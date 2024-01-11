«Барселона» обыграла «Осасуну» и вышла в финал Суперкубка Испании

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вчера, 23:55

«Барселона» обыграла «Осасуну» (2:0) в матче полуфинала Кубка Испании.

Первый гол в игре на 59-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. В дополнительное ко второму тайму время Ламин Ямаль удвоил преимущество «сине-гранатовых».

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала», который ранее одержал победу над «Атлетико».