ЦСКА обыграл «Торпедо» в контрольной игре

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вчера, 12:10

ЦСКА выиграл у «Торпедо» в контрольном поединке (3:2).

Игорь Лебеденко на 11-й минуте вывел номинальных гостей вперед, на 16-й Тамерлан Мусаев счет сравнял. Дмитрий Полоз на 45+1 вновь обеспечил преимущество гостям, на 48-й Виллиан вернул равенство на табло. Победный гол на 54-й забил Иван Обляков.