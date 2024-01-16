Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформы

Дюков: «По возможному включению белорусских клубов много вопросов»

вчера, 15:25

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии белорусских клубов в чемпионате России.

В октябре министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» выступил за включение команд из Белоруссии в российские профессиональные спортивные лиги.

Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим.

В настоящее время в Континентальной хоккейной лиге выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ — «Минск».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКоличество команд в Серии А могут сократить до 18
10 января
Буффон предложил увеличить ворота в футболе. Идея может уничтожить игру
03 январяВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии12
Буффон выступил за увеличение размера ворот в футболе
01 января
Алаев ответил на вопрос об изменении формата чемпионата России
29 декабря 2023
В Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров
25 декабря 2023
«Пари НН» может проконсультироваться с РФС и РПЛ по поводу Суперлиги
23 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:09
Ну всё таки футбол и хоккей это разные вида спорта и база разная.
КХЛ создавалась в противовес НХЛ, нет никто понятное дело не думал, что станут лучше и сильнее заокеанской лиги, но создание подобной лиги оправдывала себя.
В КХЛ помимо наших клубов играло и много зарубежных клубов.
Да и с точки базы, намного проще иметь хоккейный клуб чем футбольный.
Это начиная с базы, стадиона, ну и конечно зарплата игроков, зарплата хоккеистов намного меньше чем у футболистов.
Для сравнения самый дорогой игрок КХЛ Владимир Ткачёв из Авангарда получает 101 млн. рублей за сезон, это примерно 1 млн. долларов.
И это самый дорогой игрок и то у него по сравнению с прошлым годом зарплата увеличилась. В прошлом сезоне самая большая зарплата была так же у игрока Авангарда Найта 90 млн рублей.
В футболе даже средненький футболист зарабатывает намного больше.
Походу пара тройка клубов РПЛ может спокойно перекрыть всю зарплатную ведомость КХЛ.
Конечно Беларусь в лице государства может так же создать один клуб как в КХЛ Динамо (Минск), но, что будет с остальными клубами?
Они просто не вытянут РПЛ, много платить игрокам не будут, а значит и игроков приличного уровня не будет, а это первая лига (в лучшем случае), но опять же большие затраты на перелёты.
Думаю мало кто согласиться на объединение чемпионатов, чисто по финансовым проблемам.
Так, что если хотят, то один клуб могут выставить, но с приличной поддержкой, а так это утопия.
112910415
112910415
вчера в 17:55
в чём смысл, где польза ?
74zx6z3bm4nt
74zx6z3bm4nt
вчера в 17:31
Такие вопросы Дюкову не по силам решать...
5akpv546fp39
5akpv546fp39
вчера в 17:21
Очень сомневаюсь что получится это сделать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:50
Нужно немножко подождать....
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:36
Из прочитанного делаю вывод, что данный вопрос интересует только журналистов, которые условно аки голодные шалые волки ищущие добычу. Для них добыча "скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто". Нигде не читал, чтобы БФФ высказывала заинтересованность в данном вопросе, да и зачем им это. Клубы играют в ЕК, ну пусть не играют, а участвуют, как в принципе и подавляющее большинство клубов стран находящихся в ТК УЕФА ниже ну пусть будет с места в диапазоне ниже 15-20. Плюс конкуренцию клубам Питера, Московской конгломерации, ну и извиняюсь за личное пристрастие, Краснодара они вряд ли составят. К чему переливать из пустого в порожнее. Кубок чемпионов Содружества лучше попытайтесь реанимировать что ли, вместо стран, чьи клубы по нынешним понятным и далеким от спорта причинам участвовать не будут, добавьте серебряного и бронзового призера РПЛ, добавьте сколько-то клубов из стран лояльных к России, будет условно ярмарка для просмотра футболистов, пусть и в узких кругах, ну это на мой дилетантский взгляд. И то пользу больше было бы. Как обычно со своей колокольни.
g8v94skafu3r
g8v94skafu3r ответ djrte8q7syjx (раскрыть)
вчера в 16:33
Патамушта санкции, решать было нечего, включили когда уже было без разницы с крымом или без.
a2rvmm3yem4d
a2rvmm3yem4d
вчера в 16:32
Даёшь 300 команд в чемпе!! А то ведь мало...
lotsman
lotsman
вчера в 15:38
Я понимаю включить Крым в чемпионат. А потом надо будет подключать команды из новых областей. Это тоже враз не делается. А тут другое государство, другая конституция, другие порядки и законы. Зачем это вообще нужно? Проще учредить какой нибудь кубок. Например, Кубок Стран Содружества. Это ещё более приемлемо. А соединять две независимых страны в один чемпионат, по моему это ненужное занятие.
протон
протон
вчера в 15:36
Я ниже отписал каждый играет как умеет, но не с такой армадой клонов которые убивают КП. Не скажу, что с Капралом приятельские отношения, всего лишь спортивные по некоторым позициям футбола.
djrte8q7syjx
djrte8q7syjx
вчера в 15:27
КРЫМ почти 10 лет решали включать или не включать, а с белорусами все 20 лет будут решать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 