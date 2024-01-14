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«Ахмат» отклонил предложение по Конате от зарубежной команды

вчера, 15:33

Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, что грозненский клуб отклонил предложение по его клиенту от зарубежной команды.

Конате один из важнейших игроков «Ахмата». Об этом говорит тот факт, что ещё до Нового года клуб отклонил достаточно хорошее предложение по Мохамеду. Это был клуб не из России. И это при том, что в «Ахмате» понимали, что у Конате осталось всего полгода по контракту и летом он уйдёт как свободный агент.

У нас хорошие отношения с «Ахматом». Не сомневаюсь, что Мохамед этой весной выложится на максимум. Он не думает о других клубах.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:00
Правильное решение! Нельзя его сейчас отпускать. Конате лучший бомбардир Ахмата, без него команде будет очень трудно сохранить прописку в РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 18:26
вроде бы логично ...
нужен и полезен !
gsm9t6ydcch6
gsm9t6ydcch6
вчера в 17:55
ну Ахмату виднее отпускать его или нет... может быть и еще есть какие ни будь подводные камни.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:54
Не будет Канате, кто играть будет!
qgkrzcszwyf4
qgkrzcszwyf4
вчера в 17:53
Предложили столько, что отдать через полгода бесплатно гораздо выгоднее.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:14
Видимо совсем дешево хотели взять.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:39
В зимнее трансферное окно лишиться своего лидера не правильное решение.
Интерес
Интерес ответ 8vcrh8yprfs2 (раскрыть)
вчера в 15:54
Потому что это известный агент Селюк.
makj9gd33ue7
makj9gd33ue7
вчера в 15:40
Может быть приняли правильное решение.... чтобы срочно не заниматься поиском нового напа...
8vcrh8yprfs2
8vcrh8yprfs2
вчера в 15:36
Интересно почему агент не озвучил какой клуб хотел его приобрести?
Гость
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