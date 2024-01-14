Рекордный штраф Карпина и падение числа удалений. Резюме судейства в РПЛ 2023/24

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вчера, 19:13

В основной обойме всего семь главных рефери.

В РПЛ зафиксировали 3 422 фола

В среднем по 23.8 фола за игру, что может пригодиться фанатам прогнозов. А если говорим о красных карточках, то их всего 26, по 0.2 в среднем за матч. Каждый седьмой фол карается желтой карточкой, и это немало. Легко угадать рекордсменов по количеству нарушений правил – аутсайдер «Сочи» сыграл жестче всех. Также угадывается команда, у которой меньше всего фолов. Разумеется, это «Зенит» с высоким процентом владения мячом.

Рекорд по красным карточкам у «Сочи» – четыре штуки, если верить официальной статистике РПЛ . Сюда, похоже, включили удаление тренера, ведь красные карточки у двух игроков – одна у хавбека Кравцова и две у защитника Алвеша. А вот «Рубин», «Факел» и «Балтика» провели 18 туров без удалений. В РПЛ чаще выгоняют за вторую желтую карточку – 14 раз, чем сразу – 12, но разница должна быть заметнее. Арбитры жалеют игроков.

Поступил приказ от нового руководства реже махать карточками? Рекорд по карточкам у эмоциональных аргентинцев из «Оренбурга» – 50 «горчичников», а вот реже других наказывают футболистов «Зенита», всего 23 предупреждения. Три человека получили по две красные карточки – Алвеш из «Сочи», Александров из «Пари НН» и Тикнизян из «Локомотива». Здесь два центральных защитника и левый латераль.

По желтым карточкам впереди тоже трое – Черников из «Краснодара», Костанса из «Крыльев Советов» и Перес из «Оренбурга», все разрушители. Интереснее победа форварда «Краснодара» Кордобы по фолам (46) и по нарушениям правил против него самого (40). Колумбийцу пора проанализировать свою манеру единоборств. Арбитры часто фиксируют его фолы в атаке, даже провокатор Соболев из «Спартака» отстает.

Больше нарушений, чем в элитных лигах

Из топовых лиг только чемпионат Испании идет наравне с РПЛ по количеству фолов за матч на одну команду – 11.9. В АПЛ всего 9.9 нарушения на команду за игру. В Бундеслиге и Серии А значение чуть выше, но даже во Франции, где защита не всегда действует организованно, нет большего количества нарушений. РПЛ довольно жесткая лига. При этом карточек в среднем за игру выдают меньше.

Интенсивность в РПЛ ниже, чем в элитных лигах, много свистков это минус. С другой стороны, видим скорее приказ арбитрам давать игрокам вести борьбу и придержать карточки, чем естественный ход процесса, потому что фолов предостаточно. А самые главные цифровые перемены сезона связаны с карточками. Стало намного меньше предупреждений и существенно упало число удалений – на 35 %.

Всего было 18 спортивных дисквалификаций с учетом автоматических отстранений за прямую красную карточку. Наибольший срок получил Кордоба. Форвард «Краснодара» хватал себя за гениталии в стиле Соболева, общаясь с рефери, и отстранен на три игры. Также колумбиец заплатил самый большой персональный штраф в размере 200 тысяч рублей. Аналогичное наказание у Карпина.

Тренер «Ростова» и сборной критиковал решение играть в снегопад, обозвав арбитра, получил два матча отстранения. Как видите, дисциплинарный регламент Премьер-Лиги надо пересмотреть. Для Карпина и Кордобы, которые стали долларовыми миллионерами, штраф в размере 2 тысяч евро это смешно. Важно переписать «дырявый регламент», как его назвал глава РПЛ Алаев, и штрафовать минимум на 20 тысяч евро.

Половину наказания за ругательства и грубость на благотворительность, половину в казну РПЛ . Также не стоило игнорировать предложения утопить бригаду арбитров – президент «Урала» Иванов вспомнил бандитские времена в Екатеринбурге и предложил жесткую расправу, но его не наказали.

Арбитр Кукуян провёл 21 поединок в РПЛ

Павел Кукуян (не путать с Евгением Кукуляком) отработал в 21 матче РПЛ . Не всегда был главным, в 12 случаях помогал с повторами и у скамеек запасных. У Сухого набралось 20 матчей, 10 в качестве главного арбитра. В РПЛ маленькая обойма стабильных рефери. Она могла состоять из девяти человек, но Безбородов получил отстранения после приключений в матче «Ахмата» и ЦСКА – скандал с пенальти, а Иванову и Москалёву не хватило назначений, чтобы отработать главными рефери хотя бы в половине туров.

Карасёв – единственный, кто был главным в 11 матчах. Кукуляк, Левников, Сухой и Шафеев провели по 10 игр. В таблице всего 23 главных арбитра, но одиннадцать человек провели пять матчей или меньше. Некоторые выполняли функции арбитров VAR , но обойма фактически семь человек. Немного, но играют всего восемь матчей за тур, поэтому нагрузки не назвать каторжными.

Бросается в глаза, что рефери РПЛ больше любят хозяев. Только у нескольких арбитров меньше желтых карточек гостям. Также в пользу хозяев чаще назначаются пенальти. К слову, не забили 14 из 59 одиннадцатиметровых сезона. Также показательно, что из 4 800 000 рублей штрафов значительную часть клубы заплатили по итогам двух туров – 16-го и 17-го, когда инфраструктура команд РПЛ оказалась неготовой к зиме.

Легко угадать клуб, который поставил рекорд по штрафам – 600 тысяч заплатил «Ахмат». Но повторимся, что это смешные суммы для футбола. В РПЛ крутится за сезон свыше 55 миллиардов рублей, штрафы на 4.8 миллиона не влияют на дисциплину. Карпин может после каждого матча называть арбитра новым ругательством, и у него для этого хватит карманных денег.