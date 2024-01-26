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В «Спартаке» прояснили позицию по переносу матчей 21-го тура РПЛ

вчера, 22:39

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал позицию клуба по переносу матчей 21-го тура РПЛ в связи с выборами президента России.

Игры пройдут 23-25 апреля. В предварительном расписании на 17 марта у «красно-белых» была запланирована гостевая встреча с ЦСКА.

Правда ли, что мы хотели перенести дерби на 6 марта? Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения, разумной опцией было бы перенести дерби на 9-10 апреля, регламент это позволяет. Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23-25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:11, ред.
Да какое там 6-е марта...
Какой вратарь выдержит такое..03.03 Кассьерра,Артур,Педро...06.03 Чалов,Давила
Интерес
Интерес
вчера в 23:30
Замысел сторон непонятен,но солидарен...с обеими сторонами.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:13
Там на верху виднее когда кому играть...)
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:00
23-25 апреля - это очень оптимальное время для проведения такого важного и интересного матча. И погода будет уже практически летняя и поле должно быть в отличном состоянии.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:51
Чем раньше сыграют тем лучше,чнго тянуть!
Гость
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