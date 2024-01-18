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Анчелотти: «Ферлан Менди — лучший левый защитник в мире»

сегодня, 00:24

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем защитника Ферлана Менди.

Подтверждаю своё мнение о Ферлане Менди. Он лучший защитник в мире. Я не знаю, когда у него заканчивается контракт, но он очень важен для «Реала».

Контракт Менди с мадридским клубом рассчитан до 2025 года. По данным СМИ, «Реал» не собирается предлагать французу новый договор.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:43
Определённо могу сказать одно, что уровень игры Ферлана подрос. Но на контрасте с двумя предыдущими левыми защитниками Реала (Роберто Карлос и Марсело) он выглядит просто бледной тенью этих двоих. Поэтому и недовольны им. А слова Карло - это лишь поддержка игрока, так как он наиболее критикуемый игрок у Реала и очевидное слабое место.
Если Менди лучший левый защитник. то тогда каждый игрок Реала - лучший на своей позиции.

И ещё одно. Если б он действительно был лучшим, Карло бы знал, когда у него заканчивается контракт) Но Карло наверно молится, чтоб он поскорее закончился и попросить нового левого защитника )
112910415
112910415
сегодня в 08:17
тогда - беречь и продлевать
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:10
Очень много травм.
dgwgu7pxxu63
dgwgu7pxxu63
сегодня в 04:28
Это папа Карло явно загнул
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:53
Ну а нашлись же какие то деятели ,которые посчитали что он не нужен Реалу .
Гость
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