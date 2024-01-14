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«Сочи» арендует защитника «Зенита» Чистякова

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:11
что Чистяков что Родригао одного поля-ягоды игроки
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:55
В Сочи тоже можно играть - это точно.
112910415
112910415
вчера в 15:56
хоть играть будет ...
rccm43kecdrt
rccm43kecdrt
вчера в 15:42
Ну в Сочах хотя бы будет играть и возможно на постоянной основе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:32
Опять начинается миграции по пути Зенит - Сочи и обратно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 15:30
Зенит новую команду построил 15 лет назад в помощью Газпрома.
sova147
sova147
вчера в 15:13
Зенит строит новую команду, лишних отправляют в аренду
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:59, ред.
Вчера....13.01.24 исполнилось 30 лет...
Сегодня....в подарок...14.01.24 полугодовое путешествие в Сочи...
Все клубы по разному поздравляют с Днём рождения...
Размер щедрот наверное зависит от бюджетов клубов...
Интерес
Интерес
вчера в 14:50
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:42
    Всё правильно, там у него будет больше игрового времени.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:18
    Кто бы сомневался. Все отработано. Фарм действует
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:50
    Чистяков изначально Зениту был абсолютно не нужен.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:49
    Вряд ли это спасёт Сочи...
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