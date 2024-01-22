«Интер» выиграл Суперкубок Италии

«Наполи» уступил «Интеру» в финале Суперкубка Италии 2023 (0:1).
Гол забил Лаутаро Мартинес на 90+1-й минуте.
У неаполитанцев за вторую желтую карточку с поля был удален Джованни Симеоне.
Главный тренер миланцев Симоне Индзаги взял свой пятый трофей с этой командой. Под его руководством коллектив дважды выиграл Кубок Италии и трижды — национальный Суперкубок.
Команда Индзаги показывает вполне приличный футбол, надеюсь их хватит на вторую часть сезона
Команда Индзаги показывает вполне приличный футбол, надеюсь их хватит на вторую часть сезона
Шёл вперёд, обострел
Хорошо отыграл, а замену даже я не понял
ибо она была совсем непонятной
Шёл вперёд, обострел
Хорошо отыграл, а замену даже я не понял
ибо она была совсем непонятной
С Победой Интер !
С Победой Интер !
Обращает на себя внимание, очередная безголевая серия одного товарисча, и его частые, в последнее время замены... К чему бы это.
Обращает на себя внимание, очередная безголевая серия одного товарисча, и его частые, в последнее время замены... К чему бы это.
Суперкубок Италии наш!
Суперкубок Италии наш!