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Тренер «Осасуны» раскритиковал работу арбитра в матче с «Барселоной»

вчера, 08:28
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Главный тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате после матча Суперкубка Испании против «Барселоны» (0:2) раскритиковал судейство в этом поединке. На 59-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед, игроки «красных» утверждали, что перед этим защитник Андреас Кристенсен сфолил на хавбеке Хосе Арнаисе. Главный арбитр встречи Алехандро Муньис засчитал мяч.

Да, чувствуем, что с нами поступили нечестно, поскольку критерии судейства были разными в этой игре. Нарушение правил очевидно. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи позволяют играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было по-другому: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Это вопрос критериев.

Через 5 минут после взятия ворот произошел момент, который он не зафиксировал, но четвертый рефери подсказал ему, что это фол, и я заявил: «Вот это и нужно сделать, помоги ему». И он дал мне карточку.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:32
На повторе видно, что Кристенсен не толкал Арнаиса, не было характерного движения рук. Это плохо видно в динамике, но отлично видно, если поставить скорость просмотра х0,5. А арбитр находился прямо напротив игроков и все прекрасно видел.

А потом они пропустили и второй гол. Так что это нытье ни к чему.
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:28
Согласен, что турнир носит скорее комерческий характер, чем спортивный. Но сейчас, когда такие матчи в полуфиналах происходят (реал-атлетико), турнир стал набирать футбольный интерес во всём мире. И финалы эль-класико только добавляют выше сказанное.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:33
Это именно по поводу этого турнира писали, что Пикеша за посредничество с арабами получил около 10 миллионов))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Frank_Rijkaard (раскрыть)
вчера в 11:19
Впрочем, это вообще нечестный турнир, там деньги за участие в первую очередь зависят от известности клуба, т.е. "Барселона" и "Реал" получают по 6 миллионов вроде за участие, "Атлетико" 4 миллиона, а "Осасуна" 800 тыс.

Этот турнир лично Рубиалес и Пикеша пробили, и, я скажу, пробили они не только этот турнир, но и дно испанского футбола, что касается организации или судейства.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Frank_Rijkaard (раскрыть)
вчера в 11:16
Тем не менее, первый гол не должны были засчитывать. Атака началась с очевидного фола. А, учитывая, что "Осасуна" в принципе готова была играть на ноль, это и было ключевым моментом, который предрешил исход матча, уже полезшая вперёд "Осасуна" ожидаемо получила второй гол.
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 11:00
Игра была в одни ворота. Футбол контактный вид спорта, всякое бывает... Слёзы середняка ЛаЛиги тут не уместны. Победа была заслуженной.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:05
Да там очевидно "Барселоне" подарили гол, можно посмотреть повтор (на 1:57), Кристенсен никак не касался мяча перед отбором, он просто снёс игрока руками и потом забрал мяч.

И с таким судейством нам в воскресенье играть. Понятно, что "Реал" опять мочить будут, тяжело придётся.

112910415
112910415
вчера в 10:03
такое бывает, бывает повсюду !
sova147
sova147
вчера в 09:48
Когда на судей вешаешь всех собак то надо посмотреть свою игру.
6qq8pnj6pwqn
6qq8pnj6pwqn
вчера в 09:40
Значит был повод и Барсу это не красит
Гость
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