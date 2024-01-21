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Защитник лидера Ла Лиги попал в сферу интересов «Реала»

вчера, 14:21

Защитник «Жироны» и сборной Бразилии Ян Коуто попал в сферу интересов «Реала». Мадридцы ищут игрока правого фланга обороны, который сможет в перспективе закрыть позицию на долгие годы. Бразилец занимает первое место в шорт-листе «сливочных». В «Реале» считают, что он доказал свой высокий уровень.

В текущем сезоне, выступая за «Жирону» на правах аренды, Коуто провёл 23 матча в Ла Лиге и кубке Испании, в которых забил 2 мяча, отдал 6 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Летом 2024 года 21-летний фланговый игрок вернётся в «Манчестер Сити», контракт с которым действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:26, ред.
Ян действительно показывает сильную игру в составе Жироны и думаю, после возвращения в Сити получит место в главной команде горожан на следующий сезон! Скорее всего, заполучить бразильца будет сложно, если только он сам не выразит желание уйти из клуба, и тогда Сити придется продать игрока, у которого останется год по контракту.
Реалу стоит обратить внимание на защитника Севильи Хуанлу Санчеса, да, он не столь результативен, но парнишка может совершить огромный скачок,т.к все данные для этого у него есть
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:39
Хороший был бы трансфер, отличный распасовщик 6 рез передач!
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