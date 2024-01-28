Чеферин: «Суперлига — не проект. Никто этого не хочет»

Президент УЕФА высказался на тему Суперлиги.

В декабре Европейский суд постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют монополии на проведение клубных соревнований в регионе, а также не могут применять санкции к потенциальным участникам проекта. Турнир может быть создан официально в соответствии с европейскими законами.

Главное, что меня удивило и разочаровало, – это пресс-релиз, который совершенно отличался от принятого решения. Мы подали жалобу в суд, но без особого успеха. Это решение лучше для УЕФА , чем для другой стороны. Всё, что делают А22 [сторонники Суперлиги], – это ходят вокруг, снимают себя на видео и пытаются давать интервью. А пока мы управляем футболом. Мы укладываем поля, решаем множество проблем, поэтому лоббирование, наверное, основная их работа, но не наша.

Это не является проектом, это то, чего никогда не произойдёт, потому что никто этого не хочет. Ни суд, ни полиция, ни армия не могут заставить людей принять такую ерунду. История так называемой Суперлиги – это история нашего общества: вопрос о том, можно ли купить за деньги всё.

Почему же А22 активно делится своим планом, если возможности его реализации нет? Я понятия не имею, и мне всё равно. Если у них достаточно ресурсов, чтобы путешествовать и выступать в шоу Монти Пайтона, это нормально. Мне всё равно, и футбольному сообществу всё равно. Кевин Майлз [исполнительный директор Ассоциации футбольных болельщиков] сказал A22, когда они приехали сюда: «У вас меньше сторонников, чем было премьер-министров Великобритании за последние шесть месяцев». Это говорит вам обо всём.

Они утверждают, что 20 клубов готовы к работе? Во-первых, у них никого нет. У них было 50, 20, 200, это шутки, которые нас не волнуют. Но я настаиваю: мы никогда не говорили, что они не могут проводить свои соревнования. Пусть играют, но они не хотят играть. Они говорят о том, чтобы что-то создать, и тогда они первыми подают заявку на участие в нашем конкурсе. Я бы попросил их не играть в наших соревнованиях и начать работать над своими вместе с любым количеством клубов, которое у них есть. Я не понимаю, что их удерживает.

Удалось ли бы предотвратить запуск закрытой Суперлиги в 2021 году, если бы фанаты не выступили против? Я не думаю, что у нас получилось бы, но уверен, что потребовалось бы больше времени и усилий, чтобы остановить это. Это просто антифутбол. Трудно сказать, [что бы произошло], если бы болельщики не сказали своё слово, потому что болельщики – это часть футбола. Они имели решающее значение, в том числе и для политической поддержки. Политиков волнует, что говорят фанаты, потому что фанаты голосуют.