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«Зенит» согласился отпустить Вендела в «Ботафого». Семак выступает против

вчера, 21:23

Полузащитник «Зенита» Вендел может вернуться в Бразилию.

По данным источника, руководство питерского клуба согласилось отдать футболиста в аренду в «Ботафого» с правом последующего выкупа.

Против данной сделки выступает главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, который не хочет отпускать Вендела посреди сезона РПЛ.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:58
Вендел-самый ценный и толковый полузащитник в Зените.При должной мотивации и старании-крайне полезен (т.е. когда не ленится и выкладывается на поле)
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 10:27, ред.
Семак играй сам,хватит «бабушку лохматить»,побрейся только
112910415
112910415
сегодня в 05:47
да это прямо революция какая-то !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:04
И это логично, не факт что Ахметов полноценно заменит Вендела
Может Семаку пора попробовать что-нибудь дпугое?!
dyjdzr8nqkf4
dyjdzr8nqkf4
сегодня в 04:37
Странно, что мнение главного тренера не учитывается. Или ищут замену Семаку?
c4e4fe4btc5u
c4e4fe4btc5u
сегодня в 01:28
Как будто Семак там что-то решает. Все знают кто всем рулит.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 23:58
Любой тренер идёт к аобеде, а что говорит и что делает вопрос 25-й
просто_так
просто_так ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:28
И что же Ваш Карпин не выставлял 11 воспитанников когда был ГТ Спартака?
просто_так
просто_так ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:24
Есть тренер Семак, перед ним ставят занять 1-е места и он как тренер расписывает руководству что нужны усиление для поставленных задач, и что с 11 воспитанниками шансы минимальные. И есть Карпин, который совмещая должности с главным тренером сборной, продвигает российских игроков, так как явно не ставятся задачи выиграть чемпионат! Так какие вопросы к тренерам, если разные задачи и финансирование у клубов?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:13
Там итак деньги на уровне топ-5. У Вендела контракт с бонусами около 7 млн евро.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:08
жаль, без лч останутся
Ice van Reed
Ice van Reed ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Ставить высокие задачи перед Карпиным какой смысл в данный момент, он неплохо без легов справлялся, пока Зенит на легах жил, сколько Зенит воспитал своих, не отдал в аренду, а сам воспитал?! Проще ведь скупать лучших у соперника пусть гниют на лавке, пока леги побегают на поле!!!

P.S. Семак не работал в кризисных условиях, тем более без легов, Уфа не даст соврать!

А Карпин на поле 11 Россиян выводил из молодняка ребята играли защищали отличались в атаке!

Ну а что Семак, ждёт пока уйдут его и неустойку заплатят, не опять а снова Южный клуб во главе таблицы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:39
А по Што Сергей Богданович против продажи?)
С РПЛ всех звёзд соскрёб, вот и блеснуть надо (без переводчика и дёшево) педагогическим мастерством!))
Интерес
Интерес
вчера в 22:33
Неужели поступила команда СВЕРХУ о сливе "Зенита"??? Видимо,перерасход средств Газпрома подпольная комиссия выявила.Дебет с кредитом не сходится! Ну тогда можно поздравить "Краснодар" в возникающими шансами на итоговый успех,во что я ранее не верил.
просто_так
просто_так ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:31
Если перед Карпиным не ставятся высокие задачи, то почему бы ему не выставлять игроков с паспортом, чтобы в дальнейшем продать за хорошие деньги тому же Семаку? Или если бы было у Ростова хорошее финансирование и другая стратегия клуба, Вы на самом деле считаете что играли бы без легионеров?
Futurista
Futurista
вчера в 22:23
Семак в панике)...

Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:16
Уберите деньги Газпрёма и нет Зенита!
Naherger
Naherger
вчера в 22:07
Семак скоро в трусы наложит от страха. Ведь если краснодар станет чемпионом, его просто засмеют
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:51, ред.
Естественно не хочет, Бразильцы его на плаву держат, даже Мостовой с ними тренировал не хуже когда под боком Народное Достояние, но почему-то только Питерк принадлежащее и его дочерним клубам! А слабо поиграть своими воспитанниками, не переманивая игроков у других команд РПЛ, как Карпин всех выпускал с нашим паспортом, не натурализовавшая, вот в этом и разница, как Бразильцы побежали, так и начались проблемы "вечно первого Зенита"
Asper
Asper
вчера в 21:39
Ну если уедет, то провал с Кругом и рядом не валялся.
Как не удержать-то. Понятно, что долго валандаться с таким проблемным парнем не стоит, но неужели не договориться с таким смыслом, что "помогаешь выиграть этот чемпионат и валишь куда хочешь безо всяких препятствий с нашей стороны"?
sova147
sova147
вчера в 21:38
Надо доиграть сезон, тренер прав!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:29
Повышенный контракт наверно хочет.
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