Около 20 клубов из 50 опрошенных поддержали проект Суперлиги

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри ответил на вопрос желании клубов вступить в данный проект.

Не буду называть конкретные названия, чтобы никого не выдать. Мы говорили примерно с 50 клубами. Примерно 20 из них очень и очень заинтересованы проектом.

У нас уже достаточно команд, чтобы начать турнир. Я не хочу называть их, чтобы их не разоблачать.