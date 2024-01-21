«Барселона» выиграла у «Бетиса». Торрес оформил хет-трик

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вчера, 22:30

«Бетис» уступил «Барселоне» в 21-м туре Ла Лиги (2:4).

Ферран Торрес вывел гостей вперед на 21-й минуте, а на 48-й оформил дубль. Два ответных гола забил Иско, это произошло на 56-й и 59-й. На 90-й минуте Жоау Феликс вновь вывел каталонцев вперед, а на 90+2-й Торрес оформил хет-трик.

После поединка «Бетис» идет на 9-м месте (31 пункт), «Барселона» находится на 3-й строчке (44 балла).