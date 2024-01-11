«Барселона» обыграла «Осасуну» и вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» обыграла «Осасуну» (2:0) в матче полуфинала Кубка Испании.
Первый гол в игре на 59-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. В дополнительное ко второму тайму время Ламин Ямаль удвоил преимущество «сине-гранатовых».
В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала», который ранее одержал победу над «Атлетико».
Болел за Барселону, ибо неохота на Осасуну с РМ смотреть.
P.S. Хави хоть бы им там Боржоми чтоль налил..., перед Реалом то!
Болел за Барселону, ибо неохота на Осасуну с РМ смотреть.
P.S. Хави хоть бы им там Боржоми чтоль налил..., перед Реалом то!
Болельщиков Барсы с победой.
Надеюсь, что каталонцы лучше подготовятся к финалу. Удачи им в классико)
Болельщиков Барсы с победой.
Надеюсь, что каталонцы лучше подготовятся к финалу. Удачи им в классико)