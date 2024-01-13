Дубль Мусиалы помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм»

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (3:0) в матче 17-го тура Бундеслиги.
Первый гол в игре на 18-й минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 70-й минуте Мусиала оформил дубль. На 74-й минуте красную карточку получил полузащитник «Хоффенхайма» Гриша Прёмель. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Баварии» Харри Кейн довёл счёт до разгромного.
«Бавария» идёт на 2-м месте (41 очко), «Хоффенхайм» занимает 7-е место (24 очка).
Ну и Кейн, как обычно, подтвердил свой бомбардирский талант. Второй гол геометрически красив, но не тренерский. Чисто индивидуальное мастерство отдельных игроков. Соперник не самый статусный, поэтому мысли одолевают - а что же будет в ЛЧ? Пока чисто тренерской Баварии не просматривается. Надеюсь на лучшее. А сейчас - спасибо за победу!!!
Ну и Кейн, как обычно, подтвердил свой бомбардирский талант. Второй гол геометрически красив, но не тренерский. Чисто индивидуальное мастерство отдельных игроков. Соперник не самый статусный, поэтому мысли одолевают - а что же будет в ЛЧ? Пока чисто тренерской Баварии не просматривается. Надеюсь на лучшее. А сейчас - спасибо за победу!!!