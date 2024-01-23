«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (48 очков), далее идут «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Астон Вилла» (по 43 балла). Стоит отметить, что у «горожан» есть игра в запасе. В конце таблицы находятся «Лутон» (16 очков), «Бернли» (12 баллов) и «Шеффилд Юнайтед» (10 пунктов).
В Ла Лиге на первом месте находится «Жирона» (52 балла), на один пункт отстает «Реал». «Барселона» замыкает тройку лидеров (44 очка), в топ-4 также входит «Атлетико» (41 пункт). «Кадис» (15 баллов), «Гранада» (11) и «Альмерия» (6) замыкают таблицу.
В Серии А лидером стал «Ювентус» (52 балла). «Интер» (2-е место, 51 пункт) имеет матч чемпионата в запасе, команда выиграла Суперкубок Италии. «Милан» (45 очков) и «Фиорентина» (34 балла) также находятся в топ-4. В нижней части таблицы расположились «Верона» (17 пунктов), «Эмполи» (16) и «Салернитана» (12).
В Германии лидирует «Байер» (48 очков), на 2-й строчке «Бавария» (41 пункт), у которой есть матч в запасе. «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» также идут в топ-4 первенства (34 и 33 балла соответственно). Замыкают таблицу «Майнц», «Кёльн» и «Дармштадт» (по 11 пунктов).
Во Франции возглавляет таблицу ПСЖ (43 балла), на 2-м месте «Ницца» (35 очков), тройку лидеров замыкает «Брест» (34 пункта). В топ-4 смог попасть и «Монако» (33 балла). Замыкают таблицу «Лион», «Клермон» и «Лорьян» (16, 14 и 12 баллов соответственно).
Тухелю не удалось объединить команду, единой тренерской идеей, именно то, что удалось ГТ Байера. Помимо всего прочего- полное отсутствие взаимопонимания тренера и игроков, как на поле, так и вне его. Не скажу, что игра Байера смотрится, исключительно образцовой и безошибочной, но на фоне того, что происходит с Баварией, безусловно, ливеркузенцы в выигрышном положении. Кроме всего, у Тухеля, как выяснилось- нет организаторских способностей.
Жирона? Я неоднократно говорил и готов повторить еще раз- Жирона играет в пацанский, простецкий футбол!!! А такой футбол, как правило- недолговечный... Главный художник команды В.Цыганков- безусловно талант, но он, сравнительно недавно в Испании, и еще, толком, не успел впитать в себя испанский футбол, обрасти испанской футбольной идеей. Довбик- футбольный жлоб, здоровый, масивный, но туповатый и однообразный.
На фоне Реала, Жирона смотрится- несолидно и примитивно. А гол от Севильи- неслучайный и во многом показательный. В центре обороны Жироны много проблем, которые вскрыл- и Реал, и Атлетико, и даже, невыразительная, и хромающая на обе ноги Барселона. Думаю, окончание сезона, команда будет доигрывать с большими проблемами... Не похожа Жирона на чемпиона. Достаточно вспомнить, прошлогодний Наполи, который стал чемпионом, исключительно очкам, набранным в 1м круге...
Тухелю не удалось объединить команду, единой тренерской идеей, именно то, что удалось ГТ Байера. Помимо всего прочего- полное отсутствие взаимопонимания тренера и игроков, как на поле, так и вне его. Не скажу, что игра Байера смотрится, исключительно образцовой и безошибочной, но на фоне того, что происходит с Баварией, безусловно, ливеркузенцы в выигрышном положении. Кроме всего, у Тухеля, как выяснилось- нет организаторских способностей.
Жирона? Я неоднократно говорил и готов повторить еще раз- Жирона играет в пацанский, простецкий футбол!!! А такой футбол, как правило- недолговечный... Главный художник команды В.Цыганков- безусловно талант, но он, сравнительно недавно в Испании, и еще, толком, не успел впитать в себя испанский футбол, обрасти испанской футбольной идеей. Довбик- футбольный жлоб, здоровый, масивный, но туповатый и однообразный.
На фоне Реала, Жирона смотрится- несолидно и примитивно. А гол от Севильи- неслучайный и во многом показательный. В центре обороны Жироны много проблем, которые вскрыл- и Реал, и Атлетико, и даже, невыразительная, и хромающая на обе ноги Барселона. Думаю, окончание сезона, команда будет доигрывать с большими проблемами... Не похожа Жирона на чемпиона. Достаточно вспомнить, прошлогодний Наполи, который стал чемпионом, исключительно очкам, набранным в 1м круге...
Жирона демонстрирует в реальности кто на данный момент клуб намбер ван в Каталонии. Один провал в сезоне и тот от мадридцев. Молодцы, ничего не скажешь. Но скорее всего, сливочные не отдадут чемпионство, особенно после поражения в кубке.
Жирона демонстрирует в реальности кто на данный момент клуб намбер ван в Каталонии. Один провал в сезоне и тот от мадридцев. Молодцы, ничего не скажешь. Но скорее всего, сливочные не отдадут чемпионство, особенно после поражения в кубке.