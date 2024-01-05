Икарди может вернуться в «Интер»

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вчера, 21:48

Нападающий «Галатасарая» может вернуться в Италию.

По данным источника, аргентинец хочет перейти в «Интер», за который он выступал с 2013 по 2019, а также являлся капитаном клуба.

Однако на данный момент «Интер» не рассматривает вариант с возвращением Икарди. Кроме того, зарплата игрока в размере 10 млн евро является слишком высокой для миланской команды.