После рестарта в каждом туре РПЛ будет система определения офсайдных линий

Глава судейского комитета РФС рассказал, когда система определения офсайдных линий заработает на матчах РПЛ в полном объёме.

Сейчас как раз уже подписали официальный контракт и началось его исполнение. Китайцы сейчас привезут оборудование, мы доучим операторов, потому что РПЛ рестартует с восьми матчей. Пока гарантировать не могу, потому что у меня пока нет ни графика поставки серверов, ни прочего. Пока мы это делали на собственном оборудовании РФС , но для проведения большего количества матчей его недостаточно.

Минимум один матч в матчдэй мы будем проводить с системой определения офсайдных линий. Но будем стремиться к большему, будем исходить из ситуации с операторами. Задача такая стоит, но до этого два месяца. Могут возникнуть сложности: та же поставка оборудования, может, на границе что-то будет. Не хотелось бы сказать, что стартует, а потом год объяснять, почему нет. По части сроков буду осторожен.