Определено расписание 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России. Матчи пройдут с 12 по 14 марта.
В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала. Команды, уступившие по итогам двухматчевого противостояния, продолжат выступление во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.
В Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии турнира. Во втором этапе победители пар сыграют с клубами, проигравшими в 1/4 финала раунда плей-офф Пути РПЛ.
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
12 марта (вторник)
20:15. ЦСКА – «Ростов»
13 марта (среда)
20:15. «Зенит» – «Динамо»
14 марта (четверг)
18:00. «Спартак» – «Оренбург»
18:00 «Локомотив» – «Балтика»
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1
12 марта (вторник)
18:00. «Химки» – «Краснодар»
13 марта (среда)
15:30. «Волгарь» – «Ахмат»
18:00. «Родина» – «Урал»
14 марта (четверг)
12:00. «СКА-Хабаровск» – «Сочи»