Количество команд в Серии А могут сократить до 18

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вчера, 08:34

Чемпионат Италии может претерпеть изменения.

По информации источника, Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина дал понять, что необходимо реформировать местные турниры. На последнем совете он назначил на 11 марта внеочередное заседание организации. Однако уже 26 января пройдёт собрание, на котором вместе с клубами будет обсуждаться возможное сокращение количества команд в лигах.

Ведущие клубы Серии А хотят, чтобы в высшем дивизионе было 18 команд (сейчас 20). Это связано с увеличением количества матчей на групповом этапе Лиги чемпионов со следующего сезона, расширением Клубного чемпионата мира до 32 представителей с лета 2025 года. Также в календаре теперь нет свободных окон из-за обязательств национальных сборных (особенно после появления Лиги Наций).

В то же время большинство средних и более скромных представителей Серии А намерены сохранить нынешний формат. Решение о внесении изменений будет принято, если за него проголосует квалифицированное большинство (14 клубов).