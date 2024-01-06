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«Реал» планирует усилиться защитником «Севильи»

вчера, 08:31

«Реал» следит за выступлениями защитника «Севильи» Хуанлу Санчеса.

«Сливочные» получают отчеты об игре футболиста с 2015 года. Клубу из Мадрида нравится универсальность игрока, который по ходу карьеры закрывал позиции в центре полузащиты, был вингером, а также крайним защитником. Санчес прошел через сборную Испании U16, U17, U18, U19 и U21.

«Реал» намерен приобрести Хуанлу летом по умеренной цене. «Сливочные» посмотрят на развитие игрока в клубной системе, а также на его способность заменить Даниэля Карвахаля в будущем. Отступные за Санчеса составляют 20 миллионов евро, «Севилья» не хочет отступать от этой суммы, но «Реал» желает заплатить меньше, поскольку планируются покупки Альфонсо Дэвиса, а также Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шишани-90 (раскрыть)
вчера в 19:32
Не знаю...точно....
Но наверное...
Если 7 матчей в декабре....6 матчей в ноябре...
Шишани-90
Шишани-90 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:12
А он разве игрок основы Севильи, что его уход ослабит Севилью?
Шишани-90
Шишани-90
вчера в 19:10
Кто его видел в деле? Каков он?
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:35
Вот это хорошее решение, т.к Дани уже выжимает из себя последние соки, а Васкес, при всем к нему уважении ну не защитник, хоть иногда очень даже хорошо выручает.
Что касается Хуансу, то парнишка очень интересный, и может в одиночку закрыть весь фланг
6mpx9u99bvzs
6mpx9u99bvzs
вчера в 10:38
Посмотрим на сколько желание Реала совпадет с реалиями перехода
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:26
В итоге по цене не договорятся и не купят !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:51
Если б это происходило в РПЛ...эксперты на сайте сказали бы "Зенит ослабляет конкурентов"...))))
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