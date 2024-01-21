Клопп предложил Свену-Горану Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на один день

Главный тренер «Ливерпуля» предложил поруководить командой в течение одного дня.

Экс-наставник сборной Англии рассказал о том, что болеет за мерсисайдцев и всегда хотел возглавить этот клуб, но такой возможности за всю его карьеру ему так и не предоставилось.

Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь. Он очень рад приехать сюда, и он может сидеть на моём месте в моём офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет – это не проблема. Пригласить его сюда и показать ему всё и то, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Я думаю, это определённо то, что мы ему расскажем. Я уверен, он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов.