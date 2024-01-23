Модник Курзава и шикарный наряд Джорджины. Лучшее из соцсетей футболистов

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник ПСЖ Милан Шкриньяр сфотографировался с женой на фоне Эйфелевой башни.
Футболист «Милана» Тео Эрнандес слетал в горы.
Во время зимы поездки в горы — популярное направление среди футболистов, исключением не стали Кака, Рафаэль Варан и Виллиан.
Но никто из них не сравнился с бывшим форвардом «Спартака» Андре Шюррле.
Стиляги дня. Защитник ПСЖ Лайвен Курзава выбрал яркий наряд для посещения Недели моды в Париже.
Главным конкурентом француза на этом мероприятии был, пожалуй, его одноклубник Уго Экитике.
Хавбек МЮ Бруну Фернандеш отдохнул с семьей и поел мороженое.
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прогулялся по Мадриду.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду похвастался очередным автомобилем. По сравнению с этим, подарок от одноклубников выглядит очень скромно.
А Джорджина Родригес затмила всех на церемонии Globe Soccer Awards.
Легенда «Реала» Марсело прогулялся по Нью-Йорку.
Милота дня. Форвард «Аль-Хиляля» Неймар с дочерью.
На этом наш выпуск завершен. Желаем, чтобы ваша неделя прошла в комфортных условиях. Берите пример с Дэвида Бекхэма!
На мой взгляд.
На мой взгляд.
А за Курзава особо не следил.
А за Курзава особо не следил.
То Уго Экитике и его наряд петуха и попугая - 23а дня.
То Уго Экитике и его наряд петуха и попугая - 23а дня.