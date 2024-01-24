«Зенит» согласился отпустить Вендела в «Ботафого». Семак выступает против

Полузащитник «Зенита» Вендел может вернуться в Бразилию.
По данным источника, руководство питерского клуба согласилось отдать футболиста в аренду в «Ботафого» с правом последующего выкупа.
Против данной сделки выступает главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, который не хочет отпускать Вендела посреди сезона РПЛ.
P.S. Семак не работал в кризисных условиях, тем более без легов, Уфа не даст соврать!
А Карпин на поле 11 Россиян выводил из молодняка ребята играли защищали отличались в атаке!
Ну а что Семак, ждёт пока уйдут его и неустойку заплатят, не опять а снова Южный клуб во главе таблицы.
P.S. Семак не работал в кризисных условиях, тем более без легов, Уфа не даст соврать!
А Карпин на поле 11 Россиян выводил из молодняка ребята играли защищали отличались в атаке!
Ну а что Семак, ждёт пока уйдут его и неустойку заплатят, не опять а снова Южный клуб во главе таблицы.