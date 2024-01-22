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«Интер» выиграл Суперкубок Италии

вчера, 23:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Наполи» уступил «Интеру» в финале Суперкубка Италии 2023 (0:1).

Гол забил Лаутаро Мартинес на 90+1-й минуте.

У неаполитанцев за вторую желтую карточку с поля был удален Джованни Симеоне.

Главный тренер миланцев Симоне Индзаги взял свой пятый трофей с этой командой. Под его руководством коллектив дважды выиграл Кубок Италии и трижды — национальный Суперкубок.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ansa.it
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:33
Надо сделать золотой дубль.
6qk4944sry63
6qk4944sry63
сегодня в 07:36
Осталось Индзаги чемпионство взять в этом сезоне
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:22
Поздравляю болельщиков Интера с победой в Суперкубке Италии! По игре полностью переиграли Наполи, у которого кроме момента Хвичи ничего и не получалось в атаке, а у Интера один только Тюрам мог хет-трик делась спокойно....
Команда Индзаги показывает вполне приличный футбол, надеюсь их хватит на вторую часть сезона
Zak11
Zak11
сегодня в 07:20
Дожали в основное время всё таки. Кто то скажет обязательно что удаление сыграло роль, но Наполи плох в целом в этом сезоне. В этой игре Интер мог зарешать ещё в первом тайме. У меня не было сомнений в том что Интер возьмёт суперкубок
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:59
Это серьезный трофей, м. б. не последний в сезоне.
Capral
Capral ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 02:50
Спасибо за информацию.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:43
До замены, был одним из лучших на поле у наполи
Шёл вперёд, обострел
Хорошо отыграл, а замену даже я не понял
ибо она была совсем непонятной
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:47
Ну тут даже к бабке гадалке не ходить .
С Победой Интер !
vova505
vova505
сегодня в 00:44
Красота!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:18
Поздравляем нерадзури!!.. 👏
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:10
Не фанат «Интера», даже не стал им после перехода Мхитаряна в «Интер». Но надо отдать должное этой команде. Играли в финале Лиги чемпионов, когда почти никто в это не верил, сегодня выиграли Суперкубок Италии. Через несколько месяцев могут снова стать чемпионами Серии А через пару лет. А Наполи падал вниз после чемпионства в прошлом сезоне, так как нет четкой структуры в клубе. А в Интере совсем наоборот: Индзаги понимает какой футболист ему нужен, какой - нет, кто в какой зоне должен играть. Игроки сплочены, и победили Наполи командной игрой. Молодцы!
sova147
sova147
сегодня в 00:05
Большая радость для Интера это не первая победа Поздравляем!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:02
Игру не смотрел, впечатления не имею. Однако, очень рад за Интер, и полностью присоединяюсь к поздравлениям этой замечательной команды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обращает на себя внимание, очередная безголевая серия одного товарисча, и его частые, в последнее время замены... К чему бы это.
матос
матос
сегодня в 00:02
Вроде бы 8 млн в казну клуба за суперкубок , ну ничего так
матос
матос
сегодня в 00:00
Интеристы , всех с трофеем! Лаутаро таки зарешал)) А игра так себе была , раздражали удары по (воробьям). Теперь главное отдохнуть и восстановиться к матчу с гоббами. ;-)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:00
С победой Интеристы!
Суперкубок Италии наш!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 23:58
Тяжелый матч для Интера выдался, но главное то что они победили!
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