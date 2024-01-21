«Ливерпуль» разгромил «Борнмут», Жота и Нуньес оформили по дублю

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вчера, 21:28

«Борнмут» крупно уступил «Ливерпулю» в 21-м туре АПЛ (0:4).

Дарвин Нуньес открыл счет на 49-й минуте, а Диогу Жота оформил дубль, забив на 71-й и 80-й. На 90+3-й вторым забитым мячом отличился Нуньес.

После игры «вишни» расположились на 12-м месте (25 очков), «красные» лидируют в таблице чемпионата Англии (48 баллов).