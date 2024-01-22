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«Ньюкасл» готов продать игрока основы в Саудовскую Аравию

вчера, 15:06

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Парагвая Мигель Альмирон близок к переходу в «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда. Клубы достигли принципиальной договорённости, но сделка ещё не закрыта. «Ньюкасл» готов продать Альмирона из-за проблем с финансовым фейр-плей. Сам игрок не против перехода.

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с зимы 2019 года. В текущем сезоне 29-летний вингер сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Шабаб» может приобрести полузащитника «Севильи» Сусо.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:39
В прошлом году зажигал прям.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 18:10
Пошла вторая волна потока игроков в СА .
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:32
Ну если сам не против то почему бы и нет
x37cchxjjppn
x37cchxjjppn
вчера в 15:12
Через пол года тоже назад будет просится
Гость
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