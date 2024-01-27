Стало известно расписание 19-го и 20-го туров РПЛ

Российская Премьер-Лига представила расписание первых туров РПЛ в 2024 году.
19-й тур
1 марта (пятница)
19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»
2 марта (суббота)
14:00 ЦСКА – «Оренбург»
16:30 «Краснодар» – «Рубин»
19:00 «Ахмат» – «Урал»
19:30 «Зенит» – «Спартак»
3 марта (воскресенье)
14:00 «Пари НН» – «Факел»
16:30 «Динамо» – «Локомотив»
19:00 «Балтика» – «Сочи»
20-й тур
8 марта (пятница)
14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
18:30 «Ростов» – «Краснодар»
9 марта (суббота)
14:00 «Урал» – «Зенит»
16:30 «Рубин» – «Пари НН»
19:00 «Динамо» – «Ахмат»
10 марта (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – «Балтика»
16:30 «Локомотив» – «Сочи»
19:00 «Спартак» – «Факел»
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Путь РПЛ
1/4 финала
Ответные матчи
12 марта (вторник)
20:15 ЦСКА – «Ростов»
13 марта (среда)
20:15 «Зенит» – «Динамо»
14 марта (четверг)
18:00 «Спартак» – «Оренбург»
18:00 «Локомотив» – «Балтика»
Путь регионов
1/4 финала
1-й этап
12 марта (вторник)
18:00 «Химки» – «Краснодар»
13 марта (среда)
15:30 «Волгарь» – «Ахмат»
18:00 «Родина» – «Урал»
14 марта (четверг)
12:00 «СКА-Хабаровск» – «Сочи»
Международная пауза
18–26 марта
А сейчас, платят заоблачно, нигде не играют. Сборная страны- правоприемница Славной сборной СССР, сейчас, упрашивает латиносов с ней сыграть, и всё-равно времени не хватает, чтобы играть в нормальных условиях. Как же всё поменялось, до неузнаваемости...
А сейчас, платят заоблачно, нигде не играют. Сборная страны- правоприемница Славной сборной СССР, сейчас, упрашивает латиносов с ней сыграть, и всё-равно времени не хватает, чтобы играть в нормальных условиях. Как же всё поменялось, до неузнаваемости...