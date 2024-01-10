Игрок «Мидлсбро», который забил гол «Челси», заинтересовал топ-клубы АПЛ

Полузащитник «Мидлсбро» Хэйден Хакни попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.
Речь идет о «Тоттенхэме», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле».
Напомним, футболист забил победный гол в матче Кубка Английской Лиги против «Челси» (1:0).
Полузащитник «Мидлсбро» Хэйден Хакни попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.
Речь идет о «Тоттенхэме», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле».
Напомним, футболист забил победный гол в матче Кубка Английской Лиги против «Челси» (1:0).
Он центровой игрок, в основном, опорник.
Он центровой игрок, в основном, опорник.