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«Жирона» разгромила «Севилью» и вернулась на 1-е место в Ла Лиге

сегодня, 00:59
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона5 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Жирона» одержала крупную победу над «Севильей» в 21-м туре Ла Лиги (5:1).

Исаак Ромеро вывел гостей вперед на 10-й минуте. Ответный гол забил Артем Довбик на 13-й, после чего он отличился на 15-й и 19-й. Виктор Цыганков на 56-й увеличил преимущество команды, а пятый гол коллектива забил Кристиан Стуани на 89-й.

После поединка «Жирона» лидирует (52 балла), «Севилья» идет на 17-м месте (16 баллов).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:43
Севилья плоха как никогда...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:58
Эх, как жаль Севилью…в одном очке от зоны вылета. Угробили такой клуб.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:33
Долбанул Довбик..👍
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:28
Причём сделали это без особых проблем. А могли забивать ещё больше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:25
Беллингема он точно обойдет, т.к. Джуд после выхода Вини больше в центре работает.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:20, ред.
Довбик хеттрик за 6 минут. И делит первое место с Беллингемом . А по гол плюс пас занимает первое место в лиге. Заберут его в более богатый клуб , эдак за 50-60 млн. А Жирона радует своей агресивной , результативной игрой.
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:12
Браво Жирона! Прекрасный матч!

Чем вообще Жирона радует в этом году? Даже не результатами, а самой игрой. Очень импонирует то, что в каждом матче они навязывают свою игру, и выглядят фаворитами именно по игре
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:00
Ах какие молодцы... Королевский клуб догоняет...
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