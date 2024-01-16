Дюков: «По возможному включению белорусских клубов много вопросов»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии белорусских клубов в чемпионате России.
В октябре министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» выступил за включение команд из Белоруссии в российские профессиональные спортивные лиги.
Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим.
В настоящее время в Континентальной хоккейной лиге выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ — «Минск».
КХЛ создавалась в противовес НХЛ, нет никто понятное дело не думал, что станут лучше и сильнее заокеанской лиги, но создание подобной лиги оправдывала себя.
В КХЛ помимо наших клубов играло и много зарубежных клубов.
Да и с точки базы, намного проще иметь хоккейный клуб чем футбольный.
Это начиная с базы, стадиона, ну и конечно зарплата игроков, зарплата хоккеистов намного меньше чем у футболистов.
Для сравнения самый дорогой игрок КХЛ Владимир Ткачёв из Авангарда получает 101 млн. рублей за сезон, это примерно 1 млн. долларов.
И это самый дорогой игрок и то у него по сравнению с прошлым годом зарплата увеличилась. В прошлом сезоне самая большая зарплата была так же у игрока Авангарда Найта 90 млн рублей.
В футболе даже средненький футболист зарабатывает намного больше.
Походу пара тройка клубов РПЛ может спокойно перекрыть всю зарплатную ведомость КХЛ.
Конечно Беларусь в лице государства может так же создать один клуб как в КХЛ Динамо (Минск), но, что будет с остальными клубами?
Они просто не вытянут РПЛ, много платить игрокам не будут, а значит и игроков приличного уровня не будет, а это первая лига (в лучшем случае), но опять же большие затраты на перелёты.
Думаю мало кто согласиться на объединение чемпионатов, чисто по финансовым проблемам.
Так, что если хотят, то один клуб могут выставить, но с приличной поддержкой, а так это утопия.
КХЛ создавалась в противовес НХЛ, нет никто понятное дело не думал, что станут лучше и сильнее заокеанской лиги, но создание подобной лиги оправдывала себя.
В КХЛ помимо наших клубов играло и много зарубежных клубов.
Да и с точки базы, намного проще иметь хоккейный клуб чем футбольный.
Это начиная с базы, стадиона, ну и конечно зарплата игроков, зарплата хоккеистов намного меньше чем у футболистов.
Для сравнения самый дорогой игрок КХЛ Владимир Ткачёв из Авангарда получает 101 млн. рублей за сезон, это примерно 1 млн. долларов.
И это самый дорогой игрок и то у него по сравнению с прошлым годом зарплата увеличилась. В прошлом сезоне самая большая зарплата была так же у игрока Авангарда Найта 90 млн рублей.
В футболе даже средненький футболист зарабатывает намного больше.
Походу пара тройка клубов РПЛ может спокойно перекрыть всю зарплатную ведомость КХЛ.
Конечно Беларусь в лице государства может так же создать один клуб как в КХЛ Динамо (Минск), но, что будет с остальными клубами?
Они просто не вытянут РПЛ, много платить игрокам не будут, а значит и игроков приличного уровня не будет, а это первая лига (в лучшем случае), но опять же большие затраты на перелёты.
Думаю мало кто согласиться на объединение чемпионатов, чисто по финансовым проблемам.
Так, что если хотят, то один клуб могут выставить, но с приличной поддержкой, а так это утопия.