ЦСКА обыграл «Торпедо» в контрольной игре

ЦСКА выиграл у «Торпедо» в контрольном поединке (3:2).
Игорь Лебеденко на 11-й минуте вывел номинальных гостей вперед, на 16-й Тамерлан Мусаев счет сравнял. Дмитрий Полоз на 45+1 вновь обеспечил преимущество гостям, на 48-й Виллиан вернул равенство на табло. Победный гол на 54-й забил Иван Обляков.
«Армейцы» идут на 8-м месте в РПЛ, «автозаводцы» находятся на 8-й строчке в Первой лиге.
он абсолютно вечный !
да ещё и забивает ... )
он абсолютно вечный !
да ещё и забивает ... )
Голами Роши ( отскок от газона ) и Облякова ( штрафной ). а так же проходом Давила ( не смог переиграть Бабурина ).Хороший междусобойчик Есть гад чем работать тренеру.
Голами Роши ( отскок от газона ) и Облякова ( штрафной ). а так же проходом Давила ( не смог переиграть Бабурина ).Хороший междусобойчик Есть гад чем работать тренеру.