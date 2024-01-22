Полыхает судейский скандал в Испании. «Реал» вырвал победу на 99-й минуте матча

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вчера, 09:36

Команда Анчелотти проигрывала дома в два мяча.

Испанские арбитры любят фаворитов

Несколько дней назад «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Атлетико». Гризманн забил победный гол в овертайме, команда Симеоне четырежды огорчила соседей. Испанские журналисты, болеющие за «Мадрид», писали гневные статьи о судействе, обвиняли футболистов «матрасников» в грубости. Спустя три дня эти же люди вынуждены писать, что нельзя эмоционально реагировать на решения арбитров. В матче «Реала» и «Альмерии» не увидели поводов оспорить решения Франсиско Эрнандеса Маэсо.

Рефери проверял ключевые эпизоды и трижды принимал решения в пользу фаворита. Посмотрев каждый момент десятки раз с разных ракурсов и на разной скорости, можно оценить без эмоций. Эпизоды двоякие и непростые. Сначала «Альмерия», хотя до визита на «Сантьяго Бернабеу» не выигрывала 20 матчей подряд, забила «Реалу» дважды. А затем после подачи с фланга Рюдигер и Хоселу вели борьбу с двумя защитниками. Судья не увидел фолов в атаке, но после просмотра повторов указал на «точку» в пользу «Мадрида».

На одном из повторов видно, что мяч попадает в руку защитнику после небольшого контакта с Хоселу. Судья матча сам это сказал ассистенту VAR – испанцы публикуют записи переговоров. Игрок обороны не видел мяч, вел силовую борьбу. Возможно, его немного подтолкнули в спину, тогда попадание в руку случайное, после рикошета. Но констатируем, что все пограничные эпизоды трактовались в пользу «Реала».

Третий гол «Альмерии» в Мадриде отменили, что тоже вызвало возмущение гостей. В начале результативной атаки игрок гостей коснулся вытянутой рукой лица Беллингема. Англичанин был далеко от оппонента, сам тянулся к нему рукой. Тяжело назвать касание ударом. Но контакт был, Джуд упал на землю. Второй раз подряд арбитр игнорировал одни формальности – картинность падения футболиста «Реала», легкость контакта и отсутствие чрезмерной силы, важной при оценке отмашки, и учитывал другие – касание и падение игрока хозяев. Счет не стал 1:3, «Реал» сумел в итоге вырвать победу.

Карвахаль снова спас банду Анчелотти

На 99-й минуте матча правый защитник забил чистый победный мяч в ворота «Альмерии». А скандал случился раньше, когда Винисиус сравнял счет. В правилах футбола плечом считают все, что выше уровня подмышки, когда рука вдоль тела. Плечо ограничено не размером рукава футболки, это важно. Возможно, Винисиус сравнял счет ударом рукой? Мяч ударился в район, где дельтовидная мышца переходит в бицепс.

Чисто плечом в футболе можно играть. Например, Роналду много раз отдавал эффектные пасы этой частью тела. А вот игра в мяч с движением всей рукой запрещена. Поэтому можно не спорить о месте касания, а смотреть на всю руку. Винисиус вел активную борьбу с двумя защитниками, а для отправки мяча в сетку ворот ему пришлось сделать движение всей рукой. Многие профессиональные арбитры обратили внимание на этот нюанс при оценке.

У Винисиуса было право нанести удар четко плечом, или забить, если бы мяч от плеча рикошетом отскочил в сетку. Как только Жуниор делает явное движение всей рукой, то придает мячу скорость в обход закона. Читаем правила футбола в редакции сезона 2023/24.

Нарушением является если игрок:

- умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу;

- касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше;

- забивает гол в ворота соперника непосредственно рукой, даже если это произошло случайно;

- забивает сразу после того, как мяч коснулся его руки (даже случайно).

Винисиус сделал движение рукой. Выставленная в сторону рука сделала тело бразильца больше. Говорите, у арбитра был формальный повод отменить третий гол «Альмерии»? Тогда у него были поводы не засчитывать позже гол Винисиуса. Судьи предвзяты в пользу грандов. В играх «Барселоны» тоже хватало скандалов, а теперь очередь «Реала». Фанаты пишут, что если бы эпизоды были против «Мадрида», то все три решения могли быть другими.

Судья не посчитал фолами борьбу Рюдигера или Хоселу. Но если бы наскочили на плечи защитника у ворот Кепы, то могли услышать свисток вместо пенальти. Если бы Беллингем отмахнулся от соперника, который картинно упал, то судья мог показать – играйте дальше, симуляция. Наконец, если бы «Реалу» забили как Винисиус, то рефери мог такой гол отменить из-за движения рукой к мячу. Но двойные стандарты в испанском судействе много десятилетий.

Ла Лиге не нужно «золото» «Жироны»

За шесть минут форвард Довбик забил три гола в ворота «Севильи». Хет-трик Артем оформил на 19-й минуте, когда обхитрил Рамоса. Серхио пятился и подумал, что нападающий найдет передачу, а Довбик выбрал удар. «Жирона» выиграла красиво, но тренер Мичел десять раз повторил, что не считает свою команду конкурентом для «Реала». У прекрасной сенсации свой путь, хотят впервые в истории попасть в Лигу чемпионов. А затем доказать право на участие, у «Жироны» и «Манчестер Сити» одни владельцы, УЕФА может взбрыкнуть.

Команде Мичела вряд ли хватит сил, «Реал» почти не проигрывает. Вот только если скромная каталонская команда Мичела окажется выносливой, то могут включиться арбитры. Допускаем ошибки в поединках «Жироны». И в играх «Барселоны», если большие каталонцы выпадут из зоны ЛЧ . К сожалению, такие клубы, как «Жирона» и «Атлетик» – баски в первой четверке, обречены на скандалы с участием рефери. Многие судьи в детстве симпатизировали «Реалу». Что не помешало арбитрам работать на семью Негрейры – бывший босс рефери получал миллионы евро от руководителей «Барселоны». Затем известные судьи покупали себе дома и квартиры за наличные, чье происхождение не могут объяснить.

Местные арбитры давно потеряли авторитет и доверие. Рефери бывали предвзятыми, бездарными и запуганными. Иногда всё вместе. Даже конфликт главы Ла Лиги Тебаса и двух грандов на тему Суперлиги не влияет. Перес, Лапорта и чиновники вместе стараются увеличить доходы испанского футбола. Им даже нравятся скандалы с арбитрами? Без Месси и Роналду нет мощных магнитов, притягивающих внимание всего мира. Результативные Эль Класико, крутые мадридские дерби, королевский Беллингем, взрывной Ямаль в «Барселоне», уникальные развязки и споры о судействе – то, что возвращает зрителей. Не спешат воспитывать сильных рефери, а старых защищают. Чиновникам Ла Лиги не нужно «золото» «Жироны», им даже два титула Симеоне за много лет – как кость поперек горла.