«Барселона» в овертайме проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании

1706137863

сегодня, 02:11

«Атлетик» Бильбао обыграл «Барселону» (4:2 после дополнительного времени) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий «Атлетика» Горка Гурузета Родригес. На 26-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт, а на 32-й минуте Ламин Ямаль вывел «сине-гранатовых» вперёд. На 49-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет сравнял счёт.

Команды не сумели выявить победителя в основное время, поэтому игра перешла в овертайм, где сильнее оказался «Атлетик» благодаря голам Иньяки Уильямса (105+2-я) и Николаса Уильямса (120+1-я).