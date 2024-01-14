«Сочи» арендует защитника «Зенита» Чистякова

Защитник Дмитрий Чистяков покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно.
По данным источника, «Сочи» арендует футболиста до конца нынешнего сезона.
Отметим, что Чистяков не отправился с «Зенитом» на зимний сбор.
Защитник Дмитрий Чистяков покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно.
По данным источника, «Сочи» арендует футболиста до конца нынешнего сезона.
Отметим, что Чистяков не отправился с «Зенитом» на зимний сбор.
Сегодня....в подарок...14.01.24 полугодовое путешествие в Сочи...
Все клубы по разному поздравляют с Днём рождения...
Размер щедрот наверное зависит от бюджетов клубов...
Сегодня....в подарок...14.01.24 полугодовое путешествие в Сочи...
Все клубы по разному поздравляют с Днём рождения...
Размер щедрот наверное зависит от бюджетов клубов...