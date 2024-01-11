«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги

«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» в первом поединке 1/2 финала Кубка Английской Лиги (2:1).
Виллиан вывел гостей вперед на 19-й минуте, Кертис Джонс на 68-й счет сравнял, а победный гол на 71-й забил Коди Гакпо.
Ответная игра состоится 23 января.
«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» в первом поединке 1/2 финала Кубка Английской Лиги (2:1).
Виллиан вывел гостей вперед на 19-й минуте, Кертис Джонс на 68-й счет сравнял, а победный гол на 71-й забил Коди Гакпо.
Ответная игра состоится 23 января.
Лено и Виллиан пожалуй лучшие у гостей.
Лено и Виллиан пожалуй лучшие у гостей.