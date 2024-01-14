«Сочи» арендует защитника «Зенита» Чистякова

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вчера, 13:47

Защитник покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно.

По данным источника, «Сочи» арендует футболиста до конца нынешнего сезона.

Отметим, что Чистяков не отправился с «Зенитом» на зимний сбор.