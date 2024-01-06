Хави: «Мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе»

Главный тренер «Барселоны» высказался о вероятности перехода в его команду нападающего «Манчестер Сити» или игрока ПСЖ .

Холанд или Мбаппе? На данный момент мы не можем думать об их переходе в «Барсу». К сожалению, мы не в состоянии себе позволить этих игроков.

Я доволен теми футболистами, которые у нас есть. Нам нужно достичь своего уровня, ибо в этом коллективе всегда нужно быть на высоте.