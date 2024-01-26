В «Спартаке» прояснили позицию по переносу матчей 21-го тура РПЛ

Глава пресс-службы «Спартака» прокомментировал позицию клуба по переносу матчей 21-го тура РПЛ в связи с выборами президента России.

Игры пройдут 23-25 апреля. В предварительном расписании на 17 марта у «красно-белых» была запланирована гостевая встреча с ЦСКА .

Правда ли, что мы хотели перенести дерби на 6 марта? Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения, разумной опцией было бы перенести дерби на 9-10 апреля, регламент это позволяет. Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23-25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант.