Экс-тренер «Факела» и «Алании» Василенко возглавил клуб из Грузии

«Телави» в соцсетях объявил о назначении бывшего наставника «Факела» и «Алании» Олега Василенко новым главным тренером команды.
Специалист покинул владикавказский клуб в ноябре.
«Телави» в сезоне-2023 занял 8-е место в чемпионате Грузии.
«Телави» в соцсетях объявил о назначении бывшего наставника «Факела» и «Алании» Олега Василенко новым главным тренером команды.
Специалист покинул владикавказский клуб в ноябре.
«Телави» в сезоне-2023 занял 8-е место в чемпионате Грузии.
(с) "а играть по такой схеме это дело каждого, каждый играет как умеет"
Т.е. одному вы предоставляете право играть как он умеет, а другому нет ? Вам корона не давит часом ?
(с) "а играть по такой схеме это дело каждого, каждый играет как умеет"
Т.е. одному вы предоставляете право играть как он умеет, а другому нет ? Вам корона не давит часом ?
Я вам ответил на ваше восхищение тактикой пользователя Capral, а вы опять соскакиваете с неудобной темы на вашу любимую тему про "кушать".
Если не принимать в расчёт ваши приятельские с ним (Capral) взаимоотношения, то чем один читер в данном случае лучше другого ?
Я вам ответил на ваше восхищение тактикой пользователя Capral, а вы опять соскакиваете с неудобной темы на вашу любимую тему про "кушать".
Если не принимать в расчёт ваши приятельские с ним (Capral) взаимоотношения, то чем один читер в данном случае лучше другого ?
Один аккаунт, ахахаха))
Один аккаунт, ахахаха))
Если вы не знаете, КЭТиК играет с тремя аккаунтами - ДСА, ДАША Д, КЭТиК, С ДСА поставил на 4:2, с КЭТИК - 5:0, с ДАША Д - 5:1. После выигрыша, человек уже не ставит с КЭТиК, сегодня поставил на матч Барнсли - Карлайл Юнайтед с ДСА и с ДАША Д. Но до выигрыша ставки этих трех аккаунтов вариации точных счетов. Так в чем именно мастерство этого клоновода? Какая разница человек играет с 10-ю или с тремя - все равно он клоновод. Я здесь играю с одного аккаунта, вот поэтому и не выигрываю часто. А про Capral можно и не говорить.
Если вы не знаете, КЭТиК играет с тремя аккаунтами - ДСА, ДАША Д, КЭТиК, С ДСА поставил на 4:2, с КЭТИК - 5:0, с ДАША Д - 5:1. После выигрыша, человек уже не ставит с КЭТиК, сегодня поставил на матч Барнсли - Карлайл Юнайтед с ДСА и с ДАША Д. Но до выигрыша ставки этих трех аккаунтов вариации точных счетов. Так в чем именно мастерство этого клоновода? Какая разница человек играет с 10-ю или с тремя - все равно он клоновод. Я здесь играю с одного аккаунта, вот поэтому и не выигрываю часто. А про Capral можно и не говорить.
Постоянно "лепить" на все 3 возможных исхода игры или переливать очки с кф 1 к 1.1 - это грамотно ? Шутить изволите ? Какие-то интересные у вас понятия о "грамотности". А чем сие читерство/шулерство отличается от того же читерства с помощью орды клонов ? Я за вас и отвечу: "Ничем не отличается - тот же мухлёж, только вид сбоку"
Постоянно "лепить" на все 3 возможных исхода игры или переливать очки с кф 1 к 1.1 - это грамотно ? Шутить изволите ? Какие-то интересные у вас понятия о "грамотности". А чем сие читерство/шулерство отличается от того же читерства с помощью орды клонов ? Я за вас и отвечу: "Ничем не отличается - тот же мухлёж, только вид сбоку"