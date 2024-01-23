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«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

сегодня, 00:59

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (48 очков), далее идут «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Астон Вилла» (по 43 балла). Стоит отметить, что у «горожан» есть игра в запасе. В конце таблицы находятся «Лутон» (16 очков), «Бернли» (12 баллов) и «Шеффилд Юнайтед» (10 пунктов).

«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

В Ла Лиге на первом месте находится «Жирона» (52 балла), на один пункт отстает «Реал». «Барселона» замыкает тройку лидеров (44 очка), в топ-4 также входит «Атлетико» (41 пункт). «Кадис» (15 баллов), «Гранада» (11) и «Альмерия» (6) замыкают таблицу.

«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

В Серии А лидером стал «Ювентус» (52 балла). «Интер» (2-е место, 51 пункт) имеет матч чемпионата в запасе, команда выиграла Суперкубок Италии. «Милан» (45 очков) и «Фиорентина» (34 балла) также находятся в топ-4. В нижней части таблицы расположились «Верона» (17 пунктов), «Эмполи» (16) и «Салернитана» (12).

«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

В Германии лидирует «Байер» (48 очков), на 2-й строчке «Бавария» (41 пункт), у которой есть матч в запасе. «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» также идут в топ-4 первенства (34 и 33 балла соответственно). Замыкают таблицу «Майнц», «Кёльн» и «Дармштадт» (по 11 пунктов).

«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

Во Франции возглавляет таблицу ПСЖ (43 балла), на 2-м месте «Ницца» (35 очков), тройку лидеров замыкает «Брест» (34 пункта). В топ-4 смог попасть и «Монако» (33 балла). Замыкают таблицу «Лион», «Клермон» и «Лорьян» (16, 14 и 12 баллов соответственно).

«Байер» и «Жирона» продолжают лидировать. Итоги тура в топ-5 лиг

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21 января
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
Аспириновые набрали отличный ход. А ещё меня удивляют хозяева Альмерии. Ноль побед в 20 матчах- меры какие-то нужно принимать?...
112910415
112910415
сегодня в 06:11
есть шансы у Байера !
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
сегодня в 06:05
Байер в лидерах потому что Бавария сейчас хромает.Не понятно только зачем поперли Нагельсмана ,при нем команда показывала хорошую игру. Да были неудачи но играли намного лучше.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:55
Байеру остается только терпеть.
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Жирона навязывает серьезную борьбу лидерам ЛаЛиги, но тем интереснее будет борьба за победу. У Реала игра в запасе. Так что лидер в ближайшее время может опять поменяться.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:01
Очень хотелось бы , что бы сказка под названием Жирона продолжалась как можно дольше..)
g73yet63c6ma
g73yet63c6ma
сегодня в 02:24
В общем, с детства за Жирону)
pt7grzr7fup8
pt7grzr7fup8
сегодня в 02:23
А вообще жирондинцы в этом сезоне крайне удивляют.
Жирона демонстрирует в реальности кто на данный момент клуб намбер ван в Каталонии. Один провал в сезоне и тот от мадридцев. Молодцы, ничего не скажешь. Но скорее всего, сливочные не отдадут чемпионство, особенно после поражения в кубке.
Capral
Capral ответ U UAM (раскрыть)
сегодня в 02:10
Поживем, увидим...
U UAM
U UAM ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:07
Без чемпионства Жирона останется без лиги чемпионов скорее всего... Даже если вторыми будет в чемпионате, а Реалу ещё играть по весне в ЛЧ... Болею за Реал, но у Жироны неплохие шансы на чемпионство, главное брать свои очки, а топы и на ровном месте могут потерять очки... Хотя Жирона и атлетико и барсу в первом круге обыграли... При этом и сыгранность у них нормальная... Но если команда на все 500% не соберётся, и не возьмёт первое место, то с ЛЧ из скорее всего прокинут, а первую команду будет стремнее выкинуть из ЛЧ...
Capral
Capral
сегодня в 01:52
Верю в лидерство, и даже чемпионство Байера, и абсолютно не верю в чемпионство Жироны. Байер- неплохая команда, быстрая, агрессивная, но со множеством ошибок в организации игры. Матч в Лейпциге показал ошибки команды и в центральной зоне, и в защите в частности при потере мяча ливеркузенцами... Нынешнее лидерство Байера, я объясняю, главным: отсутствием сплоченности в рядах Баварии- главного конкурента нынешнего лидера Бундеса.

Тухелю не удалось объединить команду, единой тренерской идеей, именно то, что удалось ГТ Байера. Помимо всего прочего- полное отсутствие взаимопонимания тренера и игроков, как на поле, так и вне его. Не скажу, что игра Байера смотрится, исключительно образцовой и безошибочной, но на фоне того, что происходит с Баварией, безусловно, ливеркузенцы в выигрышном положении. Кроме всего, у Тухеля, как выяснилось- нет организаторских способностей.

Жирона? Я неоднократно говорил и готов повторить еще раз- Жирона играет в пацанский, простецкий футбол!!! А такой футбол, как правило- недолговечный... Главный художник команды В.Цыганков- безусловно талант, но он, сравнительно недавно в Испании, и еще, толком, не успел впитать в себя испанский футбол, обрасти испанской футбольной идеей. Довбик- футбольный жлоб, здоровый, масивный, но туповатый и однообразный.

На фоне Реала, Жирона смотрится- несолидно и примитивно. А гол от Севильи- неслучайный и во многом показательный. В центре обороны Жироны много проблем, которые вскрыл- и Реал, и Атлетико, и даже, невыразительная, и хромающая на обе ноги Барселона. Думаю, окончание сезона, команда будет доигрывать с большими проблемами... Не похожа Жирона на чемпиона. Достаточно вспомнить, прошлогодний Наполи, который стал чемпионом, исключительно очкам, набранным в 1м круге...
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