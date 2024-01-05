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Икарди может вернуться в «Интер»

вчера, 21:48

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может вернуться в Италию.

По данным источника, аргентинец хочет перейти в «Интер», за который он выступал с 2013 по 2019, а также являлся капитаном клуба.

Однако на данный момент «Интер» не рассматривает вариант с возвращением Икарди. Кроме того, зарплата игрока в размере 10 млн евро является слишком высокой для миланской команды.

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 01:08
Да кому он нужен в Интере? Его даже в сборную Аргентины не берут. Нафиг не нужен.
Capral
Capral ответ d323shfx4663 (раскрыть)
вчера в 22:20
Да, это я знаю- общеизвестные выражения.
d323shfx4663
d323shfx4663 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:14
К сожалению я не могу выложить адрес сайта ( я даже себя проверял, чтобы не ошибиться... но поиск у любого поисковика Вам покажет путь.... и еще самые его знаменитые:. Игра забывается, а результат остается в истории.... Современный футбол – это игра скорости и фантазии....
Capral
Capral ответ 3kdrtuqr62bz (раскрыть)
вчера в 22:05
И Вам- Добра! "Будем стараться", появилось в лексиконе Валерия Васильевича после первой игры в ЛЧ против Баварии, в Киеве в 1999г.

А вот Ваше изречение, я к сожалению не помню или не знаю.... Нaпомните пожалуйста, будьте любезны. Спасибо.
3kdrtuqr62bz
3kdrtuqr62bz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:59
Добра Вам! .... такого выражения не помню.... но вот такое помню — Движение – это жизнь, покой – это смерть.....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:54
Икарди хочет вернуться?
Пусть объявит о готовности снизить зп.
Гость
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