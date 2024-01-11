«Аталанта» победила «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии

«Милан» уступил «Аталанте» в поединке 1/4 финала Кубка Италии (1:2).
Рафаэл Леау вывел хозяев вперед на 45-й минуте, Тейн Копмейнерс на 45+2-й забил ответный мяч, а на 59-й Копмейнерс оформил дубль, реализовав пенальти. Полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук отыграл весь матч.
В полуфинале турнира «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».
Миранчук артист конечно очень плохой, но в данном моменте он сыграл выше всяких похвал и упал как было нужно. Хотя конечно же пенальти никакого не было, что собственно уже сегодня признали все эксперты.
А вот игра рукой игроком Аталанты на последних минутах в своей штрафной это уже повод для серьезных разбирательств.
Миранчук артист конечно очень плохой, но в данном моменте он сыграл выше всяких похвал и упал как было нужно. Хотя конечно же пенальти никакого не было, что собственно уже сегодня признали все эксперты.
А вот игра рукой игроком Аталанты на последних минутах в своей штрафной это уже повод для серьезных разбирательств.
Иначе чем объяснить такую слабую игру дома? Но в любом случае "Богиню" и Миранчука с победой!
Иначе чем объяснить такую слабую игру дома? Но в любом случае "Богиню" и Миранчука с победой!