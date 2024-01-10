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Игрок «Мидлсбро», который забил гол «Челси», заинтересовал топ-клубы АПЛ

вчера, 18:54

Полузащитник «Мидлсбро» Хэйден Хакни попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Речь идет о «Тоттенхэме», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле».

Напомним, футболист забил победный гол в матче Кубка Английской Лиги против «Челси» (1:0).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:42
Прямо как в карьере Фифа кто тебе забивает, берёшь на карандаш
7skd5t6sp4ey
7skd5t6sp4ey ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 20:49
Исправили, спасибо.
galem72
galem72
вчера в 20:20, ред.
"...нападающий Мидлсбро Хэйден Хакни..."

Он центровой игрок, в основном, опорник.
DXTK
DXTK
вчера в 19:40
Правильно пора идти на повышение.
Neuron0001
Neuron0001 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:31
Вы снова искажаете истину, написав что это кусочек всего архива ставок. Другие игроки, которые поставили на этот матч могут подтвердить что показанный мною скрин целый. Тот же Capral тоже поставил на этот матч и если бы я говорил не правду, он мог бы показать другой скрин. Но он или shlomo, который тоже поставил на тот матч, тоже молчит. Значит все ок!!!!!
c54kd3mj2h6a
c54kd3mj2h6a
вчера в 19:22
Ну наверное по одному голу не такой должен быть интерес. Что то рассмотрели скауты клубов.
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