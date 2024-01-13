Дубль Мусиалы помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм»

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сегодня, 00:24

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (3:0) в матче 17-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 18-й минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 70-й минуте Мусиала оформил дубль. На 74-й минуте красную карточку получил полузащитник «Хоффенхайма» Гриша Прёмель. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Харри Кейн довёл счёт до разгромного.

«Бавария» идёт на 2-м месте (41 очко), «Хоффенхайм» занимает 7-е место (24 очка).