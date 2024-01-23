Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

вчера, 10:00
Курзава и Родригес
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Марсело
Марсело
Защитник

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Защитник ПСЖ Милан Шкриньяр сфотографировался с женой на фоне Эйфелевой башни.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Футболист «Милана» Тео Эрнандес слетал в горы.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Во время зимы поездки в горы — популярное направление среди футболистов, исключением не стали Кака, Рафаэль Варан и Виллиан.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Но никто из них не сравнился с бывшим форвардом «Спартака» Андре Шюррле.

Стиляги дня. Защитник ПСЖ Лайвен Курзава выбрал яркий наряд для посещения Недели моды в Париже.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Главным конкурентом француза на этом мероприятии был, пожалуй, его одноклубник Уго Экитике.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Хавбек МЮ Бруну Фернандеш отдохнул с семьей и поел мороженое.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прогулялся по Мадриду.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду похвастался очередным автомобилем. По сравнению с этим, подарок от одноклубников выглядит очень скромно.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

А Джорджина Родригес затмила всех на церемонии Globe Soccer Awards.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Легенда «Реала» Марсело прогулялся по Нью-Йорку.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Милота дня. Форвард «Аль-Хиляля» Неймар с дочерью.

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

На этом наш выпуск завершен. Желаем, чтобы ваша неделя прошла в комфортных условиях. Берите пример с Дэвида Бекхэма!

Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Каладзе едва не убил Гаттузо, а Роналду спас брата. Безумные пари футболистов
Сегодня, 11:32Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии2
Промес показал необычную маску
Сегодня, 09:49 Видео
«Приятно встретить легенду». Холанд опубликовал фото с Хабибом
Сегодня, 00:20 Фото
Холанд получил подарок от российского видеоблогера
Вчера, 14:37 Фото
Винисиус: «Команда моей жизни — „Фламенго“»
22 января
Одноклубники Роналду подарили игроку торт
22 января Фото
Сортировать
Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 18:08
Лучшие фотки это те, что с детьми.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:55
Пожалуй милота дня ( Неймар с дочерью) лучшее фото подборки.
На мой взгляд.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 13:43
По поводу Дракслера соглашусь, был талант не хуже Лероя Сане. И сел в запас. Клоуном не был.
А за Курзава особо не следил.
Рой Макай
Рой Макай ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:26
Меня больше Курзава прикалывает, чисто сидит который год в ПСЖ на окладе, даже на замену не выходит и занимается черт знает чем. Дракслер так же похоронил в Париже свой талант, правда вроде как клоун не ходил по городу.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:03
Если дочь Неймара - милота дня.
То Уго Экитике и его наряд петуха и попугая - 23а дня.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 