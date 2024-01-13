«Челси» минимально обыграл «Фулхэм»

«Челси» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 21-го тура АПЛ (1:0).
Единственный гол с пенальти забил Коул Палмер на 45+4-й минуте.
«Челси» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Фулхэм» — 13-й, у команды 24 балла.
«Челси» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 21-го тура АПЛ (1:0).
Единственный гол с пенальти забил Коул Палмер на 45+4-й минуте.
«Челси» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Фулхэм» — 13-й, у команды 24 балла.
Я немного удивлен, что судья по фамилии Тейлор с именоем Энтони назначил пенальти сопернику Челси, да еще на Стерлинге))
Ну потом видать реабилитировался и налепил аж 6 желтых синим. Молодец.
Игру смотрел урывками. Забей Галахэр в 80 минутах минутах, точку бы поставил в игре. По игрокам не могу сказать, но в конце пожарили по страшному.
Немного не привычно видеть Челси на 8 месте, думаю соперники к концу тура потеснят синих и они снова обоснуются на своем коронном 10 месте))
Еще раз с третьей подряд победой Челси в АПЛ!
Я немного удивлен, что судья по фамилии Тейлор с именоем Энтони назначил пенальти сопернику Челси, да еще на Стерлинге))
Ну потом видать реабилитировался и налепил аж 6 желтых синим. Молодец.
Игру смотрел урывками. Забей Галахэр в 80 минутах минутах, точку бы поставил в игре. По игрокам не могу сказать, но в конце пожарили по страшному.
Немного не привычно видеть Челси на 8 месте, думаю соперники к концу тура потеснят синих и они снова обоснуются на своем коронном 10 месте))
Еще раз с третьей подряд победой Челси в АПЛ!
это большой успех.
это большой успех.