Хави: «Мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вероятности перехода в его команду нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда или игрока ПСЖ Килиана Мбаппе.
Холанд или Мбаппе? На данный момент мы не можем думать об их переходе в «Барсу». К сожалению, мы не в состоянии себе позволить этих игроков.
Я доволен теми футболистами, которые у нас есть. Нам нужно достичь своего уровня, ибо в этом коллективе всегда нужно быть на высоте.
Нет самого развития во взглядах на игру и понимания того, что футбольный Мир уже давно нашёл антидот некогда непобедимой тики-таке. Реалии диктуют, что давно уже нужно менять схемы, находить рациональность и баланс между техничной футбольной комбинаторикой и минимализмом, с присущим ему физ. кондициями исполнителей..., ну и делать соответствующие выводы.
Смотря же на сегодняшнюю Барселону, наблюдаю бледный проблеск реинкарнации былой игры в мелкий/средний пас в середине поля. А ведь эта тактика ещё во времена великих игроков и самого Хави начинала давать сбой в ЛЧ... Однако и по сей день, с инертным Йонгом, он пытается на ней что-то показать и кого то удивить.
P.S. Конечно, в отдельно взятом матче, на классе игроков можно выстрелить раз/другой..., но возвести подобный фарт в Систему, увы, никогда.
Нет самого развития во взглядах на игру и понимания того, что футбольный Мир уже давно нашёл антидот некогда непобедимой тики-таке. Реалии диктуют, что давно уже нужно менять схемы, находить рациональность и баланс между техничной футбольной комбинаторикой и минимализмом, с присущим ему физ. кондициями исполнителей..., ну и делать соответствующие выводы.
Смотря же на сегодняшнюю Барселону, наблюдаю бледный проблеск реинкарнации былой игры в мелкий/средний пас в середине поля. А ведь эта тактика ещё во времена великих игроков и самого Хави начинала давать сбой в ЛЧ... Однако и по сей день, с инертным Йонгом, он пытается на ней что-то показать и кого то удивить.
P.S. Конечно, в отдельно взятом матче, на классе игроков можно выстрелить раз/другой..., но возвести подобный фарт в Систему, увы, никогда.