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Дубль Мусиалы помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм»

сегодня, 00:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (3:0) в матче 17-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 18-й минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 70-й минуте Мусиала оформил дубль. На 74-й минуте красную карточку получил полузащитник «Хоффенхайма» Гриша Прёмель. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Харри Кейн довёл счёт до разгромного.

«Бавария» идёт на 2-м месте (41 очко), «Хоффенхайм» занимает 7-е место (24 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:39
Где разгром? 3:0?))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:19
Первый и третий мячи на совести вратаря "Хоффенхайма", но и без них преимущество "Баварии" было огромным. Порой казалось, что у гостей голова кружится от круговорота (хотел сказать - воды в природе), который им устроили хозяева поля.
Palex
Palex ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 12:04
Будем точными - два раза.
Palex
Palex ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Мусиала заигрывается в дриблинге и часто передерживаеи мяч.
a-league
a-league
сегодня в 11:30
В хоффене вратарь такой же донный, как и Песьяков
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:08
В Баварии игроков на 1 млрд
В Хоффенхайме на 130 млн....
без комментариев....
112910415
112910415
сегодня в 09:50
Кейна остановить невозможно
brjmt56zg4jk
brjmt56zg4jk
сегодня в 08:12
Победа предсказуема, Бавария с таким соперником дома очки не теряет
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:52
Баварию несколько раз спас Нойер.
bh4wzh83zw48
bh4wzh83zw48
сегодня в 02:38
Обычно Хоффенхайм хоть одну ответочку забивает, но тут не вышло
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:49, ред.
С победой лучший клуб в истории немецкой Бундеслиги и всех болельщиков! У Баварии давно не было достойных соперников в Бундеслиге. Теперь появился леверкузенский Байер. Главное, чтоб подопечные Хаби Алонсо не сдулись в конце сезона. А так, по матчу, Джамал Мусиала и Лерой Сане сделали результат (не понимаю постоянную критику в адрес Джамала Мусиала от некоторых пользователей на соккере). Лерой Сане тоже хорош в этом сезоне. Кейн очередной гол забил. Хоффенхайм хорошо продержался, когда остался в меньшинстве. Бавария что-то никак не может найти подходящего тренера.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 00:46
Яркая и убедительная победа Баварии, достойная памяти великого Франца Беккенбауэра! Да, Хоффенхайм имел тоже хорошие шансы отличиться,
но Нойер был великолепен.
Capral
Capral
сегодня в 00:44, ред.
В атаке Баварии всё предельно ясно- грозное нападение и весьма креативное. Вот в обороне попрежнему тревожно. Tучи враждебные, во 2-м тайме сгущались над воротами мюнхенцев, но гром, так и не грянул.

Ну и Кейн, как обычно, подтвердил свой бомбардирский талант. Второй гол геометрически красив, но не тренерский. Чисто индивидуальное мастерство отдельных игроков. Соперник не самый статусный, поэтому мысли одолевают - а что же будет в ЛЧ? Пока чисто тренерской Баварии не просматривается. Надеюсь на лучшее. А сейчас - спасибо за победу!!!
K_TS16
K_TS16
сегодня в 00:38
Кейн штампует
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:29
Ну просто героический поступок !)
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