«Реал» одолел «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

«Реал» одержал победу в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3).
На 6-й минуте гостей вывел вперед Марио Эрмосо. Антонио Рюдигер на 20-й счет сравнял. Ферлан Менди на 29-й обеспечил хозяевам преимущество. Антуан Гризманн вернул равенство на табло на 37-й. На 78-й Рюдигер отличился автоголом. Даниэль Карвахаль на 85-й вновь сравнял счет, а на 116-й Стефан Савич своим автоголом закрепил преимущество «Реала», пятый гол «сливочных» забил Браим Диас на 120+2-й.
В другом полуфинальном поединке турнира встретятся «Барселона» и «Осасуна».
Может о таком футболе идет речь в Суперлиге Переса?
Браво, команда. Не сдалась ни на минуту. Только в начале я настроился на 85 минут попыток взломать автобус Атлетико после пропущенного.
Браим - джокер, дай бог в ЛЧ пригодится.
Отдельный «респект» судье. Его можно понять, видео ошибок от Реала было лишним - ни одного спорного момента в пользу Реала. Не фиг видос клепать было.
Спасибо командам, сплошной кайф.
Может о таком футболе идет речь в Суперлиге Переса?
Браво, команда. Не сдалась ни на минуту. Только в начале я настроился на 85 минут попыток взломать автобус Атлетико после пропущенного.
Браим - джокер, дай бог в ЛЧ пригодится.
Отдельный «респект» судье. Его можно понять, видео ошибок от Реала было лишним - ни одного спорного момента в пользу Реала. Не фиг видос клепать было.
Спасибо командам, сплошной кайф.
Ну и в принципе игра даёт ответ на вопрос, зачем Мбаппе нужен Реалу при наличии Винисиуса. Ничего путного против классной обороны бразилец слева сделать не может. Бежать бежит ..., где то оббегает, где то обыгрывается с партнёром, но дальше - в завершении, один пшик.
Матч выиграл Папа Карло. Итальянец мастерски всем показал, что места в составе найдутся всем классным игрокам... и никто там в обиде не будет.
Поистине выдающийся тренер, гармонично объединяющий воедино концепцию игры и психологию исполнителей.
Ну и в принципе игра даёт ответ на вопрос, зачем Мбаппе нужен Реалу при наличии Винисиуса. Ничего путного против классной обороны бразилец слева сделать не может. Бежать бежит ..., где то оббегает, где то обыгрывается с партнёром, но дальше - в завершении, один пшик.
Матч выиграл Папа Карло. Итальянец мастерски всем показал, что места в составе найдутся всем классным игрокам... и никто там в обиде не будет.
Поистине выдающийся тренер, гармонично объединяющий воедино концепцию игры и психологию исполнителей.