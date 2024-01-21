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Клопп предложил Свену-Горану Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на один день

сегодня, 01:10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил Свену-Горану Эрикссону поруководить командой в течение одного дня.

Экс-наставник сборной Англии рассказал о том, что болеет за мерсисайдцев и всегда хотел возглавить этот клуб, но такой возможности за всю его карьеру ему так и не предоставилось.

Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь. Он очень рад приехать сюда, и он может сидеть на моём месте в моём офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет – это не проблема. Пригласить его сюда и показать ему всё и то, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Я думаю, это определённо то, что мы ему расскажем. Я уверен, он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов.

В январе Свен-Горан Эрикссон рассказал, что у него неоперабельный рак.

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Все комментарии
YNWA
YNWA ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:29
Это уважение!
adekvat
adekvat
сегодня в 07:34
Я тоже всю жизнь мечтал тренировать Ливер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:13
Непонятно, стёб это или уважение...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:10
Просто Клопп намекает руководству на выходной, хотя бы на один денёк.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:19
Юрген , а не боишься , что Свен-Горан может тебя "подсидеть"? )))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:55
Надо так и зделать,пусть мужик исполнит свою мечту!
Гость
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