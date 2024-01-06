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Хави: «Мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе»

вчера, 10:06

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вероятности перехода в его команду нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда или игрока ПСЖ Килиана Мбаппе.

Холанд или Мбаппе? На данный момент мы не можем думать об их переходе в «Барсу». К сожалению, мы не в состоянии себе позволить этих игроков.

Я доволен теми футболистами, которые у нас есть. Нам нужно достичь своего уровня, ибо в этом коллективе всегда нужно быть на высоте.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:17
Челси ? Эпизодически да..., но только эпизодически, а не системно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:23
Это и так понятно.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:44
да хорошо вас в своё время подсадил на бабки Месси долго ещё будите расхлябывать
balalay
balalay ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 17:14
развел килотонны текста, а суть только в том, что "королевским" Реал как рак на безрыбье является только из-за нищеты других, это и есть феодал или король, царь, богатый среди оборванцев, как МС или ПСЖ, абрамович среди голодных с протянутой рукой обворованных им людей - честь? неа не слышал
Imrebellion
Imrebellion ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:02
Причем Месси?) Там аргументация ясна - Холанду бы хотя бы в турниры попадать, а не на ЧМ претендовать с Норвегией. А сам по себе, грубой силой только в соло не удается решать большие матчи. Упоминать Месси, человека больше половины голов буквально сам забивал, созидал, обводил, попадал издали - это смешно. Вон пример Мбаппе получше будет. Без крутых напарников, он точно пропадет - потому что с крутыми мы видим постоянно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:45
Антидот против тики-таки был и раньше, это вертикальный силовой футбол, и "Челси" тогда же ещё это показала, просто ей не повезло, так что секретом это не было.

Это, скорее, Пеп, который сколько лет играл в МС с ложной или полуложной девяткой, поддерживал её репутацию, но, если бы все топ-клубы Англии не находились в упадке после прихода амеров, и была бы достойная конкуренция, она бы просто вынудила его перейти к игре с ЦН. А так он мог почивать на лаврах.
Elliada_
Elliada_ ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:03
Больше половины состава сборной Аргентины никто не знал до ЧМ, а теперь она топовой стала? Чего только не придумают, чтобы принизить заслуги Месси?
salleeh
salleeh
вчера в 15:27
У вас есть «курва», вот и играйте с ним, контракт то на три года…
urkjcz9j93xg
urkjcz9j93xg
вчера в 13:56
Взяли бы кредит и купили бы игрока. Одним кредитом больше, какая разница. Из долгов всё рано не вылезти. Тонуть, так с поднятой головой.
qzkyw3kucf3f
qzkyw3kucf3f
вчера в 12:43
Понятное дело в долгах как в шелках... и даже можно было бы Хави и не говорить о них.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:07
Это во благо клуба. Когда деньги есть, тратят по 200 лямов с ЗП на всяких Дембеле, Коутиньо, Гризманов - последний даже не хотел за них играть изначально, а Дембеле в принципе отказывался играть. А ещё вон деньги с рычагов растратили не пойми как, перехватывая у Челси. Вон Лева в Бундесе больше Холанда забивал и в сборной также лучше себя проявляет чем викинг. Где он?? В составе около стомиллионные игроки по трансферам или по сути Феликс, Рафинья, Кунде, ДеЙонг, Педри, Гави, Гбндо, Штеген, Араухо, Канселу и прочие - не Хави должен жаловаться на состав
Karkaz
Karkaz ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:02
А Месси бы выиграл со сборной Норвегии ЧМ? Без топового вратаря, защиты и полузащиты?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:32, ред.
Тут не в финансовых возможностях клуба дело. Просто Мбаппе и Холланд у Хави превратятся в нынешнего Левандовского. А оно им надо ?!

Нет самого развития во взглядах на игру и понимания того, что футбольный Мир уже давно нашёл антидот некогда непобедимой тики-таке. Реалии диктуют, что давно уже нужно менять схемы, находить рациональность и баланс между техничной футбольной комбинаторикой и минимализмом, с присущим ему физ. кондициями исполнителей..., ну и делать соответствующие выводы.

Смотря же на сегодняшнюю Барселону, наблюдаю бледный проблеск реинкарнации былой игры в мелкий/средний пас в середине поля. А ведь эта тактика ещё во времена великих игроков и самого Хави начинала давать сбой в ЛЧ... Однако и по сей день, с инертным Йонгом, он пытается на ней что-то показать и кого то удивить.

P.S. Конечно, в отдельно взятом матче, на классе игроков можно выстрелить раз/другой..., но возвести подобный фарт в Систему, увы, никогда.
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:06
Даже, если бы могли позволить купить Холанна, то без топовой полузащиты от него толку мало. В сборной Норвегии это четко видно
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:06, ред.
Из за гнома не можете он обанкротил Барселону они до сих пор платят ему зарплату из-за его ухода
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:54
Хави прав, они не могут позволить себе Холанда или Мбаппе. И дело не только в этом. Эти игроки сами не захотели бы играть за Барселону. Особенно Мбаппе не сыграл бы, потому что характер этого парня не сине-гранатовый. Такие игроки часто выбирают противоположную сторону — Реал Мадрид. Пример игрока из прошлого: когда Дэвида Бекхэма без его согласия из Манчестера хотели отправить в Барселону, он сказал что, если в другой клуб, только в Реал Мадрид. Тот же тип характера. Есть игроки, которые хотят блистать в белом цвете, особенное если в этой форме они будут играть за Реал Мадрид. Реал Мадрид всегда в хорошем финансовом состоянии, они всегда могут себе позволить дорогих футболистов. Даже были времена, когда заставляли некоторым игрокам играть за свой клуб. Например Альфре́до Ди Сте́фано Лаулье́, который хотел играть за Барселону, но вынужденно выбрал Реал Мадрид, потому что ему сказали, что в противном случае он не будет играть вообще. Были и такие времена. А сейчас - в 21-ом веке, в течении многих лет не могут подписать Мбаппе, хотя это дело времени. А Барселоне остается полагаться на тех игроков, которые у нее есть. И Хави это прекрасно знает. Он даже воздерживается сказать, что не любит тип игрока Мбаппе, и все это знают. Про Эрлинга трудно сказать, хотя думаю что за Барселону он не будет играть никогда.
shur
shur ответ m7gyu5cnydap (раскрыть)
вчера в 10:44, ред.
....ещё как есть, смотрим номер № 7....!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:35
Зато можете позволить себе вторым составом выиграть лигу европы
m7gyu5cnydap
m7gyu5cnydap
вчера в 10:34
У барсы есть может быть и не Холланд но талантливая молодежь, так что Хави флаг в руки и давай ее развивай.
kcn3x54fsy8p
kcn3x54fsy8p
вчера в 10:33
Это потому что слишком долго позволяли себе гнома
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:30
Для этого надо крупно раскошелиться -это точно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:27
И кто же в этом виноват интересно !??))
4nxn4yq5864t
4nxn4yq5864t
вчера в 10:24
А были времена когда могли себе позволить и большее...
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