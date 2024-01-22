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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Тренер «Бреста» пригласил Роналду в Лигу 1

вчера, 10:44

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа отреагировал на слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сравнил высшие лиги чемпионатов Франции и Саудовской Аравии.

Португалец заявил, что саудовский чемпионат более конкурентоспособен, чем Лига 1.

Я приглашаю его выйти на поле. Не знаю, понравилось ли бы ему это. Не то чтобы я не согласен, но Криштиану Роналду никогда не играл в Лиге 1. Как он может сравнивать? Вы должны были играть в ней. Это его мнение, мы уважаем его, но сказать об этом особо нечего.

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Все комментарии
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вчера в 11:46
В белорусский Брест он ещё может и поехал бы, но к колхозникам лягушек рубать это вряд ли
112910415
112910415
вчера в 11:13, ред.
почему-то кажется. что Эрик Руа сказал это не совсем искренне, не вполне от души ... )
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:00
Вот и пошли предложения из Европы.. Дождался.. Хе..
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:58
Одним словом, - фермерская лига ☝️😉🤣
Гость
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