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«Реал» одолел «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

сегодня, 00:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

«Реал» одержал победу в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3).

На 6-й минуте гостей вывел вперед Марио Эрмосо. Антонио Рюдигер на 20-й счет сравнял. Ферлан Менди на 29-й обеспечил хозяевам преимущество. Антуан Гризманн вернул равенство на табло на 37-й. На 78-й Рюдигер отличился автоголом. Даниэль Карвахаль на 85-й вновь сравнял счет, а на 116-й Стефан Савич своим автоголом закрепил преимущество «Реала», пятый гол «сливочных» забил Браим Диас на 120+2-й.

В другом полуфинальном поединке турнира встретятся «Барселона» и «Осасуна».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт managingmadrid.com
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Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 11:47
Всю свою жизнь смотрю АПЛ, фан Челси.
Вчера смотрел матч с восторгом, как ребенок! Как обе команды контролируют мяч, но Реал это Реал, прессинг Реала это другое, а их контроль мяча.. а перепасовки, а как игроки перемещаются и открываются под пас…я не отлипая от тв смотрел матч все 120 минут. К судейству есть вопросы, но сейчас я про другое…
После этого матча настолько был рад залипнуть футболом, думаю дай-ка еще что нибудь посмотрю, и включил матч Ливерпуль Фулхэм, может мне показалось или всё таки фаны ЛаЛиги правы, что АПЛ чисто бей-беги, но для меня в тот момент после такого матча, этот матч был кровью из глаз и я выключил тв. И тут призадумался, дай-ка я посмотрю впредь и другие матчи испанских команд.
Помню как мой друг фан Барсы сказал мне, что Деулофеу Барсе не подошел, потому что туговат на мышление, зря его вернули, он не понимает футбол, чисто для АПЛ создан бей-беги… и теперь я понял про что он…
DXTK
DXTK
сегодня в 10:18
Сколько я не смотрю, но Атлетико никогда не научится побеждать Реал в решающих матчах.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:40
Просто какой то хоккейный счет получился! Реал с победой!!!
x2z8g52yta72
x2z8g52yta72
сегодня в 08:39
Такой исход матча не смог бы угадать никто.
R. Carlos
R. Carlos ответ RedRedTeam (раскрыть)
сегодня в 08:20
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:52
    такой он, настоящий футбол !
    8f26cmzr8nj2
    8f26cmzr8nj2
    сегодня в 05:48, ред.
    Даниэль Карвахаль на 85-й вновь сравнял счет, а на 116-й Стефан Савич своим автоголом закрепил преимущество «Реала»
    Что вы городите? Как можно закрепить преимущество голом (автоголом) при равном счёте?
    RedRedTeam
    RedRedTeam
    сегодня в 03:41
      Frank_Rijkaard
      Frank_Rijkaard ответ Colchoneros (раскрыть)
      сегодня в 01:30
      Атлетико красавцы! Выше всяких похвал!!!
      Бот зануда
      Бот зануда
      сегодня в 01:20


      Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


      Colchoneros
      Colchoneros
      сегодня в 01:19
      Жаль очень жаль что проиграл Атлетико Мадрид в таком супер матче!
      Capral
      Capral ответ shur (раскрыть)
      сегодня в 01:07
      С Победой, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы это заслужили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:06
      Это линия Тебаса, мне кажется, так как в этом сезоне все судейство не в пользу "Реала", Джуда избивают ногами -норма, игрок "Реала" возмутился, что его бьют по ногам -получи ЖК, игрок "Реала" идёт на прорыв -фол в атаке. Я думаю, все помнят, что этот неадекват не включил Роналду в число 100 лучших игроков Да Лиги XXI века, о чем там говорить?
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 01:01
      А забег Браима Диаса напомнил момент с Гаретом Бэйлом и Марком Бартрой. Такую скорость набрал. Настолько далеко впереди был Ян Облак. Понятно, что он вратарь. Но он ведь по-любому занимается. Как он может упустить такую фору? Вспомните момент, когда Родриго усадил защитника Атлетико на замахе. Ах, такой момент был, такое хладнокровие. Но не суждено было ему забить. Хорошо, что выпустили Арду Гюлера. Успехов и больших побед ему в мадридском Реале!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 00:55, ред.
      Не... ну хороший, хороший игрок, слов нет. Однако ставить его в ранг конкурента к Мбаппе - курам на смех.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:54
      Отдельных слов заслуживает судья этого матча Альберола Рохас. Почему не смотрят ВАР? Зачем он нужен, если не разбирают спорные моменты?! Столько раз игроки Атлетико сыграли грязно и заслуживали жёлтые карточки. К примеру, возьмём момент, когда Джуд Беллингем упал в углу в конце матча. Да, то что он двумя ногами держал мяч, это неправильно было. Но то, что сделал Корреа, это по-любому незаконно. За это тоже спокойно можно было жёлтую предъявить. Третий гол Атлетико это вообще цирк судейства. Игрок прыгает в сторону вратаря, то есть делает движение в сторону вратаря, попадает в него во вратарской. После этого мяч залетает в ворота. Это явный фол. Даже болельщик Барселоны Костя Генич это признал. Этот судья не заслуживает судить матчи высшего уровня. Даже с такой помощью судью, у Атлетико не получилось выиграть сегодня. Даже включали свой антифутбол.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 00:53
      Нужно отметить, Вини всегда тяжело возвращается после травм, и матчей пять входит в колею, поэтому дальше должно быть лучше.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 00:52
      Отличный матч со множеством забитых мячей, а что ещё надо зрителю ? Господину Облаку надо подтянуть физическую подготовку, хотя пятый мяч ничего не решал, но всё же...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 00:52, ред.
      Передача Карвахаля и гол Менди, равно как и соло/гол Гризмана - украшение матча.

      Ну и в принципе игра даёт ответ на вопрос, зачем Мбаппе нужен Реалу при наличии Винисиуса. Ничего путного против классной обороны бразилец слева сделать не может. Бежать бежит ..., где то оббегает, где то обыгрывается с партнёром, но дальше - в завершении, один пшик.

      Матч выиграл Папа Карло. Итальянец мастерски всем показал, что места в составе найдутся всем классным игрокам... и никто там в обиде не будет.
      Поистине выдающийся тренер, гармонично объединяющий воедино концепцию игры и психологию исполнителей.
      Incredulous
      Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 00:51
      Да, ты прав. Кепа среди всех на поле был самым слабым звеном. В его ворота сегодня залетало абсолютно все. Ни одного приличного сейва за весь матч. В ЛЧ с ним Реалу делать нечего.
      S.L.I.P.
      S.L.I.P.
      сегодня в 00:50
      Вот это матч!
      Может о таком футболе идет речь в Суперлиге Переса?

      Браво, команда. Не сдалась ни на минуту. Только в начале я настроился на 85 минут попыток взломать автобус Атлетико после пропущенного.

      Браим - джокер, дай бог в ЛЧ пригодится.

      Отдельный «респект» судье. Его можно понять, видео ошибок от Реала было лишним - ни одного спорного момента в пользу Реала. Не фиг видос клепать было.

      Спасибо командам, сплошной кайф.
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 00:49
      Просто отличная игра, ждем соперника по финалу...
      амурец
      амурец
      сегодня в 00:48
      Реал с победой
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:47
      Респект судье, что игнорировал все нырки негриткенка вини) потом он уже и перестал этого делать))
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 00:47, ред.
      Кепа вратарь для лавки) А нам в ЛЧ с ним играть)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 00:46
      xG 3.5 vs 0.6, опасные атаки 130 vs 34. Сдается мне, Кепа опять косячил, хотя матч не смотрел. Но главное, Яйцетряса выбросили, теперь ждём матч второй каталонской команды против "Осасуны", середняки примерно равного уровня) В принципе, все равно, с кем там в финале играть))
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:46, ред.
      С победой самый лучший клуб в истории футбола и всех его болельщиков!!! Однозначно то, что Даниэль Карвахаль лучший игрок этого супер матча. Столько работы выполнил этот немолодой футболист. Я ж говорил, что он больше заслуживает носить капитанскую повязку. Большую роль сыграл в этой суперпобеде. Начо Фернандес не тянет уровень Реала. Модрич очень много ошибается. Пусть переходят в Саудовскую Аравию. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! Надеюсь, что Реал Мадрид заберёт этот Суперкубок Испании!
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 00:46
      Шикарнейший матч
      Очень рад пяти голам в ворота Атлетико,они не должны играть в финале!
      Кепа заметно нервничает,это вратарь не для трофеев
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:45, ред.
      У реала просто скамейка в 7 раз длиннее, поэтому и выиграли. Но с таким Реалом Осасуна справится)
      Тhe Witcher
      Тhe Witcher
      сегодня в 00:45
        Гость
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