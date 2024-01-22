«Интер» выиграл Суперкубок Италии

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вчера, 23:57

«Наполи» уступил «Интеру» в финале Суперкубка Италии 2023 (0:1).

Гол забил Лаутаро Мартинес на 90+1-й минуте.

У неаполитанцев за вторую желтую карточку с поля был удален Джованни Симеоне.

Главный тренер миланцев Симоне Индзаги взял свой пятый трофей с этой командой. Под его руководством коллектив дважды выиграл Кубок Италии и трижды — национальный Суперкубок.