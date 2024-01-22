Тренер «Бреста» пригласил Роналду в Лигу 1

Главный тренер «Бреста» отреагировал на слова нападающего «Аль-Насра» , который сравнил высшие лиги чемпионатов Франции и Саудовской Аравии.

Португалец заявил, что саудовский чемпионат более конкурентоспособен, чем Лига 1.

Я приглашаю его выйти на поле. Не знаю, понравилось ли бы ему это. Не то чтобы я не согласен, но Криштиану Роналду никогда не играл в Лиге 1. Как он может сравнивать? Вы должны были играть в ней. Это его мнение, мы уважаем его, но сказать об этом особо нечего.