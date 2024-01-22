Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Фулхэм» рассматривает возможность приобретения Кордобы

вчера, 16:21

«Фулхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобы. Речь идёт об аренде до конца сезона с опцией выкупа за 7 миллионов фунтов. Игрок готов перебраться в АПЛ, но сделку могут осложнить санкции, наложенные на российские клубы.

Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл 20 матчей, забил 11 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 12 миллионов евро.

Ранее агент Кордобы сообщил, что он останется в «Краснодаре».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кордоба, Промес и Вендел очень ценные. Легионеры РПЛ, которых обиднее всего потерять
Вчера, 22:53Вадим Багров в блоге "Соккер" Топ
СлухиДуглас Коста переходит в клуб «Флуминенсе»
Вчера, 20:54
СлухиАлькантара имеет шансы продолжить карьеру в Бразилии
Вчера, 19:38
СлухиОрель Мангала хочет в ближайшее время перейти в «Наполи»
Вчера, 19:17
«Фиорентина» хочет усилиться полузащитником из чемпионата Мексики
Вчера, 18:16
В «Барселоне» оценили слухи об интересе «Баварии» к Араухо
Вчера, 17:28
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:43
неправильно это и не своевременно
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:35
Аренда до конца сезона, не думаю что прокатит проще Саудитам продать дороже выйдет плюс на эти деньги замену нормальную найти, а лучше всего ничего не делать до лета
valt134
valt134
вчера в 20:23
Похоже, единственный случай, когда санкции нам(болельщикам Краснодара) в помощь.
Хиромант
Хиромант ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:51
- А мне по-барабану! Главное новость для обсуждения в форум подкинуть!
Mi6
Mi6
вчера в 18:34
Если не фейк то нужно отдавать
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:14
Китайского с пластиковыми педалями или патриотичную Гранту?
kp6es52xtfe2
kp6es52xtfe2
вчера в 17:51
Ну прям нарасхват, пусть отра.атывает контракт, либо полная сумма сделки вперёд.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:22, ред.
Если Кордоба уйдёт в Фулхэм может возникнуть большая проблема для Краснодара. Лишившись своего главного нападающего Краснодар может очень сильно осложнить себе борьбу за титул чемпиона РПЛ, завоевание которого в этом сезоне реально как никогда.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:11
«Фулхэм» рассматривает возможность приобретения Кордобы

- Очень интересно! А я рассматриваю возможность приобретения автомобиля... Чем не новость?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:38
Мало кто отказался бы от АПЛ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:26
Конечно он бы с удовольствием поиграл в АПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 