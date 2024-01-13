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«Челси» минимально обыграл «Фулхэм»

вчера, 17:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 21-го тура АПЛ (1:0).

Единственный гол с пенальти забил Коул Палмер на 45+4-й минуте.

«Челси» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Фулхэм» — 13-й, у команды 24 балла.

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Челси» в соцсети «X»
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:48
Челси то прям совсем в поряде.....
4 победы в 5-ти последних матчах.....

Думаю и в следующем матче выиграют...у Мидлсборо...
Которому на своём стадионе не проигрывают 49 лет....
с 1975 года...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:46
Остаётся порадоваться за фк ЧЕЛСИ!
d4hf29vp9cq2
d4hf29vp9cq2
вчера в 18:15
У "Фулхэма" были свои шансы, которыми они не воспользовались, не сумев сравнять счет. Хотя, наверное, увези "дачники" со "Стэмфорд Бридж" один балл, это по совокупности было бы не очень заслуженно. "Челси" благодаря этой победе (третьей кряду в чемпионате!) поднимается на восьмое место, обгоняя "Ньюкасл" и "МЮ".
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:10, ред.
Фулхэм - крепкий орешек и учитывая, что Челси переживает сейчас очень нелёгкие времена (команда в кризисе), то победа над ним, даже дома,
это большой успех.
azkan
azkan
вчера в 18:06, ред.
С победой Челси!
Я немного удивлен, что судья по фамилии Тейлор с именоем Энтони назначил пенальти сопернику Челси, да еще на Стерлинге))
Ну потом видать реабилитировался и налепил аж 6 желтых синим. Молодец.
Игру смотрел урывками. Забей Галахэр в 80 минутах минутах, точку бы поставил в игре. По игрокам не могу сказать, но в конце пожарили по страшному.
Немного не привычно видеть Челси на 8 месте, думаю соперники к концу тура потеснят синих и они снова обоснуются на своем коронном 10 месте))
Еще раз с третьей подряд победой Челси в АПЛ!
112910415
112910415
вчера в 17:57
это успех, однозначно
протон
протон
вчера в 17:32
Поздравляю это для Челси достижение
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:31
Молодцы!
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