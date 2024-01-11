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«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги

сегодня, 00:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» в первом поединке 1/2 финала Кубка Английской Лиги (2:1).

Виллиан вывел гостей вперед на 19-й минуте, Кертис Джонс на 68-й счет сравнял, а победный гол на 71-й забил Коди Гакпо.

Ответная игра состоится 23 января.

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09 января
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:24
Можно считать Ливерпуль в финале
kb479y7c2uqv
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сегодня в 08:41
Вряд ли Фулхэм дома отыграется.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:59
Выиграли, конечно, но на второй матч надо будет настраиваться серьезно.
jhac2xftqjgg
jhac2xftqjgg
сегодня в 07:35
Ели отскочили красные,хорошие игры сочетают с провальными
112910415
112910415
сегодня в 06:04
по опасной грани прошли
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:11
не хватает физики у Дачников,во втором тайме их полностью прижали к грядке. Сашу Лукича может было надо по-раньше выпускать и грузить на него,учитывая что в раме Келлехер. Второй тайм полностью за Красными,даже практически свели к минимуму контры. Рано ещё говорить о финале,но где то полшага к нему сделали.
Лено и Виллиан пожалуй лучшие у гостей.
Гость
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