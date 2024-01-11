«Аталанта» победила «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии

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сегодня, 01:01

«Милан» уступил «Аталанте» в поединке 1/4 финала Кубка Италии (1:2).

Рафаэл Леау вывел хозяев вперед на 45-й минуте, Тейн Копмейнерс на 45+2-й забил ответный мяч, а на 59-й Копмейнерс оформил дубль, реализовав пенальти. Полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук отыграл весь матч.

В полуфинале турнира «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».