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ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Торпедо» объявило о назначении нового президента клуба

вчера, 10:11

В «Торпедо» объявили о назначении Александра Волнушкина новым президентом клуба. В заявлении совета директоров говорится:

В связи с присоединением к клубу нового партнера и инвестора, совет директоров клуба принял решение назначить на должность президента клуба Александра Николаевича Волнушкина с 17 января 2023 года.

Клуб благодарит Ярослава Олеговича Савина за его вклад в развитие, систематизацию процессов и достигнутые улучшения во всех структурах и департаментах. Ярослав Олегович продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров.

«Торпедо» после 20 матчей занимает 8-е место в Первой лиге.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:27
- Искусственно команду не поднять, хоть Медведева или Путина назначьте президентом клуба. Начинать надо снизу...
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:33
Успешной работы Волнушкину и Кононову!
Ждём возвращения легендарного клуба "Торпедо" в РПЛ!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:11
Думаю что с этим назначением всё останется как и прежде!
96uth9fxg46u
96uth9fxg46u
вчера в 10:33, ред.
Ещё предлагаю для дальнейшего повышения интересности конкурса оставить во всех матчах только одну ставку - "хотя бы одна из команд хотя бы раз коснётся мяча" с кэфом 1,00
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:27, ред.
Очень интересно.

"Александр Волнушкин с 2021 года является Депутатом Московской областной Думы VII созыва."

Это как у нас Дюков в свободное от главной работы гендиректором "Газпромнефти" и побочной работы десятком директоров в других компаниях управляет РФС, так и Волнушкин будет в свободное от заседаний время управлять "Торпедо"?)

А что, свободного не могли найти, на подработку взяли президента?)
jer4eayhr8ne
jer4eayhr8ne
вчера в 10:23
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