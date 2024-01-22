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Около 20 клубов из 50 опрошенных поддержали проект Суперлиги

вчера, 22:21

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри ответил на вопрос желании клубов вступить в данный проект.

Не буду называть конкретные названия, чтобы никого не выдать. Мы говорили примерно с 50 клубами. Примерно 20 из них очень и очень заинтересованы проектом.

У нас уже достаточно команд, чтобы начать турнир. Я не хочу называть их, чтобы их не разоблачать.

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Перевод с 90min.com Фото: Сайт globalcompetitionreview.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:50
итак, участвовать будут секретные клубы !
а результаты тоже засекречены будут ?
9cp6qgnj37jz
9cp6qgnj37jz
сегодня в 05:34
Проект может свернуться также быстро, ещё не начавшись
ОПС
ОПС
сегодня в 05:28
А почему бы и не назвать клубы. Так то получается голословно. Зачем тайну делать? Все, что делается втихаря к хорошему обычно не приводит.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 05:05
Наверняка это клубы-середняки , которым не светит попадание в ЛЧ .
8chkh8jayr3m
8chkh8jayr3m
сегодня в 04:38
Только все эти 50 клубов вряд ли все попадут в эту Суперлигу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:34
Великое противостояние с УЕФА !)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:35, ред.
СУПЕРЛИГААААААААААААААААА
Там корабль подплывёт,
И на турнир команд возьмёт,
Их там встретит всех Перес,
И наступит всем...

Реал и Барселона заклятые враги, но подчиняются мне!

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:54, ред.
Чё там тайну то изображать ?!
Миланские тимы, Ювентус, Реал и Барселона - стопудово.
Французы (за исключением Парижа) думаю тоже в стороне курить не будут (Ланс, Лион, Марсель, Монако - оч. вероятные кандидаты)

А когда англичан в лазарет пачками начнут штабелями складывать, то и они подтянутся. Дядя Юра с Пепом вон уже скулят...) А МЮ, так и вовсе в первых рядах будет, ибо ЛЧ им, судя по игре, лет 5 точно "не грозит".)

Поэтому, кворум есть, товарищи! )
29d8qav2cwby
29d8qav2cwby
вчера в 22:50
Ну что ж, примерно понятно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:49
Какой год уже болтают о этой Суперлиге и пока ничего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:41
Тайный турнир намечается, если боятся участников выдать ? Любопытно
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