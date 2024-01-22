Главный арбитр финала чемпионата мира-2018 Питана вошёл в ЭСК РФС

Аргентинский арбитр Нестор Питана вошёл в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Судья категории ФИФА обслуживал финал чемпионата мира 2018 года в России между Францией и Хорватией, а также работал на двух финалах Кубка Либертадорес.
Кроме того, на его счету игры Кубка Америки и ЧМ-2014. Последний матч в роли арбитра он провёл в 2022 году в чемпионате Аргентины.
Такие профессионалы в ЭСК РФС нужны. Главное, чтобы он был честным, справедливым, принципиальным, неподкупным и независимым ни от кого.
Такие профессионалы в ЭСК РФС нужны. Главное, чтобы он был честным, справедливым, принципиальным, неподкупным и независимым ни от кого.