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«Барселона» выиграла у «Бетиса». Торрес оформил хет-трик

вчера, 22:30
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Бетис» уступил «Барселоне» в 21-м туре Ла Лиги (2:4).

Ферран Торрес вывел гостей вперед на 21-й минуте, а на 48-й оформил дубль. Два ответных гола забил Иско, это произошло на 56-й и 59-й. На 90-й минуте Жоау Феликс вновь вывел каталонцев вперед, а на 90+2-й Торрес оформил хет-трик.

После поединка «Бетис» идет на 9-м месте (31 пункт), «Барселона» находится на 3-й строчке (44 балла).

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Все комментарии
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сегодня в 03:36
Чуток успели отскочить
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 02:04
Согласен, я тоже решил пока воздержаться от хвалебных слов в адрес Хави. Это всего лишь один матч, хоть и играли против непростого соперника.
Не поверишь, но именно такие мысли меня начали посещать в концовке матча) у Барсы ведь есть быстрые фланговые игроки, почему они не играют иногда на контрах задавал я себе вопрос. Я честно скажу, даже не помню, когда каталонцы в последний раз ловили соперника на контратаках, сегодня сыграли очень грамотно, это радует. В итоге обошлось без валидола) уверенно закончили матч, без нервов
Bobon
Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:33
Пока не совсем понятно, до Хави начало что-то доходить, или это просто случайно получилось. Как я раньше и говорил, в Барсе есть игроки, которые могут играть в вертикальный футбол. Может, им стоит так дальше и играть, а не катать вату. А Лева. Похоже, что свое он отыграл. Да, иногда может выдать хороший матч, но все реже у него это получается. По Роке сказать пока сложно, но с мячом он работает пока неуверенно. Но вот без мяча польза от него точно больше чем от Левы. Он бегает и уводит за собой защитников, что открывает другим свободные зоны. Ну и в прессинге от него точно больше пользы, чем от Левы.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:49
Поздравляю болельщиков Барсы с победой.
Бетис крепкий орешек, особенно на домашнем стадионе. Такая победа очень важна в психологическом плане, хорошего результата добились каталонцы, молодцы)
Я надеюсь, что команда соберётся и будет показывать достойный футбол, особенно в лч. Ну ещё можно зацепиться за кубок Испании.
Можно также поздравить Феррана) хет трик для него важное событие.
Расстраивает, что Левандовски не может поймать свою игру в этом сезоне.. у него что то не идет игра. Весь сезон его лихорадит жестко.
Удачи каталонцам
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:09
Все равно, без денег Барселона развалится - спасибо гному.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:54
Важные три очка
vova505
vova505
вчера в 23:35
Вот это да
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:11
Да, Атм и Жирона перед ЛЧ смотрится интересно. А еще Валенсия 3 марта перед ответкой с Лейпцигом 5 марта - вот тут можно пожаловаться на календарь.
В любом случае, сейчас Реал с его потенциалом как явный доминант, будто ПСЖ в Лиге1. Это фанаты могут опасаться потери очков, а со стороны это момент для устранения преследователей.
Agamaga__
Agamaga__
вчера в 23:10
Отлично сыграли на выезде. Красивая победа!
Как чётко Феликс положил под штангу, а самое вовремя.
В каждом матче бы на кураже так...
Левандовски в этом сезоне вообще никакой. От 16-ти летнего Ямаля куда больше угрозы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:48
Погоди насчёт "отваливается". Скоро как раз "Реал" - "Жирона" будет, посмотрим, разное бывает, хотя "Реалу" как раз просто против таких команд играть, которые идут в размен.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:44
Жирона и Атлетик отваливаются. Поэтому Барса хоть должна быть в гонке. Если реально требл оформят, это будет эпик)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:40
Шикарный матч выдали.
Барсу с Победой !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:38
Отличный удар Феликса.. Торрес 3+1..👍
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 22:37
Игроков не хватило. Плюс Набилю Фекиру нужно время, чтоб набрать оптимальные кондиции.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:35, ред.
С победой Барселону и всех болельщиков этого клуба! Сегодня Феррана Торреса не смогли остановить. Оборона Бетиса провалилась. Проигрывали в два гола. Но сумели забить два быстрых гола, усилиями Иско Аларкона, который стал лучшим игроком матча. Бетису конечно не хватило отсутствующих по разным причинам игроков. Да и Набилю Фекиру тоже нужно время, чтоб набрать оптимальные кондиции. В этом сезоне очень сильно играли на своём поле. Но сегодня Барселоне суждено было выиграть. Гол Жоау Феликса очень красивый был. Реал Бетис, я думаю, способен попасть в еврокубковую зону по итогам сезона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:35, ред.
Про матч..., если в двух словах, тогда...
Блистательный Феликс со своей шведой; молодчина-трудяга Ямаль...; и фартовый донельзя Хави с Торресом.

P.S. Барселона если играет на кураже, то тут и сказке быть былью - определённо.
По прошествии огромной паузы..., сегодня реально считаю, что можно поздравить "гранатовых" с победой.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:33
Какое же нелепое поражение прям беда.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:31
Тут браво, "Бетис" в этом сезоне очень хорош, и выездная победа над ним дорогого стоит.

Поэтому, возможно, не зря Лапорта верит в Хави? Хотя, конечно, всё равно всё, думаю, будет зависеть от его выступления в ЛЧ, там ещё "Наполи" надо пройти, а вылет от него в любом случае, думают, поставит крест на перспективах Эрнандеса.
Гость
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