«Ньюкасл» готов продать игрока основы в Саудовскую Аравию

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вчера, 15:06

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Парагвая близок к переходу в «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда. Клубы достигли принципиальной договорённости, но сделка ещё не закрыта. «Ньюкасл» готов продать Альмирона из-за проблем с финансовым фейр-плей. Сам игрок не против перехода.

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с зимы 2019 года. В текущем сезоне 29-летний вингер сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Шабаб» может приобрести полузащитника «Севильи» Сусо.