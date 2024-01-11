«Арсенал» рассматривает пять кандидатов на позицию нападающего

«Арсенал» намерен усилить линию атаки в январе.
По данным источника, в шорт-лист «канониров» на позицию нападающего входят Борха Майораль («Хетафе»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Сехру Гуйрасси («Штутгарт»), Джонатан Дэвид («Лилль») и Эвангелос Павлидис (АЗ).
Пусть хотя бы одного из этих попробуют взять. Тоуни и Гуйрасси, наверное посильнее будут остальных. Усиливаться Арсеналу безусловно надо, иначе сложно будет на что-то рассчитывать и в ЛЧ и в чемпионской гонке АПЛ,
Пусть хотя бы одного из этих попробуют взять. Тоуни и Гуйрасси, наверное посильнее будут остальных. Усиливаться Арсеналу безусловно надо, иначе сложно будет на что-то рассчитывать и в ЛЧ и в чемпионской гонке АПЛ,
Тоуни отличный вариант, но отсутствие игровой практики модет сказаться на нем. Да, он много индивидуально тренировался, но нужно поймать и игровой ритм плбс еще пчелы хотят за него 60-80 млн £!!!
Майораль... ну это не тот, кто нам нужен, и совершать трансфер этого форварда считаю не совсем уместным. Да, он проводит хороший сезон в Хетафе, но за игрока, которого оценивают в 15-17 млн€, Хетафе требует около 40 млн€....а это много, если учесть, что нас поджимает ФФП
Дэвид....нормальный вариант, но он не чистый форвард, он тоже любит скатываться на фланг, и именно с фланга смещаясь в центр наносить угрозу воротам соперника
Вот Гирасси нормальный вариант , т.к цена у него низкая, и если даже не впишится в систему игры Артеты, то 15-17 млн это не такие большие деньги, что бы потом говорить о промахе, а если заиграет, то будет просто бомба!!! Плюс по профелю именно такой игрок нам и нужен....мощный, крепкий, с хорошим ударом и игрой на втором этаже.
Павлидис...а вот этот игрок вполне может приятно удивить всех. Грек уже не первый сезон показывает приличную результативность в Эрадивизии выступая при этом не в самых топовых клубах, в этом и прошлом отлично играет за АЗ, а до этого тоже сильный сезон провел в Вильем 2, и уже вроде как давно должен пойти на повышение и попытать счастье в топ чемпионате. Думаю можно рискнуть и взять или Гирасси, или Павлидиса а вот летом идти за топовым форвардом если нужно будет!
Тоуни отличный вариант, но отсутствие игровой практики модет сказаться на нем. Да, он много индивидуально тренировался, но нужно поймать и игровой ритм плбс еще пчелы хотят за него 60-80 млн £!!!
Майораль... ну это не тот, кто нам нужен, и совершать трансфер этого форварда считаю не совсем уместным. Да, он проводит хороший сезон в Хетафе, но за игрока, которого оценивают в 15-17 млн€, Хетафе требует около 40 млн€....а это много, если учесть, что нас поджимает ФФП
Дэвид....нормальный вариант, но он не чистый форвард, он тоже любит скатываться на фланг, и именно с фланга смещаясь в центр наносить угрозу воротам соперника
Вот Гирасси нормальный вариант , т.к цена у него низкая, и если даже не впишится в систему игры Артеты, то 15-17 млн это не такие большие деньги, что бы потом говорить о промахе, а если заиграет, то будет просто бомба!!! Плюс по профелю именно такой игрок нам и нужен....мощный, крепкий, с хорошим ударом и игрой на втором этаже.
Павлидис...а вот этот игрок вполне может приятно удивить всех. Грек уже не первый сезон показывает приличную результативность в Эрадивизии выступая при этом не в самых топовых клубах, в этом и прошлом отлично играет за АЗ, а до этого тоже сильный сезон провел в Вильем 2, и уже вроде как давно должен пойти на повышение и попытать счастье в топ чемпионате. Думаю можно рискнуть и взять или Гирасси, или Павлидиса а вот летом идти за топовым форвардом если нужно будет!