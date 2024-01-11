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«Аталанта» победила «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии

сегодня, 01:01
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Милан» уступил «Аталанте» в поединке 1/4 финала Кубка Италии (1:2).

Рафаэл Леау вывел хозяев вперед на 45-й минуте, Тейн Копмейнерс на 45+2-й забил ответный мяч, а на 59-й Копмейнерс оформил дубль, реализовав пенальти. Полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук отыграл весь матч.

В полуфинале турнира «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».

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09 января
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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 11:58, ред.
    Диванная аналитика
    Диванная аналитика
    сегодня в 09:58, ред.
    Mediaset: «Ди Белло дает свисток на пенальти, VAR полностью отсутствует. Хименес четко касается мяча. В этом моменте Хименес не может совершить фол, левая нога Миранчука волочится сама. У вас есть доступные изображения, предоставьте их рефери! Никакого фола нет. VAR не вмешивается».

    Миранчук артист конечно очень плохой, но в данном моменте он сыграл выше всяких похвал и упал как было нужно. Хотя конечно же пенальти никакого не было, что собственно уже сегодня признали все эксперты.
    А вот игра рукой игроком Аталанты на последних минутах в своей штрафной это уже повод для серьезных разбирательств.
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 09:54
    Молодцы, с победой. Есть все шансы пройти в финал. Соперник более, чем проходимый.
    Валерыч
    Валерыч ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 08:52
    Протон, Вы совершенно правы в своих рассуждениях. Полностью Вас поддерживаю. Я тоже против клоноводства и за честную и справедливую борьбу в КП. Сейчас, ситуация такая, что выиграть одним аккаунтом на КП неимоверно трудно и тяжело. Очень тяжело играть одному против армии клонов. Тем не менее, у меня всегда был и есть только один аккаунт за 7 лет пребывания на сайте. И мне лично этого одного аккаунта вполне хватает.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 08:24
    Милан, видимо решил поберечь силы и сосредоточиться на чемпионате.
    Иначе чем объяснить такую слабую игру дома? Но в любом случае "Богиню" и Миранчука с победой!
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 08:12
    Ещё один шанс для Алексея
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 07:44
    Милан в этом году слабоват, Пиоли видимо уволят по окончании сезона
    wu2mf2csp9n5
    wu2mf2csp9n5 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 07:28
      adekvat
      adekvat
      сегодня в 07:23
      Миранчук хороший матч провел, пенальти заработал и в голевой атаке поучаствовал.
      протон
      протон
      сегодня в 06:47, ред.
      Нейрон посмотри мои игры за прошлый месяц в гр. Заболотного игру за Октябрь еще. хоть и не такие высокие кефы на ставках но точные. сколько ставок ты ставишь с одного клона в месяц по 1000 баллов ? умножь это на количество всех клонов 150 шт. и посмотри результат красных крестиков твоих. вот тебе и итог кто лучше играя по твоей тактике на реальные деньги можно всю вечность гасить долги на века ...
      протон
      протон
      сегодня в 06:42
      Доброе утро администрация примите меры , игрок троллит в КП
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:01
      а вот Милан не в порядке
      протон
      протон
      сегодня в 05:17
      Пока что таблица выглядит верх тормашкой, но это временно. Все на свои места прибудет по моей разработанной таблице к концу месяца. Смог бы я так играть клонами? Да ни когда. Прежде всего я бы задумался, а что я делаю? Ведь я по сути не только убиваю Кп, но и отбираю призы у игроков лишая их радости и их сыновей. Замечу, сам от призов всегда отказывался при победах. Последний раз эпично взял гр. Заболотного в октябре.
      протон
      протон
      сегодня в 05:02
      Нейрон 000001. Конкуренция, говорите? Удалите все клоны и посмотрите, сильная конкуренция или слабая). Я помню, как вы с одного аккаунта не смогли мою группу взять много раз, когда я побеждал вас много раз. Потому что придётся еще потрудится в наборе баллов, попадая в топ лучших. И умение анализировать игру, как я излагал ранее, 2 часа уходит на анализ каждой команды. ))) а с клонами много думать не нужно взял да и поставил случайно на игру. Вот и всё.
      протон
      протон
      сегодня в 04:53, ред.
      Я предлагал на сайте провести опрос игроков которые участвуют в этой викторине. Убрать клонов в КП , ограничить в действиях или убрать вообще. Ну я думаю перевес в сторону удаления будет ошеломляющий если конечно голосовать не будут клоны которых тут набралось до тысячи. Понятное дело что клоны не будут голосовать за то что бы играть с одного аккаунта. С одного аккаунта больше энергии употребляешь ограничивать себя порой в работе ради любимого сайта. И появляется клон который, бросает тромб в кровеносную систему в группе и купирует или вовсе уничтожает. Клон без единого полезного действия на сайте без одного комментария стал победоносцем. Игрок, который почти каждый день как пчела трудился набирая баллы, и запланировал свою  стратегию на грядущий месяц в КП всё в трубу. (это комментарии содержательные, попадание в топ лучших 2 раза, это репост на другие сайты, Кстати, а клоны делают репост? Подписка на блоги, в общем логистика сумасшедшая. Когда вбиваешь в поисковике то можно найти ответы наших игроков в просторах интернета.) Многие не играют они просто поддавлены и ушли, достаточно взглянуть кто в лидерах сейчас в наборе очков за текущий месяц совершенно другие лица, я не говорю что это плохо, плохо то что клон это зло для сайта. 
      протон
      протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 04:36
      Конечно это хорошо когда игрок уделяет много времени сайту, не важно на работе или нет. Молодцы те кто набирает за сутки 2 к очков это большой труд, человек уделяет много времени сайту как спортивному составляющему лучше некуда. Никому не запрещено набирать очки в таком количестве. Возможно отец попросил сына найти в свободное время отписать на сайте заработать 50 очков и выйти. Если у человека ограничено время провождения на сайте и недостача в наборе очков и обижаться что их мало, то тут не вина других. Когда ставят вопрос о равенстве в КП то сами играют с трех аккаунтов.
      протон
      протон
      сегодня в 04:17
      Вы никого не обидели. Вы, сказали всё, как есть. Если убрать всех клонов, абсолютно всех, тогда вся проблема разрешится. Я уже не вижу смысла с этим клоноводством вести борьбу. Решил просто не играть на этот месяц, а дальше как пойдет. По сути, кроме Нейрона есть и другие виды клонов. Клон - это когда аккаунты все почти идентичны друг другу как мы знаем. Но тут есть и другие виды под разными именами управляющие одним игроком. Например, человек имеет три аккаунта. Бывает так: с одного нарушает правила игры, за это поучает удаление. Но есть второй аккаунт, с которого ведет актив, но есть еще и страховочный третий. Многие игроки, которых я приводил на сайт играть в Кп ушли по причине клоноводства. И с одной стороны нужно понимать, почему другие занялись выращиванием армадой аккаунтов. У них не осталось другого выхода, пытаются что-то выиграть в призах тем более те кто привык получать призы теперь их получать не сможет прошлый месяц наглядно показал. Уже второй год, как прошу удалить всех клонов и тех кто ведет два или три страницы под разными именами, Есть ведь группа Шестернева, но клоны не хотят там играть, там нет призов. Клоны - это разрушение сайта, снижение рейтинга сайта, уничтожение сайта. Это понимают многие. Одно дело, когда играешь по тактике shlomo, ты еще можешь как то его победить. Но когда 200 аккаунтов играют все на высоких коэффициентах, это просто тебя убивает дальше мотивировать. Когда говорят плохо гнаться за первый комментарий, точнее за 10 очков, это говорит о том, что люди вовлечены в игру и повышают рейтинг сайта активничают, ничего плохого в этом нет. Когда говорят, что для меня набор баллов не интересен, то это не так. Все бы хотели набирать по больше баллов в кп и не спроста ведь они чаще сами попадают в лучшие комментарии.  Честно говоря, мне не интересно какие вариации на игру у клона как он одержал победу, мне интересно что бы была здоровая конкуренция это ведь очень просто. 
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 01:09, ред.
      С победой Аталанта Бергамо и болельщиков этого клуба, если такие тут есть! А Милан... Решил не задерживается на высоком уровне? Что в этом клубе происходит то? В Серии А уже скорее всего не догонят Интер и Ювентус. В Кубке Италии теперь вылетели. Неужели они думали, что будут продолжать побеждать, не тратя денег на нормальное усиление состава? Не удивлюсь, если они пропустят вперёд Болонью в турнирной таблице Серии А. Что говорить , если Лука Йович основной игрок в этом матче?! Надо что-то поменять.
      Гость
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