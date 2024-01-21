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«Ливерпуль» разгромил «Борнмут», Жота и Нуньес оформили по дублю

вчера, 21:28
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Борнмут» крупно уступил «Ливерпулю» в 21-м туре АПЛ (0:4).

Дарвин Нуньес открыл счет на 49-й минуте, а Диогу Жота оформил дубль, забив на 71-й и 80-й. На 90+3-й вторым забитым мячом отличился Нуньес.

После игры «вишни» расположились на 12-м месте (25 очков), «красные» лидируют в таблице чемпионата Англии (48 баллов).

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:10
Ливерпуль сейчас похож на каток.
Grizly88
Grizly88 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 23:51
Жота убийца
xnsme38sjksg
xnsme38sjksg
вчера в 22:03
Красивая игра получилась во втором тайме... классно сыграл Ливер!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 21:59
Жота максимально эффективно использует моменты, как классическая "девятка".
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 21:55
С победой! Очередной матч, где Ливерпулю "везёт": Клюйверт прямой ногой наступает на Диаса, красной нет. И повтора просмотра этого момента тоже нет. Классика!
vova505
vova505
вчера в 21:54
Прекрасно!!!

Нуньес
Ну наконец то )))

И это они без Салаха
Ну молодцы!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:41
Заслуженная победа красных, молодцы!
с отличным дебютом в АПЛ Брэдли!!! красавчик достойно отыграл как и в матче с пушкарями
Не расслабляться команде, вся борьба еще впереди это АПЛ!!!
sova147
sova147
вчера в 21:40
Ливерпуль лидер сыграл как настоящий чемпион! Но всё ещё впереди...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:39
По ходу сезона ?
Погляди сколько пропускает Ливерпуль в АПЛ. Меньше всех!
Дядь Юра определённо сделал выводы по итогам прошлого сезона - оборона "красных" в этом сезоне на уровне.
Migelito
Migelito
вчера в 21:37
Хорошая игра, в кои то веки сыграли даже не на всю катушку, а в итоге разгром. Первый тайм правда так себе, но Клоппо, видимо, сделал выводы. К тому же все игры Ливерпуля надо смотреть через призму отсутствия половины основы. Скорее бы все вернулись, будет немного попроще. С победой болельщиков и сопереживающих))
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:36
Ну что, в общем-то по делу были нули на юге Англии после 45 минут игры. Команды на двоих нанесли лишь четыре удара в створ ворот, причем Ливер в принципе бил только издали, что говорит об очень грамотной позиционной игре в защите в исполнении "вишен". Хозяева же, после довольно активного давления на старте матча, предпочли искать счастья в контратаках и особо в этом не преуспели....

Но Клоп не был бы Клопом если бы что то не придумал... и второй тайм это просто феерия голов в исполнении Ливера и могли же и больше забить. С заслуженной победой Ливерпуль !!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:36
Нуний вообще зажег - по факту, во всем, где только можно поучаствовал!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:35
Ой, прямо поздравляю, по ходу сезона к ребятам Клоппа приходит уверенность, я уже даже не верил, но очень рад, потому что я верный фанат рок-н-рольщика лично)
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:35
Если основа вернется не поздороваться сити
YNWA
YNWA
вчера в 21:33
С победой красные!
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