Определено расписание 1/4 финала Кубка России

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сегодня, 11:33

Российский футбольный союз утвердил календарь четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России. Матчи пройдут с 12 по 14 марта.

В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала. Команды, уступившие по итогам двухматчевого противостояния, продолжат выступление во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

В Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии турнира. Во втором этапе победители пар сыграют с клубами, проигравшими в 1/4 финала раунда плей-офф Пути РПЛ .

Путь РПЛ . 1/4 финала. Ответные матчи

12 марта (вторник)

20:15. ЦСКА – «Ростов»

13 марта (среда)

20:15. «Зенит» – «Динамо»

14 марта (четверг)

18:00. «Спартак» – «Оренбург»

18:00 «Локомотив» – «Балтика»

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

12 марта (вторник)

18:00. «Химки» – «Краснодар»

13 марта (среда)

15:30. «Волгарь» – «Ахмат»

18:00. «Родина» – «Урал»

14 марта (четверг)