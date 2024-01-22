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Главный арбитр финала чемпионата мира-2018 Питана вошёл в ЭСК РФС

вчера, 12:37

Аргентинский арбитр Нестор Питана вошёл в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Судья категории ФИФА обслуживал финал чемпионата мира 2018 года в России между Францией и Хорватией, а также работал на двух финалах Кубка Либертадорес.

Кроме того, на его счету игры Кубка Америки и ЧМ-2014. Последний матч в роли арбитра он провёл в 2022 году в чемпионате Аргентины.

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Питана Нестор
Источник: rfs.ru Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:15, ред.
Интересно, а чего наши чиновники РФС хотят от этого назначения ? Спроси их, ответ будет один: повышение качества судейства. И смех, и грех. Потому что в десятый, двадцатый, сотый раз нужно повторить чиновникам, а им понять, что ЭНТо качество не изменится ни при каких условиях. Или они считают, что Россия какая- то особенная в плане футбола страна, и новое лицо в РФС сумеет сделать так, что никаких нареканий на судейство не будет ? Надежды юношей питают.
Сколько таких специалистов из - за границы работало в этом направлении, и что - нибудь изменилось ? Вот именно, ни на йоту. И это естественно, потому что причин тому вагон и маленькая тележка, и они будут во веки вечные. Даже если вы поставите на арбитраж не живого человека о двух ногах, а робота Федю, его работой также будут недовольны. Недовольны потому, что в конфликте участвуют две стороны (команды), и никогда не будет такого, чтобы какая - нибудь из них не была абсолютно удовлетворена судейством. Правила едины, но их трактовка, повторюсь, всегда будет вызывать кривотолки и нарекания со стороны футболистов и их начальников.
Очередная глупость чиновников, чтобы в подходящем случае свалить вину на засланного из-за границы казачка.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:59
"Питаться" будет хорошо... 😀🤭
adekvat
adekvat
вчера в 15:34
Еще один дармоед появится в судейском комитете.
p7xdm86em48g
p7xdm86em48g
вчера в 15:19
Жаль мы в финал не пробились, а то бы точно победили.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:11
Выглядит и двигается он весьма подозрительно, так что может быть кто и перепутает.
ОПС
ОПС
вчера в 14:40
Опыт, несомненно есть.Только вот экспертов у нас хватает. Судей судят все кому не лень (и справедливо). Лишь бы назначение на пользу пошло.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:22, ред.
Кого попало, судить финальный матч чемпионата мира не поставят
Такие профессионалы в ЭСК РФС нужны. Главное, чтобы он был честным, справедливым, принципиальным, неподкупным и независимым ни от кого.
pomor45
pomor45
вчера в 13:55
Хусим, лишь бы не перепутали с путаной.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:48
Посмотрим какие трелли поет его судейская дудка!
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