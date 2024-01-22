«Лион» работает над возвращением Бензема

«Лион» работает над тем, чтобы вернуть нападающего Карима Бензема.
По информации источника, для достижения своей цели руководители французского клуба рассчитывают, в частности, на хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет «Олимпиком», и Саудовской Аравией. Однако вопрос перехода является довольно сложным.
По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время пройдут встречи футболиста с руководством «Аль-Иттихада» для обсуждения будущего игрока.
Бензема выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год.