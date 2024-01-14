«Ахмат» отклонил предложение по Конате от зарубежной команды

, агент форварда «Ахмата» , рассказал, что грозненский клуб отклонил предложение по его клиенту от зарубежной команды.

Конате один из важнейших игроков «Ахмата». Об этом говорит тот факт, что ещё до Нового года клуб отклонил достаточно хорошее предложение по Мохамеду. Это был клуб не из России. И это при том, что в «Ахмате» понимали, что у Конате осталось всего полгода по контракту и летом он уйдёт как свободный агент.

У нас хорошие отношения с «Ахматом». Не сомневаюсь, что Мохамед этой весной выложится на максимум. Он не думает о других клубах.