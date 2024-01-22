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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Лион» работает над возвращением Бензема

вчера, 15:38

«Лион» работает над тем, чтобы вернуть нападающего Карима Бензема.

По информации источника, для достижения своей цели руководители французского клуба рассчитывают, в частности, на хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет «Олимпиком», и Саудовской Аравией. Однако вопрос перехода является довольно сложным.

По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время пройдут встречи футболиста с руководством «Аль-Иттихада» для обсуждения будущего игрока.

Бензема выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:54
Вот только я не думаю, что Карим настолько романтичный человек, чтобы возвращатся в свой бывший клуб. Лион сейчас находится на дне - в зоне вылета - 16-ое место в Лиге 1. Команда даже не средняя. Не знаю что творится в клубе, но скорее всего коррупция чиновников. Лига 1 очень интенсивная лига, ему 36 лет, не потянет 90 минут в каждой игре. Ему лучше предложить себя командам МЛС или что-то в этом роде.
kjws7xs87trr
kjws7xs87trr
вчера в 15:41
В Лионе Бенз пригодился бы ещё
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