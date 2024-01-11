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Агент Ахметова: «Переход в „Зенит“ сложился из многих факторов»

вчера, 09:58

Агент Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника Ильзата Ахметова, на днях перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», прокомментировал трансфер игрока.

Никакого неуважения к «Краснодару» у нас нет, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В «Краснодаре» работают люди, которые мне небезразличны. В «Краснодар» Ахметов, кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения. Руководство «Краснодара» должно понять выбор Ильзата. Он не ушёл абы куда, а ушёл реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде.

Да, Ильзат ушёл из клуба на первом месте в команду со второго. Но если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб. Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям. К тому же, когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмёрки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провёл ни одного матча. Так что переход в «Зенит» сложился из многих факторов.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:48, ред.
Такой яркий футболист должен играть всегда и везде. Не понимаю, почему, Ивич, футбол которого идеально подходит под стиль Ахметова- отпустил такого техничного и самобытного игрока. Быстрый технарь, острый, подвижный, умеющий мгновенно оценить обстановку не пришелся ко двору ГТ Краснодара. Мне конечно всё-равно, где будет играть Ахметов, но хотелось бы его чаще видеть в старте. Хорошо, если, Семак сможет оценить все преимущества этого перехода и найдет парню достойное место в основе. Я уверен, что и М.Фернандес давно бы уже заиграл как прежде, если бы попал к другому тренеру- мыслящему импровизатору...
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:33
Да то же, что в ЦСКА и Краснодаре.
adekvat
adekvat
вчера в 11:35
В Зените лавку будет полировать, потом свалит в какой нибудь Оренбург или Балтику.
w3rwvg2j26k8
w3rwvg2j26k8
вчера в 11:13
Один из факторов наверняка зарплата, а далее трава не расти.
Garrincha58
Garrincha58 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 10:37
а в Зените у него будет всё о кей, потому что зарплата повыше
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:20
В Зените будет гарантированно на позиции восьмого или десятого справа на лавке.
112910415
112910415
вчера в 10:10
уж в Зените-то будут трепетно внимательны к желаниям игрока ! )
drug01
drug01
вчера в 10:04
Он в ЦСКА не очень был доволен, и затем Краснодар также? Посмотрим что будет в Зените!!!
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