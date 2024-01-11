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«Барселона» обыграла «Осасуну» и вышла в финал Суперкубка Испании

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Осасуну» (2:0) в матче полуфинала Кубка Испании.

Первый гол в игре на 59-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. В дополнительное ко второму тайму время Ламин Ямаль удвоил преимущество «сине-гранатовых».

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала», который ранее одержал победу над «Атлетико».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:07
надо так же поступить с Реалом !
но реально ли сие ?
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 15:10
Реал такую Барсу укатает !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:56
Как то предопределялся результат.
Барса на классе, не спеша...
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 10:35
Дожили. Аж 2:0 обыграли. Раньше за такой счёт могли только поругать команду в СМИ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:24, ред.
Скучный испанский футбол, свели Реал и Барселону в финале чтобы поднять уровень Испанского футбола. Атлетико наказала бы Барселону но им дали Реал посильнее, а Барселоне Осасуна которая играть не умеет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:35
Прервалась рекордная серия побед в один мяч у Барсы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:08
Ждем интересного финала,Реал выглядит предпочительнее!
112910415
112910415
сегодня в 06:16
Барса победила, не пропустила !
Барса играла плоховато ... (
balalay
balalay
сегодня в 05:52
барселона выглядит крайне слабо
37y26szjd2ux
37y26szjd2ux
сегодня в 05:32
Барселона слаба как никогда,Реал фаворит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:14
Барселона ничего особенного не показала.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:50
Ничего себе.. Барселона выиграла и при этом не пропустила! Это просто праздник какой-то)
Болельщиков Барсы с победой.
Надеюсь, что каталонцы лучше подготовятся к финалу. Удачи им в классико)
амурец
амурец
сегодня в 00:42
Барселону с победой, в финале будет весело
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:11
Класико в финале суперкубка это круто,жду титул Реала!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:04, ред.
С победой и заслуженным выходом в финал Суперкубка Испании Барселону и болельщиков. Осасуна могла рассчитывать на победу в серии одиннадцатиметровых ударов. Казалось, что они хорошо держатся, терпят, так сказать. Но пропустили всё таки на 59-й минуте встречи. И после этого, почти всё ясно стало. Моменты у Осасуны конечно были, но не смогли реализовать хотя бы один из них. Кстати, Хуан Круз из Осасуны очень хорошо смотрелся. Быстрого Ламина Ямала хорошо сдерживал. На него стоит обратить внимание. И наконец, в финале Суперкубка Испании нас ждёт Эль Класико.
sova147
sova147
сегодня в 00:04
До главного приза один шаг! Всё идёт по плану Барселоны!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:03
Всё ожидаемо!
shur
shur
сегодня в 00:02
...это дерби, вывеска,реклама, футболки, билеты,фанаты и болельщики, как бы игра не закончилась! Это наш общий праздник! Хала Мадрид!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:01, ред.
Такое впечатление, что тима Хави повинность отбывает. У людей как будто голова чем то другим забита, а не игрой. Ямаль один ... вышел, забегал, а все остальные на него, как на дурака смотрят. Потом Феликс, благодаря Рафинье (его травме), а не решению Хави, вышел и оживил игру. Ну а больше и вспомнить нечего.
Болел за Барселону, ибо неохота на Осасуну с РМ смотреть.

P.S. Хави хоть бы им там Боржоми чтоль налил..., перед Реалом то!
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