«Жирона» разгромила «Севилью» и вернулась на 1-е место в Ла Лиге

1705874340

сегодня, 00:59

«Жирона» одержала крупную победу над «Севильей» в 21-м туре Ла Лиги (5:1).

Исаак Ромеро вывел гостей вперед на 10-й минуте. Ответный гол забил Артем Довбик на 13-й, после чего он отличился на 15-й и 19-й. Виктор Цыганков на 56-й увеличил преимущество команды, а пятый гол коллектива забил Кристиан Стуани на 89-й.

После поединка «Жирона» лидирует (52 балла), «Севилья» идет на 17-м месте (16 баллов).