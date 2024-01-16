Дюков: «По возможному включению белорусских клубов много вопросов»

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вчера, 15:25

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) ответил на вопрос о возможном участии белорусских клубов в чемпионате России.

В октябре министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» выступил за включение команд из Белоруссии в российские профессиональные спортивные лиги.

Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим.

В настоящее время в Континентальной хоккейной лиге выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ — «Минск».