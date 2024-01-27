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Стало известно расписание 19-го и 20-го туров РПЛ

сегодня, 11:12

Российская Премьер-Лига представила расписание первых туров РПЛ в 2024 году.

19-й тур

1 марта (пятница)

19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»

2 марта (суббота)

14:00 ЦСКА – «Оренбург»
16:30 «Краснодар» – «Рубин»
19:00 «Ахмат» – «Урал»
19:30 «Зенит» – «Спартак»

3 марта (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Факел»
16:30 «Динамо» – «Локомотив»
19:00 «Балтика» – «Сочи»

20-й тур

8 марта (пятница)

14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
18:30 «Ростов» – «Краснодар»

9 марта (суббота)

14:00 «Урал» – «Зенит»
16:30 «Рубин» – «Пари НН»
19:00 «Динамо» – «Ахмат»

10 марта (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Балтика»
16:30 «Локомотив» – «Сочи»
19:00 «Спартак» – «Факел»

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Путь РПЛ
1/4 финала
Ответные матчи

12 марта (вторник)

20:15 ЦСКА – «Ростов»

13 марта (среда)

20:15 «Зенит» – «Динамо»

14 марта (четверг)

18:00 «Спартак» – «Оренбург»
18:00 «Локомотив» – «Балтика»

Путь регионов
1/4 финала
1-й этап

12 марта (вторник)

18:00 «Химки» – «Краснодар»

13 марта (среда)

15:30 «Волгарь» – «Ахмат»
18:00 «Родина» – «Урал»

14 марта (четверг)

12:00 «СКА-Хабаровск» – «Сочи»

Международная пауза

18–26 марта

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Источник: premierliga.ru Фото: Сайт РПЛ
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 17:13
1 марта для болельщиков будет большой праздник, ждём!??
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 14:38
Посмотри на календарь 2010 года к примеру. Там чемпионат начали 12 марта а сейчас 1 марта начинается чемпионат. 12 дней особо ничего не решают. Летом тоже через год проходит чемпионаты мира и европы и два месяца нельзя играть
Capral
Capral
сегодня в 13:43
В советское время, игры чемпионата начинались в апреле, а заканчивались в конце ноября. А между 1-м и 2-м кругами был двухнедельный перерыв. Играли сборные, и не с киргизами, а на самом высоком уровне. Играли клубы- в кубке, чемпионате, в еврокубках. Многие советские клубы, в августе, как правило, выезжали в Европу на международные турниры, и тд., и тп. И на всё находилось время. И в кубке страны, играли не так, как сейчас- вторыми составами, а первыми. Да и первая лига советского футбола была намного сильнее нынешней ФНЛ. А за победу в кубке страны, лучший игрок матча получал велосипед. Но люди играли и побеждали- с Честью, и Достоинством, и стадионы собирали переполненные!!!

А сейчас, платят заоблачно, нигде не играют. Сборная страны- правоприемница Славной сборной СССР, сейчас, упрашивает латиносов с ней сыграть, и всё-равно времени не хватает, чтобы играть в нормальных условиях. Как же всё поменялось, до неузнаваемости...
ОПС
ОПС ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 12:50
...и начале марта. А может они не живут в России? Все больше в южных странах, где лето круглый год.
3qmjunkuquxf
3qmjunkuquxf
сегодня в 12:35
И количество команд сократили,и в Европе не выступаем,и всё равно будем играть по снегу в марте, декабре
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 12:01
Опять играть в не понятных погодных условиях , когда наши допетрят, что футбол летом лучше чем в конце ноября…
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:57
Главное, что про международную паузу не забыли...)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:18
Все равно его еще изменят.
jjtwaf5348x9
jjtwaf5348x9
сегодня в 11:14
Странно, что до начала чемпионата расписание ещё было неопределенно.
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