Икарди может вернуться в «Интер»

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может вернуться в Италию.
По данным источника, аргентинец хочет перейти в «Интер», за который он выступал с 2013 по 2019, а также являлся капитаном клуба.
Однако на данный момент «Интер» не рассматривает вариант с возвращением Икарди. Кроме того, зарплата игрока в размере 10 млн евро является слишком высокой для миланской команды.
А вот Ваше изречение, я к сожалению не помню или не знаю.... Нaпомните пожалуйста, будьте любезны. Спасибо.
А вот Ваше изречение, я к сожалению не помню или не знаю.... Нaпомните пожалуйста, будьте любезны. Спасибо.
Пусть объявит о готовности снизить зп.
Пусть объявит о готовности снизить зп.