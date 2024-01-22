«Лион» работает над возвращением Бензема

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вчера, 15:38

«Лион» работает над тем, чтобы вернуть нападающего .

По информации источника, для достижения своей цели руководители французского клуба рассчитывают, в частности, на хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет «Олимпиком», и Саудовской Аравией. Однако вопрос перехода является довольно сложным.

По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время пройдут встречи футболиста с руководством «Аль-Иттихада» для обсуждения будущего игрока.

Бензема выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год.