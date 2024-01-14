Рекордный штраф Карпина и падение числа удалений. Резюме судейства в РПЛ 2023/24

В основной обойме всего семь главных рефери.
В РПЛ зафиксировали 3 422 фола
В среднем по 23.8 фола за игру, что может пригодиться фанатам прогнозов. А если говорим о красных карточках, то их всего 26, по 0.2 в среднем за матч. Каждый седьмой фол карается желтой карточкой, и это немало. Легко угадать рекордсменов по количеству нарушений правил – аутсайдер «Сочи» сыграл жестче всех. Также угадывается команда, у которой меньше всего фолов. Разумеется, это «Зенит» с высоким процентом владения мячом.
Рекорд по красным карточкам у «Сочи» – четыре штуки, если верить официальной статистике РПЛ. Сюда, похоже, включили удаление тренера, ведь красные карточки у двух игроков – одна у хавбека Кравцова и две у защитника Алвеша. А вот «Рубин», «Факел» и «Балтика» провели 18 туров без удалений. В РПЛ чаще выгоняют за вторую желтую карточку – 14 раз, чем сразу – 12, но разница должна быть заметнее. Арбитры жалеют игроков.
Поступил приказ от нового руководства реже махать карточками? Рекорд по карточкам у эмоциональных аргентинцев из «Оренбурга» – 50 «горчичников», а вот реже других наказывают футболистов «Зенита», всего 23 предупреждения. Три человека получили по две красные карточки – Алвеш из «Сочи», Александров из «Пари НН» и Тикнизян из «Локомотива». Здесь два центральных защитника и левый латераль.
По желтым карточкам впереди тоже трое – Черников из «Краснодара», Костанса из «Крыльев Советов» и Перес из «Оренбурга», все разрушители. Интереснее победа форварда «Краснодара» Кордобы по фолам (46) и по нарушениям правил против него самого (40). Колумбийцу пора проанализировать свою манеру единоборств. Арбитры часто фиксируют его фолы в атаке, даже провокатор Соболев из «Спартака» отстает.
Больше нарушений, чем в элитных лигах
Из топовых лиг только чемпионат Испании идет наравне с РПЛ по количеству фолов за матч на одну команду – 11.9. В АПЛ всего 9.9 нарушения на команду за игру. В Бундеслиге и Серии А значение чуть выше, но даже во Франции, где защита не всегда действует организованно, нет большего количества нарушений. РПЛ довольно жесткая лига. При этом карточек в среднем за игру выдают меньше.
Интенсивность в РПЛ ниже, чем в элитных лигах, много свистков это минус. С другой стороны, видим скорее приказ арбитрам давать игрокам вести борьбу и придержать карточки, чем естественный ход процесса, потому что фолов предостаточно. А самые главные цифровые перемены сезона связаны с карточками. Стало намного меньше предупреждений и существенно упало число удалений – на 35 %.
Всего было 18 спортивных дисквалификаций с учетом автоматических отстранений за прямую красную карточку. Наибольший срок получил Кордоба. Форвард «Краснодара» хватал себя за гениталии в стиле Соболева, общаясь с рефери, и отстранен на три игры. Также колумбиец заплатил самый большой персональный штраф в размере 200 тысяч рублей. Аналогичное наказание у Карпина.
Тренер «Ростова» и сборной критиковал решение играть в снегопад, обозвав арбитра, получил два матча отстранения. Как видите, дисциплинарный регламент Премьер-Лиги надо пересмотреть. Для Карпина и Кордобы, которые стали долларовыми миллионерами, штраф в размере 2 тысяч евро это смешно. Важно переписать «дырявый регламент», как его назвал глава РПЛ Алаев, и штрафовать минимум на 20 тысяч евро.
Половину наказания за ругательства и грубость на благотворительность, половину в казну РПЛ. Также не стоило игнорировать предложения утопить бригаду арбитров – президент «Урала» Иванов вспомнил бандитские времена в Екатеринбурге и предложил жесткую расправу, но его не наказали.
Арбитр Кукуян провёл 21 поединок в РПЛ
Павел Кукуян (не путать с Евгением Кукуляком) отработал в 21 матче РПЛ. Не всегда был главным, в 12 случаях помогал с повторами и у скамеек запасных. У Сухого набралось 20 матчей, 10 в качестве главного арбитра. В РПЛ маленькая обойма стабильных рефери. Она могла состоять из девяти человек, но Безбородов получил отстранения после приключений в матче «Ахмата» и ЦСКА – скандал с пенальти, а Иванову и Москалёву не хватило назначений, чтобы отработать главными рефери хотя бы в половине туров.
Карасёв – единственный, кто был главным в 11 матчах. Кукуляк, Левников, Сухой и Шафеев провели по 10 игр. В таблице всего 23 главных арбитра, но одиннадцать человек провели пять матчей или меньше. Некоторые выполняли функции арбитров VAR, но обойма фактически семь человек. Немного, но играют всего восемь матчей за тур, поэтому нагрузки не назвать каторжными.
Бросается в глаза, что рефери РПЛ больше любят хозяев. Только у нескольких арбитров меньше желтых карточек гостям. Также в пользу хозяев чаще назначаются пенальти. К слову, не забили 14 из 59 одиннадцатиметровых сезона. Также показательно, что из 4 800 000 рублей штрафов значительную часть клубы заплатили по итогам двух туров – 16-го и 17-го, когда инфраструктура команд РПЛ оказалась неготовой к зиме.
Легко угадать клуб, который поставил рекорд по штрафам – 600 тысяч заплатил «Ахмат». Но повторимся, что это смешные суммы для футбола. В РПЛ крутится за сезон свыше 55 миллиардов рублей, штрафы на 4.8 миллиона не влияют на дисциплину. Карпин может после каждого матча называть арбитра новым ругательством, и у него для этого хватит карманных денег.
Как оценить работу команды из 85 арбитров РПЛ? Как неоднозначную. Были поединки и туры, где судейство близко к идеалу. Но перед этим часто случались скандалы. Напомним, что деньги на зарплаты и премии арбитрам выделяют клубы. В ближайшем будущем суммарные расходы на судей вырастут до 937 миллионов рублей за сезон. Но увеличение зарплат арбитров РПЛ не повлияло на качество арбитража. Время от времени судейская команда – худшая в чемпионате.
Теперь в ходу загадочное научное определение "поднять планку уровня единоборств". Практически в любом матче слышишь бодрое объяснение комментаторов, что боковой судья почему-то не подсказал, а ВАР не имеет права. Кровь хлещет, кости трещат, но в протоколе все чин чинарем - "удаление тренера за неспортивное поведение", и судьи уже гуськом за премией семенят.
Не удивительно, что лежа на операционном столе, кто-то из спорсменов навсегда для себя решает – "Хрен я теперь в обводку пойду. Зачем лишний раз ноги ломать? Тренеру не до меня, того и гляди самого уволят, у болельщиков свои разборки, им не до футбола - вокруг пустые трибуны. А у меня, как не крути, жизнь удалась: бабла навалом, надо ноги беречь".
Взять хотя бы мой Зенит: оказывается, Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел прекрасно себя чувствует и вдали от чужой штрафной. Теперь, чтобы поколотить технаря, противнику приходится гоняться за ним в штрафной Семака. По почину Клаудиньо к огромному удовольствию судей, теперь все питерские легионеры бодро играют в пятнашки в центральном круге, с нетерпением дожидаясь окончания благотворительной акции "Газпрома" под лозунгом "Поможем бразильским детям".
С удовлетворением следует заметить, что наши стадионы становятся все чище и чище. Славные "потемкинские деревни" становятся все выше и выше. Ударим по продаже пива на трибунах бесплатным импортно замещенным армянским коньяком! С новым 2024 годом товарищи!
Теперь в ходу загадочное научное определение "поднять планку уровня единоборств". Практически в любом матче слышишь бодрое объяснение комментаторов, что боковой судья почему-то не подсказал, а ВАР не имеет права. Кровь хлещет, кости трещат, но в протоколе все чин чинарем - "удаление тренера за неспортивное поведение", и судьи уже гуськом за премией семенят.
Не удивительно, что лежа на операционном столе, кто-то из спорсменов навсегда для себя решает – "Хрен я теперь в обводку пойду. Зачем лишний раз ноги ломать? Тренеру не до меня, того и гляди самого уволят, у болельщиков свои разборки, им не до футбола - вокруг пустые трибуны. А у меня, как не крути, жизнь удалась: бабла навалом, надо ноги беречь".
Взять хотя бы мой Зенит: оказывается, Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел прекрасно себя чувствует и вдали от чужой штрафной. Теперь, чтобы поколотить технаря, противнику приходится гоняться за ним в штрафной Семака. По почину Клаудиньо к огромному удовольствию судей, теперь все питерские легионеры бодро играют в пятнашки в центральном круге, с нетерпением дожидаясь окончания благотворительной акции "Газпрома" под лозунгом "Поможем бразильским детям".
С удовлетворением следует заметить, что наши стадионы становятся все чище и чище. Славные "потемкинские деревни" становятся все выше и выше. Ударим по продаже пива на трибунах бесплатным импортно замещенным армянским коньяком! С новым 2024 годом товарищи!