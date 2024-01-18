Анчелотти: «Ферлан Менди — лучший левый защитник в мире»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем защитника Ферлана Менди.
Подтверждаю своё мнение о Ферлане Менди. Он лучший защитник в мире. Я не знаю, когда у него заканчивается контракт, но он очень важен для «Реала».
Контракт Менди с мадридским клубом рассчитан до 2025 года. По данным СМИ, «Реал» не собирается предлагать французу новый договор.
Если Менди лучший левый защитник. то тогда каждый игрок Реала - лучший на своей позиции.
И ещё одно. Если б он действительно был лучшим, Карло бы знал, когда у него заканчивается контракт) Но Карло наверно молится, чтоб он поскорее закончился и попросить нового левого защитника )
Если Менди лучший левый защитник. то тогда каждый игрок Реала - лучший на своей позиции.
И ещё одно. Если б он действительно был лучшим, Карло бы знал, когда у него заканчивается контракт) Но Карло наверно молится, чтоб он поскорее закончился и попросить нового левого защитника )