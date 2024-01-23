Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

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вчера, 10:00

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Футболист «Милана» слетал в горы.

Во время зимы поездки в горы — популярное направление среди футболистов, исключением не стали , и .

Но никто из них не сравнился с бывшим форвардом «Спартака» .

Стиляги дня. Защитник ПСЖ выбрал яркий наряд для посещения Недели моды в Париже.

Главным конкурентом француза на этом мероприятии был, пожалуй, его одноклубник .

Хавбек МЮ отдохнул с семьей и поел мороженое.

Наставник «Атлетико» прогулялся по Мадриду.

Форвард «Аль-Насра» похвастался очередным автомобилем. По сравнению с этим, подарок от одноклубников выглядит очень скромно.

А затмила всех на церемонии Globe Soccer Awards.

Легенда «Реала» прогулялся по Нью-Йорку.

Милота дня. Форвард «Аль-Хиляля» с дочерью.

На этом наш выпуск завершен. Желаем, чтобы ваша неделя прошла в комфортных условиях. Берите пример с !