Защитник лидера Ла Лиги попал в сферу интересов «Реала»

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вчера, 14:21

Защитник «Жироны» и сборной Бразилии попал в сферу интересов «Реала». Мадридцы ищут игрока правого фланга обороны, который сможет в перспективе закрыть позицию на долгие годы. Бразилец занимает первое место в шорт-листе «сливочных». В «Реале» считают, что он доказал свой высокий уровень.

В текущем сезоне, выступая за «Жирону» на правах аренды, Коуто провёл 23 матча в Ла Лиге и кубке Испании, в которых забил 2 мяча, отдал 6 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Летом 2024 года 21-летний фланговый игрок вернётся в «Манчестер Сити», контракт с которым действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.