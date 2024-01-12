Тренер «Осасуны» раскритиковал работу арбитра в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Осасуны» после матча Суперкубка Испании против «Барселоны» (0:2) раскритиковал судейство в этом поединке. На 59-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед, игроки «красных» утверждали, что перед этим защитник Андреас Кристенсен сфолил на хавбеке Хосе Арнаисе. Главный арбитр встречи засчитал мяч.

Да, чувствуем, что с нами поступили нечестно, поскольку критерии судейства были разными в этой игре. Нарушение правил очевидно. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи позволяют играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было по-другому: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Это вопрос критериев.

Через 5 минут после взятия ворот произошел момент, который он не зафиксировал, но четвертый рефери подсказал ему, что это фол, и я заявил: «Вот это и нужно сделать, помоги ему». И он дал мне карточку.