Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Кубок 2023/2024

«Барселона» в овертайме проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании

сегодня, 02:11
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)4 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

«Атлетик» Бильбао обыграл «Барселону» (4:2 после дополнительного времени) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий «Атлетика» Горка Гурузета Родригес. На 26-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт, а на 32-й минуте Ламин Ямаль вывел «сине-гранатовых» вперёд. На 49-й минуте полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет сравнял счёт.

Команды не сумели выявить победителя в основное время, поэтому игра перешла в овертайм, где сильнее оказался «Атлетик» благодаря голам Иньяки Уильямса (105+2-я) и Николаса Уильямса (120+1-я).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка Лиги
Сегодня, 00:56
«Бавария» одержала победу над «Унионом»
Сегодня, 00:28
«Жирона» проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании
Вчера, 23:33
«Зенит» разгромил корейский «Чонбук Моторс» в товарищеском матче
Вчера, 19:21 Фото
«Локомотив» проиграл «Акрону» в товарищеском матче
Вчера, 18:28 Фото
Сборная Японии сыграет в плей-офф Кубка Азии
Вчера, 16:33
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:08
Лайк за " Печки - лавочки ".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:07
Причина неудачных игр "Барселоны" - мизерное количество быстрых вертикальных атак, когда оборонительные порядки соперника не успевают перестроиться. Техничные игроки, но футбол сегодняшнего дня, нацеленный на конечный успех, предполагает, прежде всего, скоростные действия, от которых клуб из Каталонии отвык. К вязи игры команды многие соперники привыкли, она у соперника не вызывает удивления, и при соответствующем умении её нейтрализация проходит успешно.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:48
Приветствую!...все-таки это Шукшин и Бурков - великие художники...мы просто помним)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:40
Да, Маэстро, Вы - Великий Художник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как мудро подмечено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista
сегодня в 10:32
112910415
112910415
сегодня в 10:07
... но надо утереться и снова в бой !
Тhe Witcher
Тhe Witcher
сегодня в 09:58
Реал виноват))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:42
Это не признание Хвичи, это горькая констатация факта.

Желаю Здравствовать!
🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:40
Осталось только выяснить, кто из них хуже...
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:39
Ну вот, уже поздравления Хвиче. Путь признания долог, но начало положено. Доброго утра и хорошего дня. 🫖
Capral
Capral ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 09:36
Я не видел Барсу в прошлом сезоне, поэтому не могу сравнить с этим сезоном. Возможно, Хави, что-то поменял в игре, возможно, что-то другое. Команда много атакует, но при этом в обороне нет элементарного порядка и подстраховки.
Regista_888
Regista_888 ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
сегодня в 09:33
Кто такие Орбитры?
xucke2y7wmet
xucke2y7wmet
сегодня в 09:11
Бильбао вчера был вообще в полном поряде
balalay
balalay
сегодня в 09:03
честно говоря смешно видеть как каждое поражение Барселоны становится похоронной процессией - каждый идет понурив голову вниз, говоря "все Барселона умерла, это начало конца, скоро она опустится на дно таблицы, уйдет во вторую лигу и мы ее просто забудем, прощай Барселона, ах ты подлый убийца Хави, ты подлый коварный ничтожный враг Барселоны, это ты ее убил, это ты во всем виноват, быстрее бы тебя сожгли на костре священники как еретика, вот тогда заживем"
773xfp395eer
773xfp395eer
сегодня в 08:45
Постепенно Барселона в Испании уходит на вторые позиции.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:29
Я думаю что исход этого матча был вполне логичным .
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
сегодня в 08:05
Хави : все это из за орбитров в матче Реала
adekvat
adekvat ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:01
Наполи такой же вареный в этом сезоне.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:58
С победой басков! Отличный результат. Каталонию отправили домой. Что первую команду Каталонии - Жирону, что Барселону(не знаю, она сейчас вторая или третья команда Каталонии)! Атлетик Бильбао очень хорошо играет в этом сезоне. Эрнесто Вальверде поставил очень хорошую игру. И это тот тренер, которого в той же Барселоне обвиняли во всём. Тогда как Меська и его шайка портили всю атмосферу в команде.
FootFun
FootFun
сегодня в 07:52
Увы но Барселоне теперь очень долгое время ничего не светит, остается лишь вспоминать эпоху триумфов Гвардиолы и Энрике, и даже если и появится в ближайшее время игрок, который хотя бы на две трети будет по таланту как Месси, его сразу же переманят шейхи в Париж или Манчестер
26ckqrrxh57m
26ckqrrxh57m
сегодня в 07:47
Вот такая никакая теперь Барселона
Incredulous
Incredulous ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 07:33, ред.
Дело не в том, чтобы заранее признавать будущие провалы, а в том, чтобы признавать свою вину в уже случившихся. А Хави видимо гордость мешает это признать. Более того он ещё и прикрывает свои провалы, обвиняя других, обвиняя соперника в нечестных победах и предвзятости судей. Да даже если эти победы соперника были 100 раз нечестными, а судьи были 200 раз предвзятыми, это не отменяет того, что в твоей команде нет ни стратегии, ни организации, ни внятного рисунка игры. Так что извини, но как по мне Хави футболист был легендой, Хави тренер - это слабохарактерный несостоявшийся руководитель, боящийся признавать свои ошибки, и из-за этого готовый топить свою команду до конца.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:32
Замечательно!
Naherger
Naherger
сегодня в 07:14
    kv7mxart9zhb
    kv7mxart9zhb
    сегодня в 07:10
    Схавали Хави с потрохами баски и не поморщились даже
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:08
    итак - ни результатов, ни денег, ни тренерской мысли ...
    скверно (
    амурец
    амурец
    сегодня в 06:46
    кто хотел больше победы, тот и победил, Атлетик был лучше, а у Барселоны трудные времена затягиваются
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:54
    вот и потерян сезон, не будет никаких трофеев ...(
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
    сегодня в 05:50
    Молодцы баски!
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 05:18
    Когда реанимационные действия будут?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     