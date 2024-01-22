«Фулхэм» рассматривает возможность приобретения Кордобы

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вчера, 16:21

«Фулхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии . Речь идёт об аренде до конца сезона с опцией выкупа за 7 миллионов фунтов. Игрок готов перебраться в АПЛ , но сделку могут осложнить санкции, наложенные на российские клубы.

Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл 20 матчей, забил 11 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 12 миллионов евро.

Ранее агент Кордобы сообщил, что он останется в «Краснодаре».