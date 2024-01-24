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Агент Миладиновича ответил на вопрос о возможном будущем игрока

вчера, 10:26

Антон Синьков, агент экс-защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, высказался о будущем футболиста.

Расторгли контракт на приемлемых для игрока условиях. Сейчас он полетит в Сербию. Информация о нем есть на столах большого количества клубов. Есть варианты трудоустройства в Казахстане и Грузии, но пока только на словах. Я думаю, большой проблемой найти клуб для Ивана не станет. Российские клубы? Идет общения с некоторыми командами. Обсуждение контрактных условий. Но конкретики на бумаге пока нет. Надеюсь, совсем скоро появится.

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112910415
112910415
вчера в 10:44
а можно всех посмотреть ? )
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