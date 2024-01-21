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«Реал» вырвал победу в матче с «Альмерией» и вышел на 1-е место в Ла Лиге

вчера, 20:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

«Реал» одолел «Альмерию» в 21-м туре Ла Лиги (3:2).

Ларжье Рамазани вывел гостей вперед на 1-й минуте, удвоил преимущество команды Эдгар Гонсалес на 43-й. Один из голов отыграл Джуд Беллингем на 56-й (с пенальти), а вернул равенство на табло Винисиус Жуниор на 67-й. Победным мячом отличился Даниэль Карвахаль на 90+9-й.

У гостей на 90+7-й красную карточку получил главный тренер Гаиска Гаритано.

После поединка «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (51 пункт), «Альмерия» идет на последнем месте (6 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportingnews.com
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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:53
Не бережет Реал своих болельщиков…

За характер спасибо, за все остальное - …

Первый тайм просто омерзителен. Главный «герой» - Начо. Мои домыслы, но его съела капитанская повязка.
Все условия - играй в основе, дави опытом. Вместо этого видим игру, уже в каком матче, защитника уровня Сегунды. Очень тревожно за защиту, еще и с таким неоднозначным вратарством, в предверии ЛЧ.

Ощущение, что Начо косит под Рамоса. Часто рискует, ведет себя нагло, что ему не идет совершенно. Верните добротного защитника Начо, который миллион раз выручал команду в сложные времена. Ну не капитан он..

Второй матч совершенно непонятная игра Реала. Без даже намека на ЦФ (Джуд в первом тайме был только полузащитником) вингеры вышли на матч как в тумане. Забегают - им не пасуют, в позиционной атаке пасуют/навешивают в штрафную - там никого. И в чем идея?

Замены крайне взбодрили игру. Хоть что-то. Респект Франу Гарсия. Старался невероятно, носился по флангу. И какой же у него магический навес.

В общем, боюсь, что надо сконцентрироваться на чемпионате. Верить в Джуда, что вытянет ЛЧ - не стоит.
Вратари не топ-класса, нет центрального защитника, слева в обороне сомнительная ситуация: Менди умеет отбирать мяч, но плох в атаке, Фран средне обороняется, но неплохо в атаке. Нет форварда, не представляю, как в матче с условным МС Хоселу может повлиять на игру.

Удачи в грядущих играх.

П.С. Карвахаль - какой же ты пушка. Лучший игрок матча.
SonicStar
SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:34
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:16
    Реал с победой
    shur
    shur ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 23:30
    ...ЛЧ это святое, а как её ..... Альмерия ?! ...это недоразумение, проходящее, незапоминающееся...!!!
    Capral
    Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 23:08
    Да, это без вопросов.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 23:07
    Посмотрел обзор, гол забит плечом.
    И вообще, там его держали как могли. Мог быть и пенальти
    Capral
    Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 23:05
    Да, я тоже слыхал. Спасибо.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Этот канал разрешает просмотр только в случаях с некоторыми странами, насколько знаю.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:02
    Я видел, но это видео, у меня не открывается.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:00
    ...ну и кто не видел игры, плиз!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Да фиг с ним, что он не вытащил, он хоть что-нибудь бы тащил) Я не помню с Кепой вообще матчей, когда он спас бы команду, зато легко могу целый ряд назвать матчей, когда команда после его ошибок героически вытаскивала победу.

    С "Наполи", с АТМ и вот этот матч опять же, если игрок выходит на угол, и он свободен, о чём тут можно говорить?)

    Когда ты просто на нервах, что пусть Кепа хоть чего-нибудь отобъёт, никаких нервов не хватит) Поэтому мне крайне жаль, что и Лунин так плохо с АТМ сыграл, теперь все соперники знают, что "Реалу" нужно просто больше бить по воротам)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:38
    Кстати, следующий матч с "Лас-Пальмасом" на выезде, клубом, который меньше всего (после "Реала") пропустил в Ла Лиге. Учитывая три подряд валидольные победы с выгрызанием результата в Ла Лиге с минимальным преимуществом, у меня тут есть подозрения, что опять может быть тяжело и три очка вообще не гарантированы.
    Incredulous
    Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 22:37, ред.
    Да, абсолютно согласен. Я об этом и писал, просто говоря, что Кепа частично виноват в первом голе, я имел ввиду, что началось всё с обрезки Начо, и это был гол их обоих. А вот второй гол уже был полностью на совести Начо, и после такого шального удара точно в "девятку" я бы Кепу обвинять не стал, Хотя Куртуа, с его пластикой, прыгучестью и длиннющими конечностями, возможно бы и дотянулся до этого мяча, но это все если бы... А факт остаётся фактом, в воротах Реала сейчас стоят два середняка, регулярно ошибающихся в каждом матче. Но даже из этих двух середняков именно Кепа выглядит полнейшим аутсайдером.
    m624rm3p2ja4
    m624rm3p2ja4
    вчера в 22:14
    Валидольный матч получился
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 22:11, ред.
    Кепа однозначно виноват в первом голе - даже не тем, что он его не отбил, а тем, что он вообще не страховал ближний угол, хотя должен был)

    Поэтому он даже не имел возможности его отбить из-за очевидно неправильного выбора позиции, и вместо того, чтобы усложнить нападающему реализацию момента, просто предоставил ему лупануть в ближний).
    shlomo
    shlomo
    вчера в 22:05
    Прямо скажем не вырвал а выгрыз это матч на нервах фанатов и болельщиков Реала.
    vova505
    vova505
    вчера в 21:56
    Здорово!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 21:34
    При этом нужно понимать, что с проблемой в защите (играть с очень так себе Начо или с полузащитником Тчуамени в защите) и на воротах (Кепа ужасен в целом, но Лунин был тоже ужасен с АТМ) придётся тупо жить, эти проблемы мог решить только Перес (сомнительно), но они уже не решены и не будут.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 21:29
    Я надеюсь, что не будет больше ситуаций с 4 матча за 11 дней, причём два из них с 120 минут (хотя в скором времени похожее положение вещей будет, на самом деле, за 4 дня два матча с АТМ и "Жироной" и за 3 дня (!!!) Ла Лига и потом ЛЧ).

    Тут фактор усталости + фактор Начо, который был 4-м выбором, а стал вторым, и фактор Чёрной Дыры в воротах, что и с АТМ тоже было, только там Лунин косячил. Вообще-то для "Реала" не норма штурмовать автобусы, отыгрываясь))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Я тебе просто могу свои соображения рассказать по трём моментам, которые могли вызвать споры.

    Начнём с отменённого гола "Альмерии" - он наименьшее количество вопросов вызывает, потому что там отмашка прямо в лицо была, по мне, тут не может быть вопросов.

    Второй момент - пенальти. Вопрос тут не в том, было пенальти или нет - там однозначная игра отставленной рукой, а в том, не нарушали ли при этом правила игроки "Реала"? По мне, не нарушали, обычная борьба при навесе.

    И самый спорный момент, конечно, с голом Вини. Но посмотри повтор на - Ла Лига уже выложила нарезку - там показан именно с ракурсом удара момент, и видно, что он бьёт плечом. Я как раз в этом сомневался, но сам посмотри повтор.

    Поэтому можно сказать, что В ЦЕЛОМ, конечно, некоторое сочувствие тренеру "Альмерии" есть, потому что каждое решение VAR было не в его пользу. Но при этом нет такого, что, когда два решения VAR трактовались не в твою пользу, третье трактуется в твою, каждое решение отдельно рассматривается на справедливость. И все три решения правильно были трактованы в пользу "Реала".
    Capral
    Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 21:25
    Не всегда получается, с первых минут сделать результат. Но тем приятнее победа, что была добыта в такой борьбе. Я думаю, Альмерия, еще многим настроение подпортит... И кстате, недавно, Жирона, с трудом ноги унесла на выезде- o той же Альмерии. Так что -всякое бывает.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 21:20, ред.
    Напряженный и эмоциональный матч вышел. Реал вышел очень усталым и это понятно, после такого напряженного графика. Победа вышла неоднозначная, и спорные моменты однозначно были. Самый яркий из них с голом Винисиуса. Тут ситуация очень тяжёлая для арбитра, с одной стороны игра плечом допускается правилами, с другой стороны как определить где заканчивается это плечо и начинается рука (не с анатомической точки зрения, а в футбольных правилах), и если это было плечо, можно ли делать им движение в направлении мяча. И тут получается, что какое бы решение не принял арбитр, оно будет одновременно и правильным и нет. Соответственно в какой-то мере будут правы и болельщики Реала и их оппоненты. По самой игре можно выделить Беллингема, как одного из самых полезных игроков на поле (впрочем как и всегда), и Начо, как самого провального, который и привёз оба гола на пару с Кепой. Но если Кепа частично виноват лишь в первом голе, то Начо можно смело назвать автором обоих голов в ворота Реала. И его привозы начинают носить уже регулярный характер. А вот Винисиус произвёл очень неоднозначное впечатление, с одной стороны старался, да и гол забил, с другой он стал слишком однообразным. Получая мяч он в 90% делает одно и то же действие, пытается финтом обыграть соперника и на скорости рвануть по бровке в сторону ворот соперника, и многие защитники уже начали читать это, и если раньше у Вини такие проходы удавались очень часто, то сейчас наверное максимум 50/50. Он хоть и имеет хороший дриблинг и скорость, но стал предсказуемым для соперника. Ещё очень порадовал Анчелотти, вернее то как он чётко отреагировал на провальную игру Реала в первом тайме, во втором сделав крдинальную перетасовку состава, отдельное спасибо за замену Начо. Ну а по Альмерии все просто, в первом тайме прекрасно отыграли, грамотно воспользовавшись ошибками Реала, а на второй тайм вышли, сами не веря своему счастью, и решили припарковать автобус, что и стало их роковой ошибкой.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 21:19, ред.
    Победа, конечно, хорошо, но гореть аутсайдеру 0 - 2 и потом героически отыгрываться, такое себе удовольствие. С игрой нужно что-то делать, иначе более классная команда не позволит таких камбеков.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 21:09
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 20:55
      Павел, а сегодня спорных решений в пользу Реала и не было. Пенальти- чистейший, а гол Вини- игровой эпизод, силовая борьба, попадание мяча в плечо. Но это не рука. Но я уверен, не будь этого гола- был бы другой. Алмерия дрогнула. Да, они еще неплохо выбегали в контратаки, иногда, но по игре, преимущество Реала было очевидным и подавляющим.

      Поэтому, кто бы что не говорил, Реал победил по игре, которую диктовала- логика победы!!!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 20:51
      "Альмерия" явно не худшая, учитывая перформансы против "Барселоны", "Жироны" (которую она вообще без игры оставила) и "Реала".

      Худшие команды - во Франции и Италии внизу, я сегодня смотрел "Фрозиноне" - "Кальяри", там одни инвалиды и одолженные у других клубов второсортные игроки играют, во "Фрозиноне" пять одолженных игроков вышло. По сравнению с ними "Альмерия" гранд по игре.
      goalaktika
      goalaktika
      вчера в 20:51
      На счёт судейства есть вопросы, как одной, так и другой стороне .
      Но хейтерам нужно успокоиться, какой на хрень подкуп судьи!? Это обычный матч, а не какой то принципиальный, решающий сезон.
      В начале Мадрид недооценил соперника. Синдром "пешочком пройдемся" чуть боком не вышел . Вот и всё
      Elliada_
      Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 20:50
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 20:49
        Реал все-таки сумел совершить практически чудо, отыгравшись с разницы в два мяча. Правда, нужно отметить и уровень соперника, и определенные спорные решения арбитра, но все же кто еще в мировом футболе на регулярной основе творит такое? Это как голливудский фильм посмотреть. И кто бы мог подумать, что такое будет в матче против худшей команды среди всех топовых чемпионатов Европы?
        Amiralla
        Amiralla
        вчера в 20:48
        Судьи ооочень постарались...для Реала.
        Гость
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