футболисты будут выходить на поле как в фильмах инопланетяне из корабля - в антеннах и датчиках...
Микроскопическое определение офсайда это полная чушь, игрокам это наверняка не надо, это в интересах судей....
Скоро будем наблюдать не игру, а решение "роботов": был гол или нет, был офсайд или нет, правильно ввёл мяч игрок из-за боковой или нет...
Даю подсказку любителям электроники - надоть разобраться ещё с вратарями - зачастую вводят мяч в игру пересекая линию штрафной... Пусть ловилы круглого знают, что китайский стеклянный глаз присматривает и за ними))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:00
Сейчас китайцы привезут и мы доучим, и всем нам будет
112910415
112910415
сегодня в 12:58
ура, прогресс идёт семимильными шагами )
Palex
Palex ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:54
😂👍
lotsman
lotsman ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 12:49
Так уже купили.) Он же объясняет, что проблема в доставке, установке и обслуживании.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:48
"Китайцы подвезут".

Сущность импортозамещения в двух словах))
ДСА
ДСА
сегодня в 12:46
Неужели при бюджете в 11 млрд. нельзя купить каких-то 8 вшивых серверов (лучше 16) ?
Гость
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