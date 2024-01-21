«Реал» вырвал победу в матче с «Альмерией» и вышел на 1-е место в Ла Лиге

«Реал» одолел «Альмерию» в 21-м туре Ла Лиги (3:2).
Ларжье Рамазани вывел гостей вперед на 1-й минуте, удвоил преимущество команды Эдгар Гонсалес на 43-й. Один из голов отыграл Джуд Беллингем на 56-й (с пенальти), а вернул равенство на табло Винисиус Жуниор на 67-й. Победным мячом отличился Даниэль Карвахаль на 90+9-й.
У гостей на 90+7-й красную карточку получил главный тренер Гаиска Гаритано.
После поединка «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (51 пункт), «Альмерия» идет на последнем месте (6 очков).
Поэтому, кто бы что не говорил, Реал победил по игре, которую диктовала- логика победы!!!
Поэтому, кто бы что не говорил, Реал победил по игре, которую диктовала- логика победы!!!