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Полыхает судейский скандал в Испании. «Реал» вырвал победу на 99-й минуте матча

вчера, 09:36
Карвахаль

Команда Анчелотти проигрывала дома в два мяча.

Испанские арбитры любят фаворитов

Несколько дней назад «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Атлетико». Гризманн забил победный гол в овертайме, команда Симеоне четырежды огорчила соседей. Испанские журналисты, болеющие за «Мадрид», писали гневные статьи о судействе, обвиняли футболистов «матрасников» в грубости. Спустя три дня эти же люди вынуждены писать, что нельзя эмоционально реагировать на решения арбитров. В матче «Реала» и «Альмерии» не увидели поводов оспорить решения Франсиско Эрнандеса Маэсо.

Рефери проверял ключевые эпизоды и трижды принимал решения в пользу фаворита. Посмотрев каждый момент десятки раз с разных ракурсов и на разной скорости, можно оценить без эмоций. Эпизоды двоякие и непростые. Сначала «Альмерия», хотя до визита на «Сантьяго Бернабеу» не выигрывала 20 матчей подряд, забила «Реалу» дважды. А затем после подачи с фланга Рюдигер и Хоселу вели борьбу с двумя защитниками. Судья не увидел фолов в атаке, но после просмотра повторов указал на «точку» в пользу «Мадрида».

На одном из повторов видно, что мяч попадает в руку защитнику после небольшого контакта с Хоселу. Судья матча сам это сказал ассистенту VAR – испанцы публикуют записи переговоров. Игрок обороны не видел мяч, вел силовую борьбу. Возможно, его немного подтолкнули в спину, тогда попадание в руку случайное, после рикошета. Но констатируем, что все пограничные эпизоды трактовались в пользу «Реала».

Третий гол «Альмерии» в Мадриде отменили, что тоже вызвало возмущение гостей. В начале результативной атаки игрок гостей коснулся вытянутой рукой лица Беллингема. Англичанин был далеко от оппонента, сам тянулся к нему рукой. Тяжело назвать касание ударом. Но контакт был, Джуд упал на землю. Второй раз подряд арбитр игнорировал одни формальности – картинность падения футболиста «Реала», легкость контакта и отсутствие чрезмерной силы, важной при оценке отмашки, и учитывал другие – касание и падение игрока хозяев. Счет не стал 1:3, «Реал» сумел в итоге вырвать победу.

Карвахаль снова спас банду Анчелотти

На 99-й минуте матча правый защитник забил чистый победный мяч в ворота «Альмерии». А скандал случился раньше, когда Винисиус сравнял счет. В правилах футбола плечом считают все, что выше уровня подмышки, когда рука вдоль тела. Плечо ограничено не размером рукава футболки, это важно. Возможно, Винисиус сравнял счет ударом рукой? Мяч ударился в район, где дельтовидная мышца переходит в бицепс.

Чисто плечом в футболе можно играть. Например, Роналду много раз отдавал эффектные пасы этой частью тела. А вот игра в мяч с движением всей рукой запрещена. Поэтому можно не спорить о месте касания, а смотреть на всю руку. Винисиус вел активную борьбу с двумя защитниками, а для отправки мяча в сетку ворот ему пришлось сделать движение всей рукой. Многие профессиональные арбитры обратили внимание на этот нюанс при оценке.

У Винисиуса было право нанести удар четко плечом, или забить, если бы мяч от плеча рикошетом отскочил в сетку. Как только Жуниор делает явное движение всей рукой, то придает мячу скорость в обход закона. Читаем правила футбола в редакции сезона 2023/24.

Нарушением является если игрок:

- умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу;

- касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше;

- забивает гол в ворота соперника непосредственно рукой, даже если это произошло случайно;

- забивает сразу после того, как мяч коснулся его руки (даже случайно).

Винисиус сделал движение рукой. Выставленная в сторону рука сделала тело бразильца больше. Говорите, у арбитра был формальный повод отменить третий гол «Альмерии»? Тогда у него были поводы не засчитывать позже гол Винисиуса. Судьи предвзяты в пользу грандов. В играх «Барселоны» тоже хватало скандалов, а теперь очередь «Реала». Фанаты пишут, что если бы эпизоды были против «Мадрида», то все три решения могли быть другими.

Судья не посчитал фолами борьбу Рюдигера или Хоселу. Но если бы наскочили на плечи защитника у ворот Кепы, то могли услышать свисток вместо пенальти. Если бы Беллингем отмахнулся от соперника, который картинно упал, то судья мог показать – играйте дальше, симуляция. Наконец, если бы «Реалу» забили как Винисиус, то рефери мог такой гол отменить из-за движения рукой к мячу. Но двойные стандарты в испанском судействе много десятилетий.

Ла Лиге не нужно «золото» «Жироны»

За шесть минут форвард Довбик забил три гола в ворота «Севильи». Хет-трик Артем оформил на 19-й минуте, когда обхитрил Рамоса. Серхио пятился и подумал, что нападающий найдет передачу, а Довбик выбрал удар. «Жирона» выиграла красиво, но тренер Мичел десять раз повторил, что не считает свою команду конкурентом для «Реала». У прекрасной сенсации свой путь, хотят впервые в истории попасть в Лигу чемпионов. А затем доказать право на участие, у «Жироны» и «Манчестер Сити» одни владельцы, УЕФА может взбрыкнуть.

Команде Мичела вряд ли хватит сил, «Реал» почти не проигрывает. Вот только если скромная каталонская команда Мичела окажется выносливой, то могут включиться арбитры. Допускаем ошибки в поединках «Жироны». И в играх «Барселоны», если большие каталонцы выпадут из зоны ЛЧ. К сожалению, такие клубы, как «Жирона» и «Атлетик» – баски в первой четверке, обречены на скандалы с участием рефери. Многие судьи в детстве симпатизировали «Реалу». Что не помешало арбитрам работать на семью Негрейры – бывший босс рефери получал миллионы евро от руководителей «Барселоны». Затем известные судьи покупали себе дома и квартиры за наличные, чье происхождение не могут объяснить.

Местные арбитры давно потеряли авторитет и доверие. Рефери бывали предвзятыми, бездарными и запуганными. Иногда всё вместе. Даже конфликт главы Ла Лиги Тебаса и двух грандов на тему Суперлиги не влияет. Перес, Лапорта и чиновники вместе стараются увеличить доходы испанского футбола. Им даже нравятся скандалы с арбитрами? Без Месси и Роналду нет мощных магнитов, притягивающих внимание всего мира. Результативные Эль Класико, крутые мадридские дерби, королевский Беллингем, взрывной Ямаль в «Барселоне», уникальные развязки и споры о судействе – то, что возвращает зрителей. Не спешат воспитывать сильных рефери, а старых защищают. Чиновникам Ла Лиги не нужно «золото» «Жироны», им даже два титула Симеоне за много лет – как кость поперек горла.

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сегодня в 01:55
Не знаю за какую команду болеет журналист, но явно не за Реал... Если бы внимательно смотрел игру, то там нарушений хватало и на игроках реала, за которые судья молчал... Иногда такое ощущение что не футбол, а регби смотрю... Особенно в испанском чемпионате...
А про гол Вини, то честно говоря там просто игровой момент и случайность, сразу тоже подумал что за х.... Но на повторах не видно либо плечо либо ещё что, так что это скорее гол чем нет...
P.s. но больше всего в современном футболе раздражает то что вроде как мужики бегают по полю, но при этом хотят других мужиков полапать... Что за фигня? Играйте в футбол либо в регби переходите! Как по мне любое касание игрока либо его формы кистью руки,должно караться желтой карточкой! Бред какой-то... Хватанул футболку, либо за плече потянул игрока, получи жёлтую... Либо играй нормально...
Incredulous
Incredulous ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 17:53
Такого я ещё не видел. Болельщик Барселоны упрекает Реал в том, что сливочные обыграли сине-гранатовых с какими-то несчастными 4-1. Так что шах и мат, Реал...)
Expert2828
Expert2828 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 17:01
Арбитру это скажи ) мы тоже так думаем не зачем их вытягивать , со всем перечисленным согласен )
3ton
3ton
вчера в 16:37, ред.
Не зря же видео перед Суперкубком выкинули ))
Даже мертвую Барселону без своего лидера (судьи) не смогли обыграть нормально.
5 минут назад смотрел в ютубе обзоры матчей Ла Лиги.
Цирк! Так Альмерию засудить
Если бы не ВАР , то гол с офсайды бы защитали Реалу ( как обычно бывает ) , и не докажешь , что он там был 🤣🤣🤣

Надо было просто поныть Реалу про судейство и видео сделать 🤣🤣
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:45, ред.
Спасибо за комментарий. Сам хотел написать об этих эпизодах, но поленился. А спорить в соцсетях я не особо люблю. Потому что я знаю, что бы ты ни говорил, у каждого свое мнение и часто в споре правда теряется. Вопрос не в том, что Жирона может стать чемпионом и стали помогать Реалу, нет. А в том, что Альмерия не заслужила такое поражение. Команда играла довольно неплохо. Я не говорю о добавленном времени, потому что очень много времени было потрачено на ВАР. Но все равно можно придираться: почему рефери потратил столько времени на ВАР? Он что, не мог это сделать быстрее? Но эти эпизоды главнее. Вы правы, прежде чем мяч попал в руку, был толчок со стороны игрока «Реала», а это на 180 градусов изменает ситуацию — -1 для рефери, и еще есть вопросы к голу Винисиуса. Только кажется что он забил плечом, но это вопрос сантиметров. Я не знаю что считается плечом в Ла Лиге и в ФИФА в целом, но наука анатомия не на стороне рефери. Извините, но это правда. В итоге - -2 для рефери. А насчет третьего гола Альмерии ничего не скажу, потому что перед голом произошло нарушение правил.

Альмерия заслужила как минимум ничью.
112910415
112910415
вчера в 14:31
моменты предельно спорные, факт !
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:11, ред.
Если брать эти 3 спорных момента, то в отношении отменённого гола гостей вопросов нет. Действительно, была отмашка и судья имел все предпосылки мяч не засчитывать.

А два других эпизода очень интересны. Был удивлён что судьи вообще начали смотреть ВАР, поскольку там было чистейшее нарушение правил со стороны игроков Реала. Они вдвоём оседлали защитников Альмерии. В 99% из ста за это дают штрафной.
Ну а Винисиус забил мяч рукой. Он не корпусом вкладывался в удар, он именно размахивал рукой, чтобы придать мячу не только другую траекторию, но ещё и силу полёта. Чистая рука.

По горячим следам вчера не стал влезать в спор по этой игре, а сегодня посмотрел все ключевые моменты игры, понял, что у гостей именно украли победу.



ruslanhb
ruslanhb ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:10
    ruslanhb
    ruslanhb
    вчера в 14:08
    Не удивительно. Судья явно неудачник, если не получил очередной наличные от Переса.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    вчера в 13:55, ред.
    К судейству в Испании правда много вопросов. В последнее время стало еще больше. Я субъективно не понимаю, почему теперь можно толкаться руками почти в любые части тела. Защитники руками того же Винисиуса, или Браима, просто в сторону отбрасывают - разве это футбол?
    В матче с Атлетико в кубке судья весь первый тайм нарушения не замечал в обе стороны. Во втором вдруг начал раздавать карточки, за менее агрессивные фолы, раздал больше десятка. В общем, очень нелинейно.
    И досадно. В Испании умеют играть в очень красивый футбол многие команды. Техничный, быстрый. Единственная задача судьи в каждом матче - быть последовательным на протяжении всего матча. Если Джуду бьют по ногам раз за разом, а свистка нет - почему вар по наушнику не подскажет, что были фолы? Не для изменения решения, а просто понимать, что игрок несправедливо засужен. Чего удивляться, что потом Джуд и Вини психуют и получают желтые за разговоры. Как же это отвлекает от игры и игроков, и зрителей…

    Зачем посвящать вчерашнему матчу отдельную статью, кроме как унизить Реал, не понятно.
    Моменты дико спорные, в таких случаях едва ли есть понятное болельщикам по обе стороны решение.
    Плюс, нельзя ведь создавать прецеденты. Да, Джуд упал не от хука в челюсть, но разве мы бы хотели, чтобы теперь всегда можно было тыкать руками в лицо? Вряд ли, значит, извините, гол отменен.

    С пенальти тоже не вижу повода для скандала. Ничего необычного в борьбе с защитниками при навесах не было. Рука отставлена, в нее попадает мяч - ну давайте еще вводить правила «умышленно или не умышленно». Игроки тут же будут учиться играть руками «неумышленно».

    Гол Вини - лично меня повторы не убедили ни в том, что это точно рука, ни в том, что это плечо. Судья принял такое решение. К тому момент он уже давно потерял контроль над игрой, не засчитай он этот спорный гол, его бы свистом со стадиона выбросило ))
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ дурман (раскрыть)
    вчера в 13:06
    Во 1-ых фол на пенальти который не засчитал судья во 2ом тайме был...2ых игра винисиуса в том моменте скажем не чистое, но и негрязно...это спорт иногда жестче бывает..я бы этого мизерное сталкнавени сказал бы...если жесткость не будет то это вообше не мужской будет..надеюсь понимаеш к чему я...сам просто по русский незнаю полностью...и про добавленное время посчитай с помощью вара сколька время отняли на секундомере проверь...если в общем 11 минут нету..то я замолчу))...3-ий гол говориш если это гол..то тогда 2ой гол Белингема тоже не оффсайд))
    Incredulous
    Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:55
    Походу, этот "мега-тренер" уже себе железобетонную отговорку придумал всех своих провалов, и в конце сезона будет рассказывать, что если бы не судейский произвол и "Пересвсёкупил", то Барса бы была на первом месте с отрывом в сто очков.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 12:43, ред.
    Конечно, он же половину времени борется с социальным мадридизмом и не упустил возможности очередной вклад внести) Тем более он ещё постоянно упоминает, что они всё ещё борятся за три трофея) Но скоро ему ушат холодной воды на голову выльют, думаю, как бы даже не "Наполи" бы)
    Incredulous
    Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:42
    Это Хави вчера такое сказал?
    дурман
    дурман ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:37
    На повторе четко видно что он бьет рукой , тоесть не плечом, а рукой делает движение /удар.
    Тут спорить нет смысла , каждый останется на своем. Я так думаю , ты по другому
    дурман
    дурман ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
    вчера в 12:34
    Я не знаю был это фол или не был, я первый тайм вообще не смотрел, второй частично.
    Я не согласен с забитым голом Вини, и что сыграли 12-13 мин, я не уверен что если Реал забил бы такой мяч как Альмерия 3. Что его отменили бы
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ дурман (раскрыть)
    вчера в 12:19
    С камеры за воротами не видно линию плеч, поэтому сказать, чем он там бьёт, невозможно, а вот с камеры сзади него (которая на нарезке Ла Лиги официальной) видно, что мяч находился на линии плеч, в самой высокой точки руки то есть.
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ дурман (раскрыть)
    вчера в 12:03
    Ну скажем не хотим в долгах быть...и вы всеравно не ответили на мой вопрос в каком моменте вы несогласны??? И даже больше скажу если вы "честный человек" то скажите мне вчера на Браима Диасе не было фола (пенальти) ? Буду ждать ответа
    дурман
    дурман ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
    вчера в 12:00
    Да я думаю что тогда в ворота Барсы не поставили пенальти , и помогли.
    Таких матчей и у Реала полным полно. Здесь речь идет конкретно о вчерашнем матче, не понимаю зачем вы сюда другие матчи, матчи других команд пишите
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ дурман (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Извените но вы походу саму игру не видели!...после гола смотрите на вратаря Алмерия....и этот 6-ой номер чернекожый парен + капитана))
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ дурман (раскрыть)
    вчера в 11:57
    А можно ли узнать по подробне почему вы так думаете?

    И даже если вы правы, мы помним 06.05.2009 против Челси...вы думаете там барсу не вытянули за уши??
    Тhe Witcher
    Тhe Witcher
    вчера в 11:52
    Да Реал и так чемпион.Если бы Реал вытягивали,то его вытянули бы и за кубок к чемпионству.А там мы помним много раз судья не свистел в сторону атлетико. Всем кажется,что когда нарушают игроки Реала,То надо давать желтые и красные,А вот их спросить,то все нарушения на игроках Реала не имеет место быть,и все играют чисто против Реала)))))
    дурман
    дурман ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:49
    Я не видел чтоб Альмерия так сильно время тянул , как это обычно делают. На одном повторе четко видно , что он бьет именно рукой. ( с камер которые за воротами)
    arsenVS
    arsenVS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:48
      дурман
      дурман ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 11:46
      Я вообще не имею отношения к тому что говорит Хави, он говорит то что думает , а я то что я думаю.
      В Барсе происходят много вещей которыми фанаты, и болельщики не довольны. Это вообще не в тему ты написал. Здесь речь конкретно о матче Реал / Альмерия
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ дурман (раскрыть)
      вчера в 11:43, ред.
      Я же написал, кроме VAR, огромное количество затяжек времени) Посмотри сам матч, там половину второго тайма то игроки валялись, то судья VAR смотрел. В АПЛ бы 20 минут добавили, тут 11))

      И он точно забит плечом (на повторах по линии плеч видно), скорее, вопрос, можно ли бить плечом.
      дурман
      дурман ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 11:41
      Ну это твое мнение. Я считаю что Реал вытянули. Гол Вини был забит не плечом, а рукой, на повторах видно что он не плечом бьет. На Вар судья тратил по твоему 11а то и 13 минут ?
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 11:29, ред.
      Скандалы в Ла лиге были есть и будут. Ничего нового в статье не нашел. И более того, ничего не изменится даже после того, как начнут публиковать протоколы или записи разговоров судей. Все клубы равны, но есть ровнее.

      Наверное справедливый и беспристрастный чемпионат может быть только в мечтах или в вакууме, в отрыве от всех околофутбольных событий.
      R. Carlos
      R. Carlos
      вчера в 11:10
      Незачем Реал "вытягивать" ибо он и так станет чемпионом
      Барса не соперник
      Атлетико нестабилен
      Жирона не опытна и на 2ю половину сезона ее скорее всего не хватит
      Зачем кого то вытягивать ?
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ дурман (раскрыть)
      вчера в 10:53
      Лучше бы ваш сектант побольше о своей команде думал, кстати, а то вчера он решил на пресс-конференции судейство "Реала" обсудить, причём ещё в таком тоне, что только "Барселона" с "Реалом" борется за чемпионство, типа трудно после того, как он увидел, выиграть борьбу у "Реала" за чемпионство, он сказал.

      Мимоходом ещё "Жирону" унизил, типа "Барселона" борется за чемпионство, а "Жирона" мимо проходила)
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