Главный арбитр финала чемпионата мира-2018 Питана вошёл в ЭСК РФС

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вчера, 12:37

Аргентинский арбитр вошёл в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС .

Судья категории ФИФА обслуживал финал чемпионата мира 2018 года в России между Францией и Хорватией, а также работал на двух финалах Кубка Либертадорес.