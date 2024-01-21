«Реал» вырвал победу в матче с «Альмерией» и вышел на 1-е место в Ла Лиге

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вчера, 20:20

«Реал» одолел «Альмерию» в 21-м туре Ла Лиги (3:2).

Ларжье Рамазани вывел гостей вперед на 1-й минуте, удвоил преимущество команды Эдгар Гонсалес на 43-й. Один из голов отыграл Джуд Беллингем на 56-й (с пенальти), а вернул равенство на табло Винисиус Жуниор на 67-й. Победным мячом отличился Даниэль Карвахаль на 90+9-й.

У гостей на 90+7-й красную карточку получил главный тренер Гаиска Гаритано.

После поединка «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (51 пункт), «Альмерия» идет на последнем месте (6 очков).