Агент Миладиновича ответил на вопрос о возможном будущем игрока

Антон Синьков, агент экс-защитника «Сочи» , высказался о будущем футболиста.

Расторгли контракт на приемлемых для игрока условиях. Сейчас он полетит в Сербию. Информация о нем есть на столах большого количества клубов. Есть варианты трудоустройства в Казахстане и Грузии, но пока только на словах. Я думаю, большой проблемой найти клуб для Ивана не станет. Российские клубы? Идет общения с некоторыми командами. Обсуждение контрактных условий. Но конкретики на бумаге пока нет. Надеюсь, совсем скоро появится.