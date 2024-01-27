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Определено расписание 1/4 финала Кубка России

сегодня, 11:33

Российский футбольный союз утвердил календарь четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России. Матчи пройдут с 12 по 14 марта.

В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала. Команды, уступившие по итогам двухматчевого противостояния, продолжат выступление во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

В Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии турнира. Во втором этапе победители пар сыграют с клубами, проигравшими в 1/4 финала раунда плей-офф Пути РПЛ.

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

12 марта (вторник)

20:15. ЦСКА – «Ростов»

13 марта (среда)

20:15. «Зенит» – «Динамо»

14 марта (четверг)

18:00. «Спартак» – «Оренбург»

18:00 «Локомотив» – «Балтика»

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

12 марта (вторник)

18:00. «Химки» – «Краснодар»

13 марта (среда)

15:30. «Волгарь» – «Ахмат»

18:00. «Родина» – «Урал»

14 марта (четверг)

12:00. «СКА-Хабаровск» – «Сочи»

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
32x2n4mmuqpa
32x2n4mmuqpa
сегодня в 13:18
4 матча растянули на три дня.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:59
Расписание опубликовано. А нам остается только ждать стартового свистка и интересных матчей. Именно интересных и красивых.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:49
Хотелось бы чтобы в марте не было крутых морозов...
112910415
112910415
сегодня в 12:20
долго ждать, блин
sova147
sova147
сегодня в 12:06
Март месяц будет жарким!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:38
Да уже без разницы когда кто с кем, лишь бы быстрее начался сезон.
Гость
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