«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

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сегодня, 00:59

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (48 очков), далее идут «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Астон Вилла» (по 43 балла). Стоит отметить, что у «горожан» есть игра в запасе. В конце таблицы находятся «Лутон» (16 очков), «Бернли» (12 баллов) и «Шеффилд Юнайтед» (10 пунктов).

В Ла Лиге на первом месте находится «Жирона» (52 балла), на один пункт отстает «Реал». «Барселона» замыкает тройку лидеров (44 очка), в топ-4 также входит «Атлетико» (41 пункт). «Кадис» (15 баллов), «Гранада» (11) и «Альмерия» (6) замыкают таблицу.

В Серии А лидером стал «Ювентус» (52 балла). «Интер» (2-е место, 51 пункт) имеет матч чемпионата в запасе, команда выиграла Суперкубок Италии. «Милан» (45 очков) и «Фиорентина» (34 балла) также находятся в топ-4. В нижней части таблицы расположились «Верона» (17 пунктов), «Эмполи» (16) и «Салернитана» (12).

В Германии лидирует «Байер» (48 очков), на 2-й строчке «Бавария» (41 пункт), у которой есть матч в запасе. «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» также идут в топ-4 первенства (34 и 33 балла соответственно). Замыкают таблицу «Майнц», «Кёльн» и «Дармштадт» (по 11 пунктов).