Около 20 клубов из 50 опрошенных поддержали проект Суперлиги

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри ответил на вопрос желании клубов вступить в данный проект.
Не буду называть конкретные названия, чтобы никого не выдать. Мы говорили примерно с 50 клубами. Примерно 20 из них очень и очень заинтересованы проектом.
У нас уже достаточно команд, чтобы начать турнир. Я не хочу называть их, чтобы их не разоблачать.
Миланские тимы, Ювентус, Реал и Барселона - стопудово.
Французы (за исключением Парижа) думаю тоже в стороне курить не будут (Ланс, Лион, Марсель, Монако - оч. вероятные кандидаты)
А когда англичан в лазарет пачками начнут штабелями складывать, то и они подтянутся. Дядя Юра с Пепом вон уже скулят...) А МЮ, так и вовсе в первых рядах будет, ибо ЛЧ им, судя по игре, лет 5 точно "не грозит".)
Поэтому, кворум есть, товарищи! )
Миланские тимы, Ювентус, Реал и Барселона - стопудово.
Французы (за исключением Парижа) думаю тоже в стороне курить не будут (Ланс, Лион, Марсель, Монако - оч. вероятные кандидаты)
А когда англичан в лазарет пачками начнут штабелями складывать, то и они подтянутся. Дядя Юра с Пепом вон уже скулят...) А МЮ, так и вовсе в первых рядах будет, ибо ЛЧ им, судя по игре, лет 5 точно "не грозит".)
Поэтому, кворум есть, товарищи! )
Там корабль подплывёт,
И на турнир команд возьмёт,
Их там встретит всех Перес,
И наступит всем...
Реал и Барселона заклятые враги, но подчиняются мне!
https://www.youtube.com/watch?v=xN5YZCL_zR0
Там корабль подплывёт,
И на турнир команд возьмёт,
Их там встретит всех Перес,
И наступит всем...
Реал и Барселона заклятые враги, но подчиняются мне!