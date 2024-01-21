«Барселона» выиграла у «Бетиса». Торрес оформил хет-трик

«Бетис» уступил «Барселоне» в 21-м туре Ла Лиги (2:4).
Ферран Торрес вывел гостей вперед на 21-й минуте, а на 48-й оформил дубль. Два ответных гола забил Иско, это произошло на 56-й и 59-й. На 90-й минуте Жоау Феликс вновь вывел каталонцев вперед, а на 90+2-й Торрес оформил хет-трик.
После поединка «Бетис» идет на 9-м месте (31 пункт), «Барселона» находится на 3-й строчке (44 балла).
Блистательный Феликс со своей шведой; молодчина-трудяга Ямаль...; и фартовый донельзя Хави с Торресом.
P.S. Барселона если играет на кураже, то тут и сказке быть былью - определённо.
По прошествии огромной паузы..., сегодня реально считаю, что можно поздравить "гранатовых" с победой.
Блистательный Феликс со своей шведой; молодчина-трудяга Ямаль...; и фартовый донельзя Хави с Торресом.
P.S. Барселона если играет на кураже, то тут и сказке быть былью - определённо.
По прошествии огромной паузы..., сегодня реально считаю, что можно поздравить "гранатовых" с победой.
Бетис крепкий орешек, особенно на домашнем стадионе. Такая победа очень важна в психологическом плане, хорошего результата добились каталонцы, молодцы)
Я надеюсь, что команда соберётся и будет показывать достойный футбол, особенно в лч. Ну ещё можно зацепиться за кубок Испании.
Можно также поздравить Феррана) хет трик для него важное событие.
Расстраивает, что Левандовски не может поймать свою игру в этом сезоне.. у него что то не идет игра. Весь сезон его лихорадит жестко.
Удачи каталонцам
Бетис крепкий орешек, особенно на домашнем стадионе. Такая победа очень важна в психологическом плане, хорошего результата добились каталонцы, молодцы)
Я надеюсь, что команда соберётся и будет показывать достойный футбол, особенно в лч. Ну ещё можно зацепиться за кубок Испании.
Можно также поздравить Феррана) хет трик для него важное событие.
Расстраивает, что Левандовски не может поймать свою игру в этом сезоне.. у него что то не идет игра. Весь сезон его лихорадит жестко.
Удачи каталонцам