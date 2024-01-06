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Стали известны детали перехода Эрика Дайера в «Баварию»

сегодня, 00:50

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер близок к переходу в «Баварию».

Ранее в СМИ сообщалось, что мюнхенский клуб арендует англичанина до конца сезона, однако теперь стало известно, что чемпионы Германии оформят полноценный трансфер игрока. За переход Дайера «Бавария» заплатит 5 млн евро, а футболист подпишет контракт до лета 2025 года.

Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель уже пообщался с Дайером, сообщив ему, что его будут использовать на позиции центрального защитника и опорного полузащитника. Дайер хочет перейти в «Баварию» прямо сейчас, а не летом, когда его контракт с «Тоттенхэмом» закончится.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:45
Ну вот это уже ближе к реалиям .
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