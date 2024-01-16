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Экс-тренер «Факела» и «Алании» Василенко возглавил клуб из Грузии

вчера, 14:58

«Телави» в соцсетях объявил о назначении бывшего наставника «Факела» и «Алании» Олега Василенко новым главным тренером команды.

Специалист покинул владикавказский клуб в ноябре.

«Телави» в сезоне-2023 занял 8-е место в чемпионате Грузии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:26
круговорот наставников в природе )
gqg9zz3kc4kz
gqg9zz3kc4kz
вчера в 18:20
Похоже ему придется принять грузинское гражданство, иначе жизни не дадут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:33
Хочется пожелать Олегу Василенко Удачи с грузинской командой.
a-league
a-league
вчера в 15:29, ред.
2 протон
(с) "а играть по такой схеме это дело каждого, каждый играет как умеет"

Т.е. одному вы предоставляете право играть как он умеет, а другому нет ? Вам корона не давит часом ?
a-league
a-league
вчера в 15:24
2 протон
Я вам ответил на ваше восхищение тактикой пользователя Capral, а вы опять соскакиваете с неудобной темы на вашу любимую тему про "кушать".

Если не принимать в расчёт ваши приятельские с ним (Capral) взаимоотношения, то чем один читер в данном случае лучше другого ?
vtpfky7ued7b
vtpfky7ued7b ответ Beno444 (раскрыть)
вчера в 15:20
Кого ты пытаешься обмануть, товарищ из солнечной страны?)
Один аккаунт, ахахаха))
протон
протон
вчера в 15:20
Beno444. Мастерство в том, что человек играет с трех аккаунтов, мой друг из солнечной Армении.
протон
протон
вчера в 15:15
a-league Речь сейчас о клонах, а играть по такой схеме это дело каждого, каждый играет как умеет, в отличие от клонов их тактика не убийственна для групп. другие Люди тоже хотят кушать.
Beno444
Beno444 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 15:13
У каждого свои понятия мухлёжа и объективности.
Beno444
Beno444
вчера в 15:11
Протон. я даже не знаю почему я отправлен в игнор с Вашей стороны.

Если вы не знаете, КЭТиК играет с тремя аккаунтами - ДСА, ДАША Д, КЭТиК, С ДСА поставил на 4:2, с КЭТИК - 5:0, с ДАША Д - 5:1. После выигрыша, человек уже не ставит с КЭТиК, сегодня поставил на матч Барнсли - Карлайл Юнайтед с ДСА и с ДАША Д. Но до выигрыша ставки этих трех аккаунтов вариации точных счетов. Так в чем именно мастерство этого клоновода? Какая разница человек играет с 10-ю или с тремя - все равно он клоновод. Я здесь играю с одного аккаунта, вот поэтому и не выигрываю часто. А про Capral можно и не говорить.
a-league
a-league
вчера в 15:04, ред.
2 протон
Постоянно "лепить" на все 3 возможных исхода игры или переливать очки с кф 1 к 1.1 - это грамотно ? Шутить изволите ? Какие-то интересные у вас понятия о "грамотности". А чем сие читерство/шулерство отличается от того же читерства с помощью орды клонов ? Я за вас и отвечу: "Ничем не отличается - тот же мухлёж, только вид сбоку"
Гость
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