«Реал» одолел «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

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сегодня, 00:43

«Реал» одержал победу в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3).

На 6-й минуте гостей вывел вперед Марио Эрмосо. Антонио Рюдигер на 20-й счет сравнял. Ферлан Менди на 29-й обеспечил хозяевам преимущество. Антуан Гризманн вернул равенство на табло на 37-й. На 78-й Рюдигер отличился автоголом. Даниэль Карвахаль на 85-й вновь сравнял счет, а на 116-й Стефан Савич своим автоголом закрепил преимущество «Реала», пятый гол «сливочных» забил Браим Диас на 120+2-й.

В другом полуфинальном поединке турнира встретятся «Барселона» и «Осасуна».