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ЦСКА обыграл «Торпедо» в контрольной игре

вчера, 12:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Торпедо» в контрольном поединке (3:2).

Игорь Лебеденко на 11-й минуте вывел номинальных гостей вперед, на 16-й Тамерлан Мусаев счет сравнял. Дмитрий Полоз на 45+1 вновь обеспечил преимущество гостям, на 48-й Виллиан вернул равенство на табло. Победный гол на 54-й забил Иван Обляков.

«Армейцы» идут на 8-м месте в РПЛ, «автозаводцы» находятся на 8-й строчке в Первой лиге.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:43
Обляков в хорошей форме, главное чтобы силенок хватило на весну сезона.
Red blu
Red blu
вчера в 17:43
Выиграли 3:2 мелочь а приятно.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:05
одинаковые места-равная игра
sova147
sova147
вчера в 13:04
Работы предстоит много это только начало, всем успешной подготовки..
112910415
112910415
вчера в 13:02
Игорь Лебеденко !
он абсолютно вечный !
да ещё и забивает ... )
adekvat
adekvat
вчера в 12:26
Две восьмерки разновесы сыграли товарняк.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:19, ред.
Чём запомнился матч.
Голами Роши ( отскок от газона ) и Облякова ( штрафной ). а так же проходом Давила ( не смог переиграть Бабурина ).Хороший междусобойчик Есть гад чем работать тренеру.
Гость
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