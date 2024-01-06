«Реал» планирует усилиться защитником «Севильи»

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вчера, 08:31

«Реал» следит за выступлениями защитника «Севильи» .

«Сливочные» получают отчеты об игре футболиста с 2015 года. Клубу из Мадрида нравится универсальность игрока, который по ходу карьеры закрывал позиции в центре полузащиты, был вингером, а также крайним защитником. Санчес прошел через сборную Испании U16, U17, U18, U19 и U21.

«Реал» намерен приобрести Хуанлу летом по умеренной цене. «Сливочные» посмотрят на развитие игрока в клубной системе, а также на его способность заменить Даниэля Карвахаля в будущем. Отступные за Санчеса составляют 20 миллионов евро, «Севилья» не хочет отступать от этой суммы, но «Реал» желает заплатить меньше, поскольку планируются покупки Альфонсо Дэвиса, а также Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.